Logitech 6 Yeni Ürün Tanıttı: Direksiyon Seti, Kulaklık, Klavye ve Dahası...

Logitech, merakla beklenen G PLAY 2025 etkinliğini gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlik kapsamında yepyeni ürünlerini duyurdu. İşte Logitech'in G PLAY 2025'te duyurduğu tüm ürünler...

Dünyanın en popüler oyuncu ekipmanları üreticilerinden Logitech, "G PLAY 2025" isimli etkinliğinde yepyeni ürünlerini duyurdu. Şirketin gerçekleştirdiği duyurular, oyunseverleri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki Logitech, G PLAY 2025'te hangi ürünleri duyurdu? Bu içeriğimizde firmanın yepyeni ürünlerine yakından bakacağız. Hadi başlayalım!

Logitech G PLAY 2025'te duyurulan tüm ürünler:

Logitech G RS50 Base direksiyon ve pedallar:

Logitech'in duyurduğu en dikkat çekici ürün, yeni direksiyon seti G RS50 Base isimli direksiyon ve G RS isimli pedallar. Yeni direksiyon, 8 Nm'ye kadar tork sağlayabilen özel bir motorla donatıldı ve oyun içi dinamikleriyle gerçek sürüş hissiyatını olağanüstü derecede yakınlaştıracak. TRUEFORCE teknolojisi ile desteklenen direksiyon, G RS pedallar ile tam uyum içerisinde çalışacak.

Logitech PRO X2SUPERSTRIKE oyuncu mouse'u:

Logitech'in profesyonel e-sporcular için tasarladığı yeni oyuncu mouse'u PRO X2SUPERSTRIKE, bir ilke imza atıyor. Öyle ki bu mouse'ta dokunsal geri bildirim için analog sensörler kullanılıyor. Şirkete göre bu özellik, oyuncuların daha hızlı tıklamasını sağlıyor. 30 milisaniye gecikme süresi 10 özelleştirilebilir butona sahip olan mouse, 65 gram ağırlığı ve Hero 2 sensörü ile de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c oyuncu mouse'u:

Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c, genel oyuncu kitlesine hitap eden bir mouse olarak karşımıza çıktı. Bu kablosuz fare, kompakt yapısı, başparmak tuşları için yenilenmiş tasarım ve ultra hafif malzemelerle ön plana çıkıyor. Daha önce ödül alan SUPERLIGHT 2 platformu üzerine inşa edilen mouse, oyuncuların favorisi olmayı başaracak gibi görünüyor.

Logitech G321 LIGHTSPEED kablosuz kulaklık:

G PLAY 2025 etkinliklerinde duyurulan bir diğer ürün de G321 LIGHTSPEED kodlu kablosuz kulaklıktı. Bu kablosuz kulaklık, sadece yüksek ses kalitesi ile değil ergonomik yapısı ile de dikkat çekiyor. Logitech'in açıklamasına göre kalın dolgu ve hafızalı köpük yapıdaki kulaklıklar, nefes alabilen kumaşla donatıldı ve bu sayede saatler boyu kullanıma uygun hâle getirildi. 59,99 dolar gibi oldukça uygun bir fiyata satın alınabilecek kulaklık, gelecek ay içerisinde satışa sunulacak.

Logitech G515 RAPID TKL kablolu klavye:

Logitech'in en yeni ürünlerinden Logitech G515 RAPID TKL, ultra ince yapısı ile dikkat çekiyor. Bu kablolu klavye, sadece 22 milimetre kalınlık değerine sahip. KEYCONTROL teknolojisi sayesinde 0,1 mm'ye kadar özelleştirilebilir tuş hassasiyeti sağlayan kılavye, manyetik analog anahtarları ve paslanmaz çelik kasası ile yüksek dayanıklılığıyla da ön plana çıkacak. Klavyenin fiyatı ise 169,99 dolar.

Logitech G ASTRO A20 X oyuncu kulaklığı:

Şirketin yeni kablosuz kulaklıklarından Logitech G ASTRO A20 X, dikkate değer özelliklerle donatıldı. Bu kablosuz kulaklık, PLAYSYNC AUDIO teknolojisi sayesinde tek tuşla cihazlar arası geçiş yapmaya imkân tanıyor. Ayrıca ASTRO serisi kulaklıklar arasında ilk kez RGB aydınlatma sunan A20 X, ayarlanabilir kafa bandı ve nefes alabilen hafif dokuma kumaşı ile üst düzey konfor vadediyor.

Logitech'in yeni ürünlerini nasıl buldunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağız...