Çip krizinin yakın zamanda çözülmeyeceğine yönelik açıklamalara teknoloji sektöründen bir yenisi eklendi. Logitech CEO'su, krizin pek çok sektör için 2022 yılına kadar devam edeceğini söyledi.

Pandeminin dünya ekonomisine en büyük etkilerinden biri ortaya çıkan çip krizi oldu. Başlangıçta yalnızca otomotiv sektörünü kötü etkileyen bu kriz, bozulan arz-talep dengesi sonrası diğer sektörlerde de etkisini göstermeye başladı. Kriz öylesine büyüdü ki pek çok otomotiv devi üretim durdurdu, fabrikalarını kapattı.

Bu etkiler devam ederken teknoloji devlerinin liderlerinden ardı ardına krizin gidişatının tahmin edilenden de kötü olduğunu gösteren açıklamalar geldi. IBM'ın başkanı Jim Whitehurst yaptığı bir açıklama ile krizin 2022'de de devam edeceğini söyledi, ardından benzer uyarılar NVIDIA ve Intel gibi şirketlerden de geldi. Farklı sektörlere yönelik farklı öngörüler olsa da genel yargı bu krizin adını 2022'de de duyacağımız yönündeydi. Bu açıklamalara yeni bir isim daha eklendi. Logitech CEO'su Bracken Darrell, İsviçre merkezli Finanz und Wirtschaft'a yaptığı açıklamada krizin etkilerinin pek çok sektör için en iyi ihtimalle 2022'ye kadar devam edeceğini söyledi.

Kimi sektörler için işler rayına oturacak:

Darrell, açıklamasında krizin kimi sektörler için 3-6 ay arası bir süreçte problem olmaktan çıktığını ancak bazı sektörlerin en iyi ihtimalle 2022'nin başlangıcına kadar bu kriz ile mücadele etmek zorunda kalacağını ifade etti. Logitech'in de krizin etkilerini hissettiğini ancak durumu toparladıklarını söyleyen Darrell, üretimi artırmanın zaman aldığını ifade etti.

Çip krizi şu an için üreticiler için büyük bir sorun olsa da günlük hayatlarımızda da pek çok etkisinin olması bekleniyor. Ürünlerin fiyatlarında yaşanacak değişimler ve ürünlere ulaşamama sorunlarının yakın zamanda tüketiciler için de birer krize dönüşmesi bekleniyor. Teknoloji devleri, gelecekte benzer krizlerin yaşanmaması için çip üretimine yönelik büyük yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.