Koronavirüs pandemisinin etkisiyle üretiminde sıkıntılar yaşanan ve pek çok sektörde aksaklıklara sebep olan çip krizi dünya genelinde devam ediyor. Gelen son açıklamalar ise krizin kısa süre içerisinde son bulmayacağına işaret ediyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte pek çok sektörde farklı alanlarda üretim krizleri ortaya çıktı. Bunlardan en büyük ve en etkili olanı ise çip krizi oldu. Başta otomotiv olmak üzere pek çok sektörü kötü etkileyen bu kriz, ülkemizde ve dünyada fabrikaların mikroçip tedarikinde yaşadıkları sorunlar sebebiyle üretime ara vermelerine sebep oldu.

2020'nin başlarında neredeyse tüm sektörlerde fabrikalarda üretim durduğu ya da yavaşlatıldığı için bu kriz kendini hemen göstermedi. Ancak ardından fabrikalar yeniden açılmaya başladığında artan talep ile birlikte yarı iletken çip tedariki de üreticilerin karşısına bir kriz olarak çıkmaya başladı. Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi ve en önemli çip üreticilerinden biri olan IBM'in başkanı Jim Whitehurst'ten gelen açıklamalara göreyse bu kriz bir süre daha sona ermeyecek.

İki yıl daha devam edecek:

Whitehurst konuya ilişkin olarak BBC'ye verdiği röportajda, krizin etkilerinin yaklaşık iki yıl daha devam etmesini beklediklerini belirtti. Teknoloji endüstrisinin dünya ekonomisinin yeniden açılmasının oluşturduğu büyük talebe ayak uydurmak için mücadele ettiğini söyleyen Whitehurst, üretim kapasitesini artırabilmek için yeni fabrikalara yatırım yapılması gerektiğini de ifade etti.

Whitehurst'e göre kriz yalnızca üretim kapasitesinin artırılması ile çözülmeyecek. Elektrikli ev aletlerinden otomobillere kadar aklınıza gelebilecek her türden ürünün üretimini etkileyen bu krizin çözülebilmesi için aynı zamanda endüstrinin çiplerin kullanım şeklini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.

Whitehurst durumu ''Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde daha fazla kapasiteye sahip olabilmek için, belirli türdeki bilgi işlem teknolojilerinin ömrünü uzatmaya, yeniden kullanmaya ve bu tesislere, fabrikalara yatırımı hızlandırmaya bakmamız gerekecek'' sözleriyle özetledi.

Benzer bir açıklamayı daha önce Intel CEO'su da yapmıştı ve onun da tahminleri sorunun iki yıl boyunca devame edebileceği yönündeydi. Tüm bu açıklamalar ve ortak söylemler durumun ciddiyetini ve endüstriyel bir krizin kapıda olduğunu ortaya koyuyor. Durumun otomotiv sektörüne etkilerine yönelik araştırmalar ise bu yıl ortalama 3 milyon aracın üretiminin durumdan etkileneceğini ve sektöre maliyetinin ise yaklaşık 110 milyar dolar olacağını işaret ediyor.