İsviçre merkezi ekipman üreticisi Logitech, bugün HERO sensörünü destekleyen fareleri için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemeyle birlikte fareler, mikronaltı hassaslığa ulaştı.

Oyuncular için üst düzey ekipmanlar üreten ve ekipmanlarını sürekli yeni teknolojilerle sunan Logitech, bugün HERO (High Efficiency Rated Optical – Yüksek Verimlilik Dereceli Optik) sensörlerini geliştireceğini duyurdu. İsviçre merkezli üretici, duyuruyla birlikte sensörünün adını değiştirdi.

İlk olarak 2016 yılında oyuncu farelerinde bizlerle buluşan HERO sensörü, yüksek hassaslığıyla özellikle profesyonel oyuncuların tercihi oluyordu. Logitech, bugün yaptığı duyuruyla HERO sensörünün yeni isminin HERO 25K olduğunu açıkladı. Şirket, sensörün eskisinden de hassas olacağını belirtti.

Metrenin bir milyonda biri kadar hassasiyet:

Logitech'in kullanıcılarına ücretsiz olacak sunduğu geliştirmeyle birlikte HERO sensörü, artık mikronaltı düzeyde hassaslığa sahip olacak. Yani HERO sensörünü destekleyen bir fare kullanıyorsanız, fareniz artık bir metrenin bir milyonda biri kadar hassaslık payına sahip olacak.

Geliştirilmiş HERO 25K sensörü, desteklendiği farelerin DPI değerlerini 16.000 sınırından 25.600 sınırına çıkaracak. Oyuncular, geliştirilmiş sensör sayesinde oyun sırasında çok daha hassas bir şekilde fare hareketlerini yönetebilecekler. Bu da elbette yetenekli oyuncuların oyun performansına yansıyacak.

Söylediğimiz üzere güncelleme, Logitech'in yalnızca HERO sensörü desteği barındıran farelerine gelecek. Eğer aşağıda sıraladığımız farelerden herhangi birine sahipseniz, Logitech G Hub uygulaması üzerinden Logitech tarafından size gönderilen ücretsiz güncellemeyi indirebilirsiniz.

Logitech HERO destekleyen fareler: