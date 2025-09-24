Logitech Işıkla Şarj Olan Klavyesini Tanıttı (Güneş Işığına Bile Gerek Yok)

Logitech, ışıkla çalışan yeni klavyesi K980’i duyurdu. USB ya da pil kullanmayan model hem güneşten hem de yapay ışıklardan enerji alabiliyor.

Logitech, ışıkla çalışan yeni klavyesi Signature Slim Solar Plus K980’i tanıttı. Yeni klavyesi yalnızca güneşten değil, yapay ışıklardan da enerji alarak kullanılabiliyor.

K980’de USB girişi ya da değiştirilebilir pil bulunmuyor. Bunun yerine, ışığı doğrudan enerjiye çeviren özel bir hücre kullanıyor. Şirket ise bu pilin 10 yıla kadar ömür sunduğunu ve tam şarjla dört aya kadar karanlıkta çalışabildiğini paylaştı. Aynı zamanda pilin güvenli şekilde değiştirilebildiği ve yedek parçaların iFixIt üzerinden temin edilebileceği de belirtiliyor.

Üç cihazla aynı anda bağlantı ve tek tuşla geçiş

Klavyenin tam boyutlu düzeninde Windows ve macOS uyumlu tuşlar, yön tuşları ve numerik tuş takımı yer alıyor. Fonksiyon satırı medya ve parlaklık kontrolü için önceden atanmış durumda. Üst sırada mikrofon kapatma, kamera aç/kapat ve isteğe göre özelleştirilebilen bir “Action” tuşu bulunuyor. Windows’ta Copilot, ChromeOS’ta Gemini’yi açabilen, kullanıcıların ise ChatGPT veya farklı yapay zekâ araçlarına yönlendirebileceği yeni bir “AI” tuşu da eklendi.

K980, üç farklı Bluetooth cihaza bağlanabiliyor ve tek tuşla aralarında geçiş yapılabiliyor. Logitech Bolt alıcısı üzerinden bağlantı da destekleniyor ancak kutuya dâhil edilmiyor. Önceki modellerde ortam ışığı için ayrı LED göstergeler bulunurken bu modelde yalnızca güç LED’i yeterli ışık olmadığında kırmızıya dönüyor. Ayrıntılı ışık göstergesi ise Logitech’in Options Plus uygulamasında görülebiliyor.

K980, ışıkla çalışan yapısı ve uzun ömürlü piliyle dikkat çekerken aynı dönemde Lenovo’nun da benzer bir modeli piyasaya sürmesi güneş enerjili klavyelere olan ilgiyi yeniden gündeme taşıyor. Kullanıcılar için kişiselleştirme, bağlantı seçenekleri ve pil dayanıklılığı bu modellerin öne çıkan noktaları arasında yer alıyor.