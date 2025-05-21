Logitech, G5 serisine dâhil olacak yeni kulaklığı G522'yi tanıttı. İşte özellikle uzun saatler oyun oynayanların vazgeçilmezi olacak olan kulaklığın fiyatı!

Logitech, oyuncular için özel ürünler geliştirdiği Logitech G ürün yelpazesini yepyeni bir modelle genişletiyor. Şirket, popüler G733 kulaklığın modernize edilmiş versiyonu olan ve ödüllü G5 serisine dâhil edilen G522 oyuncu kulaklığını resmî olarak tanıttı.

Yeni G522, Pro-G ses sürücüleriyle donatıldı ve 48kHz/24 bit kalitesinde ses sunabiliyor. Ayrıca Blue Voice teknolojisine sahip dâhili mikrofon, 48kHz/16 bit ses kaydını destekliyor ve farklı ses filtreleriyle kişisel ayarlamalar yapmanıza imkân tanıyor.

Gözlük ve küpe takan oyuncular için konforlu bir seçenek

Logitech, uzun oyun maratonlarını daha rahat hâle getirmek adına G522’de konforu artıran bir dizi yeniliğe de imza attı. Daha geniş kulak başlıkları, gelişmiş köpük dolgular ve kafa bandı boyunca dengeli ağırlık dağılımı sayesinde, gözlük ve küpe takan oyuncular bile rahat bir kullanım deneyimi yaşayabilecek.

G522, farklı platformlara kolayca bağlanabilmesi için USB-C kablo, Bluetooth ve Logitech’in yüksek hızlı Lightspeed kablosuz teknolojisi olmak üzere üç farklı bağlantı seçeneği sunuyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya sürülen kulaklıkta RGB ışık detayları da yer alıyor.

Logitech G522, şu anda 159,99 dolar fiyat etiketiyle satışta fakat Türkiye'ye ne zaman geleceği ve Türkiye fiyatının ne kadar olacağı şimdilik belirsiz.