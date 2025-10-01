Konforuna Düşkünlerin Tercihi Olacak Logitech MX Master 4 Duyuruldu

Logitech, MX Master serisinin yeni modeli MX Master 4’ü tanıttı. MX Master 4, güncellenmiş bağlantı özellikleriyle geliyor.

Logitech, MX Master serisini yenileyerek karşımıza MX Master 4 ile çıkıyor. Tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyan bu model, özellikle dokunsal titreşim geri bildirimi yani haptic feedback özelliğiyle dikkat çekiyor. Böylece kaydırma, gezinme ya da kısayol kullanımı sırasında kullanıcıya titreşimle geri dönüş sağlayarak deneyimi farklı bir noktaya taşıyor.

MX Master 4, genel hatlarıyla önceki modeli andırsa da kullanılan malzemelerde bazı değişiklikler göze çarpıyor. Artık çizgili ve yumuşak yüzeyin yerini sert plastik bir gövde almış durumda. Yine de başparmağın temas ettiği bölümde daha yumuşak bir kaplama kullanılarak konfordan ödün verilmemiş.

Logitech MX Master 4 özellikleri

Yeni modelde başparmağın hemen altında eklenen özel bir tuş bulunuyor. Bu tuş sayesinde Actions Ring adı verilen sistem devreye giriyor ve farklı jestler ya da kısayollar kolayca kullanılabiliyor. Üstelik tüm bu ayarlar Logitech Options+ yazılımı üzerinden kişisel tercihlere göre düzenlenebiliyor.

Bağlantı tarafında da yenilikler mevcut. Fare, düşük gecikmeli ve güvenli bağlantı için USB-C Bolt alıcısı ile geliyor. Çoklu cihaz eşleştirme için Bluetooth desteği sürüyor. Tek şarjla 70 güne kadar kullanım sunan MX Master 4, hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 1 dakikalık şarjla 3 saat çalışabiliyor. Güncellenen MagSpeed kaydırma tekerleği, tıklamalı ve serbest kaydırma modları arasında daha akıcı geçiş sağlıyor.

Logitech MX Master 4 teknik özellikleri

Özellik Detay Bağlantı USB-C Bolt alıcısı, Bluetooth çoklu cihaz desteği Pil ömrü Tek şarjla 70 güne kadar, 1 dk hızlı şarj = 3 saat kullanım Sensör tipi Darkfield yüksek hassasiyet sensörü DPI aralığı 200 – 8.000 DPI (50 DPI adımlarla) Yükseklik 5,05 inç (~128,15 mm) Genişlik 3,48 inç (~88,35 mm) Derinlik 2 inç (~50,8 mm) Kaydırma tekerleği Güncellenmiş MagSpeed, tıklamalı & serbest mod geçişi Tasarım Sert plastik gövde, yumuşak yüzey, buzlu tuşlar Ekstra Daha sessiz & hassas tıklama, güçlendirilmiş bağlantı

MX Master 4, Logitech’in resmi sitesinde 119,99 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. MX Master 4 çin Siyah ve Graphite Charcoal olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuluyor. Mac kullanıcıları için ise White Silver ve Space Black alternatifleri mevcut. İlk sevkiyatların ekim ayının başında başlaması bekleniyor.