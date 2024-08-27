Mouse almayı düşünen ancak hangisini seçeceğini bilemeyenler için farklı markalardan ve fiyat aralıklarından en iyi mouse seçeneklerini derledik.

İster günlük işler için basit bir fare arıyor olun isterseniz de oyun performansınızı en üst düzeye çıkaracak bir model peşinde olun piyasada her ihtiyaca uygun birçok fare seçeneği mevcut. Durum böyle olunca akıllara “Hangi mouse daha iyi?” ya da “Kullanıcılar en çok hangi mouse’ları tercih ediyor?” gibi sorular geliyor.

Biz de içeriğimizde bu sorularınızı yanıtladık. En çok satan modellerden olan Logitech G305’den Glorious Model O’ya birbirinden farklı fiyatlara ve kullanım alanlarına sahip en iyi mouse modellerini sizler için listeledik. Hadi içeriğimize!

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140 saat pil ömrüne ve 13 adet programlanabilir kontrole sahip olan G502 X LIGHTSPEED, hibrit optik-mekanik anahtarlarıyla dikkat çekiyor. Farede kavrama ve stilinize göre doğru yapılandırmayı seçebilmeniz için DPI değiştirme düğmesi de bulunuyor. Son olarak mouse’daki Hero 25K sensör, mikron altı hassasiyet sağlıyor.

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18 adet programlanabilir tuşu bulunan ve 80 milyon tıklama ömrüne sahip Aerox 9, aşınmaya dayanıklı PTFE ayaklarıyla ön plana çıkıyor. Petek tasarımlı mouse ayrıca RGB aydınlatma ile donatılmış. Ayrıca AquaBarrier teknolojisi IP54 koruma sınıfının tüm gereksinimlerini karşılıyor ve fareyi su, toz, kir ve daha fazlasına karşı koruyor.

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Logitech M330 Sessiz Kablosuz Mouse

Logitech’in SilentTouch Teknolojisi, tıklama seslerini %90’dan fazla azaltıyor. Böylece tıklama sesi olmadan işinize istediğiniz gibi odaklanabiliyorsunuz. M330 Silent Plus mouse’un kauçuk kaydırma tekerleği, kontrollü bir şekilde satır satır kaydırmanıza olanak sağlıyor. Son olarak M330 Silent Plus, açma/kapama anahtarı ve otomatik uyku güç tasarruf modu sayesinde pil değiştirmeden 18 aya kadar çalışabiliyor.

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2,4 GHz ve Bluetooth kablosuz bağlantı, 7200 DPI sensör ve ROG’ye özgü anahtar yuvası tasarımına sahip ROG Strix Carry, 400 saat pil ömrüyle biliniyor. Ayrıca oyun sınıfı PMW3330 optik sensörü fareyi istediğiniz hızda kullanmanızı sağlıyor.

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8500 DPI yüksek hassasiyetli optik sensöre sahip DeathAdder V2 Mini, küçük eller de düşünülerek tasarlanmış. Ayrıca 70 milyon basış ömürlü Razer Optik Mouse switchleri kesintisiz bir kullanım deneyimine olanak tanıyor. 16,8 milyon özelleştirilebilir renk seçeneğine sahip Razer Chroma aydınlatma ile istediğiniz görünümü elde edebilirsiniz. Son olarak mouse’un 6 bağımsız programlanabilir Hyperesponse tuşu bulunuyor.

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500+ IPS üzerinde ve 32.000 DPI’ya kadar izleme hassasiyetini deneyimleyebileceğiniz PRO X SUPERLIGHT 2, USB-C, 95 saat şarj ömrü ve POWERPLAY kablosuz şarj uyumluluğu içeriyor. 4000Hz hıza sahip mouse’da toplamda 5 tuş bulunuyor.

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Glorious Model O, 6 programlanabilir düğmesi, 71 saate kadar pil ömrü, 69 gram ağırlığı BAMF sensörü ile dikkat çekiyor. Sensör, 400 IPS izleme hızı, 19.000 programlanabilir DPI ve 1000 Hz’e varan yoklama hızı ile noktasal hassasiyet sağlıyor.

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Ergonomik şekli ile cebinize ve çantanıza sığabilen M350 Pebble’ın sessiz tıklama ve kaydırma özelliği sayesinde etrafınızdaki kimseyi rahatsız etmeden rahatça çalışabilirsiniz. Bluetooth üzerinden veya farenin manyetik kapağı içinde bulunan küçük minik USB alıcıyla masaüstü ve dizüstü bilgisayarınıza ya da tabletinize bağlanabilirsiniz; 10 metrelik mesafeye kadar kullanabilirsiniz. Ayrıca Pebble M350, kullanıma ara verildiğinde otomatik olarak pil tasarrufu sağlayan uyku moduna geçer.

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2,4 GHz kablosuz bağlantı sayesinde uzak mesafelerden bile kesintisiz bir bağlantı sağlayan Lenovo 400’ü Nano USB ile bilgisayarınıza bağlanarak kullanabilirsiniz. Mouse, 1200 DPI çözünürlüklü optik sensöre ve 8 milyona kadar tıklama ömrüne sahip.

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200'den 12.000 DPI'a geçişe sahip G305 Lightspeed, 250 saatlik neredeyse bitmeyen pil ömrüyle dikkat çekiyor. Ayrıca Hero sensör; sıfır yumuşatma, hızlandırma veya filtreleme ile tüm DPI aralığında 400 IPS'yi aşan hızlarda hassasiyet sunuyor. Son olarak mouse’un 6 adet programlanabilir tuşu bulunuyor ve bu tuşlar 10 milyon tıklamaya kadar dayanaklı bir yapıda tasarlanmış.

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