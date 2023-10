Logitech, Star Wars: Return of the Jedi'ın 40. yılına özel faresini ve fare altlıklarını duyurdu. Star Wars hayranlarını mest edecek ürünlerin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Dünyaca ünlü oyuncu ekipmanı üreticisi Logitech, ilk kez 1983 yılında yayınlanan Star Wars: Return of the Jedi filmi için özel bir çalışma yaptı. Şirket, bu çalışma kapsamında film ile benzer temada olan yepyeni oyuncu ekipmanları üretti. Logitech'in yeni ekipmanları, Star Wars hayranlarını mest edecek gibi görünüyor.

Logitech'in Star Wars temalı ürünleri, bir fare ve iki fare altlığı olarak karşımıza çıktı. "G502 X Plus Millennium Falcon Edition" isimli fare, markanın en iyi fareleri arasında yer alan G502 X Plus'ın yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. Yeni fare altlıkları ise Battle of Endor isimli savaş ile the Darth Vader temalarıyla Star Wars hayranlarını kendilerine hayran bırakacaklar gibi görünüyor.

Karşınızda Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition

Logitech'in Star Wars temalı G502 X Plus isimli faresi, orijinal modelle aynı teknik özelliklere sahip. Bu bağlamda; 100 ila 25.600 DPI arasında hassasiyet değeri, RGB aydınlatma ve 120 saate varan kesintisiz kullanım imkânı gibi özellikler, Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition'da bulunuyor.

Logitech'in Star Wars temalı fare altlıkları ise Star Wars hayranları için eşsiz bir deneyim sunacak. Üst düzey kaliteli baskı ile birleşen 90'a 40 ölçü, büyük fare altlıklarından hoşlanan tüketiciler için tercih nedeni olacak gibi görünüyor.

Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition satın almak isteyen bir kullanıcının 159,99 dolar ödeme yapması gerekecek. Şirket, fare altlıklarının ise 50 dolar karşılığında satın alınabileceğini açıkladı. Logitech Türkiye'nin internet sitesine baktığımızda, bu ürünlerin ülkemizde satılmadığını görüyoruz. Bu durumun gelecekte değişip değişmeyeceğine ilişkin bilgi sahibi değiliz.