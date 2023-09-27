Logitech, yarış oyunları için tasarladığı yeni koltuğu Playseat Challenge X'i duyurdu. Direksiyon seti ve pedallar için bağlantı desteği sunan koltuk, oyuncunun boyuna göre ayar yapmasını da sağlıyor.

Dünyanın en popüler oyuncu ekipmanı üreticilerinden Logitech, özellikle de yarış oyunlarını seven oyuncuları mest edecek yeni bir ürün tasarladı. "Playseat Challenge X" olarak isimlendirilen ve bir koltuk olarak karşımıza çıkan bu ürün, bazı dikkat çekici özelliklere sahip. Gelin hep birlikte Logitech'in yeni oyuncu koltuğuna yakından bakalım.

Logitech Playseat Challenge X, kullanılmadığı zaman kolaylıkla katlanabiliyor ve bu sayede yer işgal etmiyor. Ancak bundan çok daha fazlası var. Bu oyuncu koltuğu, pedal ve direksiyon setinin bağlanabilmesi ve oyuncunun boyuna göre ayarlanabilmesi için özel bir tasarıma sahip. Böylelikle her oyuncu, kendisi için en ideal oturuş pozisyonunu ayarlayıp, ekipmanlarını sabitleyebiliyor. Ayrıca oturduğunuz yer için de açı ayarlaması da yapabilirsiniz. Oyuncu bu sayede rahat edecek ve aslında bir yarış arabasının içindeymiş gibi hissedecek.

Karşınızda Logitech Playseat Challenge X

Logitech Playseat Challenge X, aslında sadece yarış oyunları için üretilen bir koltuk değil. Uygun şekilde ayarlayarak bilgisayar koltuğu olarak da kullanabilirsiniz. Hatta biraz zorlarsanız misafir koltuğu olarak dahi kullanabilirsiniz. Kullanılan özel kaplama ile vücuda göre şekil alan ergonomik bir tasarıma sahip olan koltuk, nefes alabilen fileli yapısıyla terlemenizi de engelleyecek.

Bir dipnot olarak belirtelim; Logitech'in açıklamasına göre Playseat Challenge X'in direksiyon ve pedal desteği, sadece markanın kendi ürünleriyle uyumlu. Ancak diğer markalara ait setlerin de bu koltuk ile kullanılabileceği düşünülüyor.

Logitech Playseat Challenge X, 299 dolar karşılığında satın alınabilecek. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Logitech Playseat Challenge X için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: