Logitech'ten 89 Milyon Dolarlık Streamlabs Hamlesi

Twitch, YouTube, Mixer ve Facebook gibi platformlarda yayın yapan yayıncıların çoğunun kullandığı Streamlabs, yakın zamanda Logitech'in bünyesine katılacak. Tamamen ücretsiz bir platform olan Streamlabs'in satışı için konuşulan para ise 89 milyon dolar.

Son dönemin trendlerinden biri olan yayıncılık, zamanla bir meslek hâline gelerek daha geniş kitlelere yayılıyor. Özellikle Twitch gibi platformların yaygınlaşmasıyla öne çıkan yayıncılık, elbette bazı yazılımların kullanılmasını da gerekli kılıyor. Bu yazılımların en popülerlerinden olan Streamlabs, bugüne kadar birçok yayıncının en temel yayın aracıydı.

Bugünlerde Streamlabs'in Logitech tarafından satın alınacağı haberleri gündeme geldi. Tamamen ücretsiz kullanılabilen bu yayın aracının el değiştirdikten sonra ücretli olabileceği dedikoduları da yayıncılar arasında konuşulmaya başlanmıştı. Gelin bu satış olayına ilişkin detaylara yakından bakarak akıllardaki sorulara yanıt arayalım.

Logitech, Streamlabs'i 89 milyon dolara satın alıyor

Yayın ayarları, grafik düzenlemeleri, bildirim özelleştirmeleri ve daha birçok özelliği yayıncıların kullanımına sunan Streamlabs, 89 milyon dolara Logitech'in bünyesine katılacak. Bu platformun kurucu ortaklarından Ali Moiz, yayıncıların bu değişiklikten etkilenmeyeceğini belirterek kullanımda olan tüm özelliklerin kullanımının devam edeceğini ve platformun kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı.

Twitch yayıncılarının neredeyse %70'inin Streamlabs kullandığı düşünüldüğünde Logitech'in bu hamlesi, hem oyun hem de yayın dünyası için dengeleri değiştirebilir. Streamlabs'in büyüme hedeflerini tutturması durumunda 29 milyon dolarlık ekstra ödeme yapılması planlanan anlaşma şartlarına göre bu büyük satışın Logitech'e maliyeti 114 milyon doları bulabilir. Logitech bünyesindeki Streamlabs'in yayın dünyasına neler katacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.