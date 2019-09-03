YouTuberlara Kafa Tutan Türkiye’nin En İyi 13 Twitch Kanalı

Özellikle LoL yayınlarının sıklıkla izlendiği Twitch, Türkiye’de de oldukça büyük bir izleyici ve yayıncı kitlesine sahip. Android markette 50 milyondan fazla indirme sayısı olan Twitch için Türkiye’de bulunan en iyi kanallar temalı bir yazı hazırladık. Yazımızda birçok avantaja sahip Twitch Prime hakkında da bilgiler verdik.

Son yıllarda internet üzerinden yayın yapmak ya da videolar yayınlamak bildiğiniz üzere artış gösterdi. Bu yolda ilk adımlardan biri olan Youtube halen daha popülerliğini koruyor ve üstüne yeni rakipler de sektöre giriş yapıyor. Biz de bu rakipler arasında bulunan Twitch’in Türkiye kolunda bulunan en popüler yayıncıları sıraladığımız bir liste hazırlamak istedik. Yazımıza hoşgeldiniz.

Twitch nedir?

Twitch aktif canlı yayın ve video içerik platformudur. İzleme oranlarında Youtube’un en güçlü rakiplerinden birisi olarak gösterilir. Twitch’in Youtube’dan en büyük farkı şse sevilen isimlerin izleyicileriyle canlı olarak, anlık şekilde bir şeyler paylaşmasıdur. Twitch telefon uygulamasıyla da mobil kullanıcılara hizmet vermektedir.

Yani Twitch kısaca internet üzerinden genellikle oyun ve sohbet üzerine kurulu, izleyiciler ve yayıncılar arasında anlık olarak sohbet edilebilen bir platform. İzleyiciler, dilerlerse sevdikleri yayıncılara abone olarak ya da onlara bağış yaparak maddi desteklerde bulunabiliyorlar. Twitch, oyuncuların canlı yayınlara ulaşmasındaki en iyi kanallar arasında.

Peki Twitch Prime nedir?

Twitch Prime, Amazon işbirliğiyle kurulmuş bir üyelik sistemi. Bu sisteme üyelik ücretli, doğal olarak bu ücretin avantajları da bulunuyor. Bu avantajlar arasında sohbet kısmında kullanılabilecek ifade ve rozet ayrıcalıkları, özellikle PUBG ve Fortnite gibi çok popüler oyunlarda kullanılabilen kostüm ve hediye eşyalar bulunuyor.

Hatta Rainbow Six Siege gibi bir oyun için Twitch Prime koleksiyonu adı altında bir kostum serisi bile çıkarıldı. Avantajlar arasında yine dikkat çeken bir diğer konu ise, Prime kullanıcılarının sevdikleri yayıncıların Twitch kanalına abone olurken indirim alması.

Twitch nasıl kullanılır?

Çoğu platformda olduğu gibi, Twitch’i en verimli şekilde kullanmak için bir hesap açmanız gerekiyor. Bu hesap ücretsiz açılıyor, oldukça da kolay. Tek yapmanız gereken Twitch ana sayfasında bulunan “Kayıt Ol” düğmesine basarak sizden istenen kullanıcı adı ve şifre gibi gerekli bilgileri girmeniz.

Üyelik işlemini tamamladıktan sonra ana sayfada öne çıkarılan yayınlar arasından bir seçim yapabilirsiniz. Daha da ilerisine geçmek isterseniz sayfanın üstünde bulunan arama kısmından dilediğiniz bir oyunla ilgili yapılan yayınlara ya da spesifik olarak bir yayıncıya ulaşmanız mümkün.

Çoğu yayıncı eski yayınlarını ya da bu yayınlardan kesitleri kendi kanalında bulunan “Videolar” sekmesine yüklüyorlar. Dilerseniz kanala dair bir fikriniz oluşması için bu videolara göz atabiliyorsunuz.

Twitch Türkiye’nin en popüler Twitch kanalları:

PintiPanda:

Yayınladığı bazı oyunlar : Dead by Daylight, No Man’s Sky, Warhammer: Vermintide 2

: Dead by Daylight, No Man’s Sky, Warhammer: Vermintide 2 Takipçi sayısı: 700 bin

PintiPanda kimdir?

Gerçek adıyla Tuna Akşen, uzun yıllardır yayıncılık işinin içinde. Kendisi bu işe ilk Youtube mecrasında başlayarak, sonrasında popülerleşen Twitch’e geçiş yaptı. Eskisi kadar sık olmasa da Youtube’a düzenli olarak video yüklemeye devam eden Pintipanda’nın, 200’den fazla bölüme sahip bir Skyrim serisi var.

Kendisinin yayıncılığıyla ilgili söylenebilecek ilk şeylerden biri, muhabbetinin çok hoş olduğu. Özellikle hikayeli oyunlar oynamayı sever. Bu oyunları oynarken eğer oyun İngilizce ise eş zamanlı olarak Türkçe’ye çevirir ve izleyicilerini de oyunun içine dahil etmeye çalışır.

Jahrein:

Yayınladığı bazı oyunlar : Rainbow Six: Siege, DayZ, GTA V

: Rainbow Six: Siege, DayZ, GTA V Takipçi sayısı: 1,2 milyon

Jahrein kimdir?

Jahrein’in gerçek adı Ahmet Sonuç’tur. O da Twitch’e Youtube’dan geçenler arasında yer alır. Yayınlarının çok izlenmesi oyunculuğunun yanı sıra verdiği ani tepkiler ve çıkışlarla da alakalıdır. Yani kendisi oldukça eğlenceli bir yayıncıdır.

Jahrein kimi zaman aşırı sinirlenir, kimi zaman gülmekten kendini kaybedecek hale gelir ancak tüm bunları izleyicileriyle birlikte yaşamayı başarır. Aynı zamanda yayınından alınan kesitler Youtube’da paylaşıldığı zaman izlenme rekorları kırmasıyla da meşhurdur.

wtcN:

Yayınladığı bazı oyunlar : CS: GO, Apex Legends, PUBG, LoL

: CS: GO, Apex Legends, PUBG, LoL Takipçi sayısı: 1,3 milyon

wtcN kimdir?

Ferit Karakaya ismine sahip olan wtcN için ilk söylenmesi gereken şey yüksek derecede rekabetçi oluşu. Kendisi birinci şahıs nişancı türünde oyunlarda çok yeteneklidir. Bu yeteneğin bir getirisi olarak da rekabetçi kişiliği çoğu zaman ön plandadır.

Yayınlarında yalnızca oyun da oynamıyor tabii ki. Çoğu yayıncı gibi o da yayınlarının bir kısmını izleyicileriyle sohbet etmeye ayırıyor. Bu sohbet sekansları genellikle videolar izleyip o video hakkında yorumlar yapmak üzerine kurulu.

Mithrain

Yayınladığı bazı oyunlar : PUBG, PUBG, PUBG

: PUBG, PUBG, PUBG Takipçi sayısı: 890 bin

Mithrain kimdir?

Gerçek isminin Cem Karakoç olduğunu söyledikten sonra hemen belirtelim, kendisi tabii ki de yalnızca PUBG oynamıyor :)

Ancak PUBG’yi o kadar çok oynuyor ki, neredeyse bütün yayınları PUBG üzerine. Mithrain de Apex Legends gibi birinci şahıs nişancı türünde oyunları çok çok iyi oynuyor. Aynı zamanda kendisini diğer yayıncılardan ayıran önemli bir nokta var. Yayınlarında kamera kullanmıyor. Yani izleyicileri Mithrain’i değil, yalnızca oyunu görüyor.

Kendine Müzisyen

Yayınladığı bazı oyunlar : Euro Truck Simulator, CS: GO, ARK

: Euro Truck Simulator, CS: GO, ARK Takipçi sayısı: 890 bin

Kendine Müzisyen kimdir?

Kendine Müzisyen, gerçek adıyla Kemal Can Parlak ettiği sohbetin güzelliğiyle popüler olmuş yayıncılardan. Kendisi elbette oyun da oynuyor ancak oyunları oynarken yaptığı muhabbet kendisinn bu kadar sevilmesini sağlıyor.

Zaten Kendine Müzisyen’in Youtube’da en çok izlenen videoları arasında yayınları sırasında yaptığı telefon görüşmeleri yer alıyor. Bu arada izleyicileri ve Kendine Müzisyen arasında, sıkça rakuna benzediği yönünde muhabbetler dönüyor. Bu konuda yorumu sizlere bırakıyoruz :)

Rammus53

Yayınladığı bazı oyunlar : PUBG, The Evil Within 2, She Sees Red

: PUBG, The Evil Within 2, She Sees Red Takipçi sayısı: 650 bin

Rammus53 kimdir?

Rammus53 takma adını tercih eden İslam Ekşioğlu, Twitch platformunda şivesini kullanarak eğlendirmeyi seçerek başarılı olan bir yayıncı. Oynadığı oyunlar bakımından çok çeşitli olduğu söylenemez. Genel olarak PUBG yayınları yapıyor ancak zaman zaman başka oyunlara da geçtiği oluyor.

Rammus53’ün şiveli konuşuyor olması sizde bir önyargı oluşturmasın. Kendisi gerçekten Rizeli olduğu için doğuştan bir Karadeniz şivesine sahip. Anlayacağınız üzere Rammus53 izleyenlerini güldürmek üzerine kurulu bir sistemde yayın yapan biri, bu yüzden de Twitch ile ilgili yapılan komik montajlarda sıkça karşılaşılan bir isim.

Bu arada Rammus53 yayıncıların en büyük şikayetlerinden biri olan “ghostlanmak” terimini başlı başına bir içerik seviyesine taşımış olmasıyla da biliniyor.

Unlost

Yayınladığı bazı oyunlar : Half-Life, CS: GO, PUBG

: Half-Life, CS: GO, PUBG Takipçi sayısı: 1 milyon

Unlost kimdir?

Unlost isimli Twitch yayıncısının gerçek ismi Cantuğ Özsoy’dur. Popüler bir yayıncı olmasının yanı sıra, özellikle Half-Life oynarken gösterdiği performansla da dikkat çekiyor. Hatta kendisi Half-Life’ı o kadar iyi oynuyor ki, Youtube kanalında ünlü Youtuber ve yayıncılarla iddiaya girerek birçoğunu kazanıyor.

Unlost tabii ki de sadece Half-Life oynamıyor. Oynadığı oyunlar arasında CS: GO ve PUBG gibi rekabetçi yanı yüksek oyunlar da bulunuyor. Unlost’un başarısı yalnızca oyun oynamaktan da geçmiyor. Kendisi sık sık çekilişler yaparak çeşitli bilgisayar aksesuarları ve parçaları dağıtıyor.

Elwind

Yayınladığı bazı oyunlar : League of Legends

: League of Legends Takipçi sayısı: 500 bin

Elwind kimdir?

Gerçek adı Kaan Atıcı olan Elwind, oldukça başarılı bir League of Legends oyuncusu. Oyundaki başarısı yalnızca yayında gösterdiği performansla da ölçülmüyor. Elwind yakın vbir zamana kadar E-Spor arenasında adından sıkça söz ettiriyordu.

Tüm bunların yanında yayını sırasında sohbet bölümüyle olabildiğinde içli dışlı olmayı seçen Elwind, oyun sırasında aktif bir şekilde konuşmayı da seviyor. Yani Elwind’in yayınlarını açan biri yalnızca profesyonel seviyede bir LoL oyunu seyretmenin yanı sıra, sevdikleri yayıncıyla sohbet etme imkanı da elde etmiş oluyor.

Elraenn

Yayınladığı bazı oyunlar : GTA V, The Walking Dead, Beyond Two Souls

: GTA V, The Walking Dead, Beyond Two Souls Takipçi sayısı: 540 bin

Elraenn kimdir?

Tuğkan Gönültaş isimli Elraenn, oynadığı oyunların yanı sıra anlattığı anılarla da popülerliğini kazanmış bir isim. Elraenn’den bahsederken, hayvanlara karşı beslediği sevgiden de bahsetmemek olmaz. Kendisi evinde birçok egzotik hayvan besliyor. Bu hayvanlar hakkında da çok fazla bilgiye sahip.

Elraenn’in günümüzdeki popülerliğe ulaşmasında Noobstar isimli yarışma programının birinci sezonunda şampiyon olması da büyük rol oynadı. Pintipanda ve Jahrein jüriliğinde yapılan yarışmanın izleyicileri, Elraenn’i çok severek Twitch dünyasının popüler yayıncılarına yeni bir tanesini eklemiş oldular.

ZEON

Yayınladığı bazı oyunlar : League of Legends, GTA V, PUBG

: League of Legends, GTA V, PUBG Takipçi sayısı: 920 bin

ZEON kimdir?

Necati Akçay, genellikle GTA V’in çok oyunculu modunda “RP” olarak bilinen rol yapma sekanslarıyla bilinir. Yayınlarında bu tip içeriklere sıkça yer verir. Zaman zaman da Mithrain gibi kamera kullanmaz ve izleyenlerini yalnızca oyunun görüntüsüyle baş başa bırakır.

ZEON aynı zamanda yaptığı çekilişlerle de dikkat çekiyor. Ara sıra sohbet kısmına bıraktığı, hızlı davranan ilk kişinin kullanabildiği kodlar da atıyor. ZEON son zamanlarda neredeyse sadece GTA V oynuyor ancak CS: GO ve PUBG oyunları eski yayınlarında mevcut.

Can Sungur

Yayınladığı bazı oyunlar : Yakuza 0, Dragon Quest Builders 2, Dungeons & Dragons

: Yakuza 0, Dragon Quest Builders 2, Dungeons & Dragons Takipçi sayısı: 170 bin

Can Sungur kimdir?

Can Sungur, Twitch’te kendi ismiyle yer almayı seçen ender yayıncılardan. Takipçi sayısı listede bulunan diğer yayıncılara oranla daha mütevazi seviyelerde olsa da azımsanmayacak bir popülerliğe sahip.

Can Sungur Twitch’ten önce film ve dizi gibi “geek” kültürüne dahil olan yapımlar hakkında kurulan bir platform olan Geekyapar’da eleştirmenlik yapıyordu. Şimdilerde bu eleştirmenliğine yayınlarında da devam eden Can Sungur, zaman zaman masa oyunları da oynuyor.

pqueen

Yayınladığı bazı oyunlar : Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, The Last of Us: Left Behind, Dealer’s Life

: Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, The Last of Us: Left Behind, Dealer’s Life Takipçi sayısı: 160 bin

pqueen kimdir?

Gerçek ismi Pelin Baynazoğlu olan pqueen de Noobstar yarışmasının birinci sezonuyla hayatımıza iyiden iyiye giren yayıncılardan. Yayınlarında her yayıncı gibi oyun oynamasının yanı sıra sohbet kısmıyla girdiği etkileşimlerle de temposu yüksek bir yayın yapmayı tercih ediyor.

Pelin Baynazoğlu’nun neredeyse sadece sohbet üzerine kurulu olan “Twitchdivaç” isminde bir formatı bile mevcut. Bu format adından da anlaşılabileceği üzere televizyonlarda oldukça popüler olan izdivaç programlarının Twitch için biraz evrime uğramış parodisi olarak adlandırılabilir.

miafitz

Yayınladığı bazı oyunlar : Teamfight Tactics, CS: GO, She Sees Red

: Teamfight Tactics, CS: GO, She Sees Red Takipçi sayısı: 350 bin

miafitz kimdir?

Miafitz’in gerçek ismi Gözde Demiral. Kendisi Twitch Türkiye’nin en çok takipçiye sahip olan kadın yayıncılarından biri. Yayınlarında oynadığı oyunlarda her ne kadar iddialı olmasa da geniş izleyici kitlesi tarafından eğlenceli yayınları sebebiyle sıkı takip ediliyor.

Miafitz yalnızca rekabetçi oyunlar oynamıyor. Hikayeye sahip çeşitli oyunlar da kütüphanesinde mevcut. Bu arada Miafitz, İzmir’li yayıncılar arasında.

Türkiye’nin en popüler Twitch yayıncılarını bir araya getirdiğimiz listenin sonuna geldik. Twitch oldukça büyük bir mecra. Bu yüzden sizin de sevdiğiniz başka yayıncılar varsa bu isimleri yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.