LoL'ün Yeni Sürümüyle Karakter ve İtemlere Düzenleme

Riot Games yetkililerinden Mark Yetter, League of Legends'ın yaklaşmakta olan 10.24 yaması ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Güncellemenin getireceği güç dengelerine değinen Yetter, karakter ve itemlerin yeni durumlarını açıkladı.

Dünyanın en popüler MOBA oyunlarından bir tanesi olan League of Legends'a yaklaşmakta olan yeni bir güncelleme var. "10.24" kodlu bu güncellemeyle ilgili detaylar şu an için bilinmiyor ancak Riot Games yöneticilerinden Mark Yetter tarafından yapılan bazı açıklamalar, güncellemeden neler bekleyebileceğimizi ortaya koyuyor.

Yetter'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalarda, yeni güncellemeyle sunulacak dengeleme durumlarına değiniliyor. Yani bu güncellemeyle gücü artırılacak ve azaltılacak olan bazı eşyalar var. Ayrıca bazı karakterlerin de güç dengesinde değişiklikler yapılacak. Peki bu güncelleme, hangi karakterleri güçlendirirken hangi karakterleri zayıflatacak?

"Tryndamere, yeni güncellemede güçlendirilmiş tek karakter olacak"

Mark Yetter tarafından yapılan açıklamalara göre League of Legeds'ın 10.24 kodlu yaması, sadece bir karakter için güç artırımı sunacak. Bu karakter, dövüşçü olarak karşımıza çıkan Tryndamere. Orta zorlukta bir karakter olan Tryndamere, 10.24 güncellemesinden sonra daha fazla tercih edilecek gibi görünüyor. Bu arada Yetter, Kayle, Samira ve Hecarim'in nerf yiyeceğini, yani gücünün azaltılacağını ifade ediyor.

Yetter, iyileştirecek itemlerin Tear of the Goddess (Tanrıça'nın Gözyaşı), Kraken Slayer, Essence Reaver (Canbiçen), Phantom Dancer (Hayalet Dansçı), Moonstone Renewer, Prowler's Claw ve Serpent's Fang. Nerflenecek itemler arasındaysa Ludens Tempest (Luden'in Feryadı), Laundries Anguish, Night Harvester, Riftmaker, Hextech Rocketbelt, Lich Bane (Lich Boğan), Demonic Embrace, Nashor's Tooth (Nashor'un Dişi), Eclipse ve Blade of the Ruined King (Mahvolmuş Kralın Kılıcı) bulunuyor. Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte yeni güç dengeleri, tüm oyuncular için kullanılabilir olacak.