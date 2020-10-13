LoL Yeni Şampiyonu Seraphine'in Yetenekleri Açıklandı

Riot Games'in popüler MOBA oyunu League of Legends'ın yeni şampiyonu Seraphine'in yetenekleri ve arka plan hikâyesi açıklandı. Peki, kendine ait bir sosyal medya hesabı da bulunan Seraphine'in yetenekleri neler?

Günümüzün en popüler MOBA oyunlarından bir tanesi olan League of Legends'ın yeni şampiyonu Seraphine'in çok yakın bir zamanda oyuna ekleneceği duyuruldu. Tabii karakterin duyurulmasıyla birlikte ne tür yeteneklere sahip olacağı da belli oldu.

Riot Games, yayınladığı geliştirici notunda "Seraphine çok farklı bir şampiyon. Sosyal medya hesapları var, kedisiyle bol bol selfie çekiyor ve ünlü pop grubu K/DA'le birlikte müzik yapıyor. Odasında şarkı söyleyen bir kızdan dünyaca ünlü bir pop fenomenine dönüşen Seraphine, Vadi'de göreceğimizle aynı kişi değil" şeklinde tanımlıyor. Peki, League of Legends'ın bu yeni karakterinin yetenekleri neler?

League of Legends, Seraphine'in yetenekleri

Pasif – Sahne Tozu

Seraphine'in kullandığı her üçüncü temel yetenek bir akis oluşturarak onun otomatik olarak yeniden kullanılmasını sağlar. Ayrıca Seraphine, bir takım arkadaşının yakınında yetenek kullandığında bir nota oluşturur. Her bir nota tüketilerek normal saldırılarının menzilini arttırır ve fazladan büyü hasarı vermesini sağlar.

Q – Yüksek Perde

Seraphine'in gönderdiği kusursuz nota hedefinin eksik can yüzdesine bağlı olarak artan büyü hasarı verir.

W – Saran Ses

Seraphine, yakınındaki takım arkadaşlarını çevreleyen bir şarkı söyleyerek kendisine ve takım arkadaşlarına hareket hızı ve kalkan kazandırır. Eğer Seraphine zaten bir kalkana sahipse yakınındaki takım arkadaşlarını iyileştirebilir. Yenilenen can miktarı, çevresinde kaç tane takım arkadaşı bulunduğuna bağlı olarak artar.

E – Sert Ritim

Seraphine, yoğun bir ses dalgası göndererek bir hat üstündeki rakiplere büyü hasarı verir ve onları yavaşlatır. Önceden yavaşlatılmış rakipler sabitlenir ve sabitlenmiş rakipler sersemler.

R – Bis

Seraphine, sahneye çıkarak rakipleri ayartan ve onlara büyü hasarı veren sihirli bir güç gönderir. İsabet alan tüm şampiyonlar (takım arkadaşları dâhil) performansın bir parçası haline gelerek yeteneğin menzilini arttırır ve takım arkadaşlarına azami miktarda nota sağlar.

League of Legends'ın yeni şampiyonu Seraphine'in yetenekleri bunlardı. Vadi'nin yeni şampiyonuyla ilgili daha detaylı bilgi ve arka plan hikâyesi için buraya, yeteneklerin animasyonlarını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.