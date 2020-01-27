LoL Çin Profesyonel Ligi, Corona Virüsü Nedeniyle Ertelendi

League of Legends, Çin Profesyonel Ligi'ndeki maçların Corona virüsü tehdidi nedeniyle süresiz olarak ertelediğini açıkladı. Kararın ardından Çin ekiplerinin uluslararası turnuvalara katılımı tehlikeye girebilir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve onlarca insanın ölümüne neden olan Corona virüsü, sonunda oyun dünyasını da olumsuz etkiledi. Çin League of Legends Profesyonel Ligi (LPL), ülkede yayılan Corona virüsü nedeniyle karşılaşmaların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

LPL resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, LPL serisinin ikinci haftasının oyuncuların ve izleyicilerin sağlığı güvence altına alınana kadar ertelendiğini belirtti. LPL, aksaklıktan dolayı özür dileyerek takipçilerini en kısa zamanda bilgilendireceğini ekledi. Oyunların erteleme kararı, tamamen LPL'ye ait olmayabilir. Çünkü Çin, büyük ölçüde bulaşıcı olduğu tespit edilen virüsün yayılmasını durdurmak için seyahatleri de kısıtladı ve büyük şehirlerdeki büyük organizasyonları yasakladı.

Çinli profesyonel LoL takımları, uluslararası turnuvalara katılamayabilir

League of Legends Profesyonel Ligi'nin askıya alınmasının uluslararası League of Legends etkinliklerini etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Sezon Ortası Turnuvası, mayıs ayında gerçekleşiyor ve tüm büyük bölgelerden Bahar Sezonu şampiyonları gruplandırılıyor. LPL'nin askıya alınması, etkinliğin formatını ve zamanını etkileyebilir.

Çin Spor Genel Müdürlüğü'ne göre tüm profesyonel spor etkinlikleri mart ayına kadar askıya alındı. Çin'deki Corona virüs salgınının ölümcül olduğu doğrulandı ve yapılan açıklamada şimdiye kadar binlerce kişinin enfekte olduğu, 80 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Wuhan şehrinde aralık ayında başlayan salgın, o zamandan bu yana çeşitli ülkelerde rastlanan birkaç vaka ile daha da yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhamom Ghebreyesus, paniğe karşı tavsiyede bulundu ve hastalığın Çin için acil bir durum olduğunu vurgulayarak, henüz küresel bir sağlık sorunu haline gelmediğini söyledi. Diğer yandan Çin'de Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.