Çin'de 830 kişiye bulaşan, Amerika ve Avrupa'da da birkaç kişide tespit edilen Corona virüsü, risk teşkil etmeyen ülkemiz de dahil olmak üzere dünya üzerindeki insanları endişelendirdi. Kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü virüs hakkında konuşan Doç. Dr. Gülçin Alp Avcı, virüsten korunmanın yollarını vatandaşlara aktardı.

Çıktığı bölgeden dolayı ‘Vuhan virüsü’ olarak da anılan yeni tip corona virüsü Çin’de büyük bir tehdit haline geldikten sonra Avrupa’da da kendini gösterdi. Virüsün Türkiye’ye geldiğine dair resmi bir açıklama bulunmasa da Konya’da Çinli bir kadının corona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı iddiası ülkemizde de endişeye neden oldu.

Ülkemizde ne kadar risk teşkil etmese de önlem alınması gerektiğine dikkat çekmek isteyen Doç. Dr. Gülçin Alp Avcı, corona ve benzeri viral hastalıklardan korunmanın yollarını anlattı. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Viroloji Uzmanı Avcı, endişelenecek hiçbir durum olmadığını da anlattıklarına not olarak düştü.

SARS virüsüyle genetik yakınlık gösteriyor

Corona virüsünün solunum yolu hastalıklarını tetikleyen geniş bir virüs ailesine bağlı olduğunu belirten Doç. Dr. Avcı, virüsün bulaşmasının kesinlikle ölümle sonuçlanmadığını; ancak hastalığa yatkın kişilerde çok büyük risk teşkil ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Meydana getirdikleri enfeksiyon, çoğunlukla hafif ve kendiliğinden iyileşebildiği gibi özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan ya da altta yatan kronik hastalıkları olan bireylerde ciddi solunum yetmezliği ve diğer organlarda (böbrek, karaciğer, nörolojik sistemler vb.) tutulum nedeniyle ölümcül bir seyir de gösterebilmektedir. Şu an korku ile salgın yapması beklenen virüsün adı ‘yeni korona virüs (2019-nCoV)’ olarak tanımlanmıştır. Bu virüs ile aynı ailede yer alan diğer korona virüsler ile daha önce karşılaştık. Ciddi klinik tablolar ile karşımıza çıkan ve ülkelerarası seyahatlerle bulaşma gösteren MERS ve SARS virüslerini hatırlıyoruz. Son yapılan açıklamalarda özellikle SARS (SARS-CoV) ile yeni korona virüsün (2019-nCoV) genetik olarak yüzde 70 oranında benzerlik gösterdiği bildirilmektedir”

Hayvanlardan insana geçen, ‘zoonotik’ bir virüs

“Diğer bazı virüsler gibi ‘korona virüsler’ de zoonotiktir. Hayvanlar ve insanlar arasında bulaşım gösterirler. Birçok araştırma SARS-CoV'nin kedilerden insanlara ve MERS-CoV'nin tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığını göstermiştir. Bilinen birkaç korona virüs ise insanları enfekte etmeden sadece hayvanlar arasında görülmektedir” açıklamalarında bulunan Doç. Dr. Avcı, virüsün yüksek nüfusa sahip Çin’de hayvan satışı yapan insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olarak ortaya çıktığını anlattı.

“Korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirin”

Çin’de virüsün bulaştığı 830 kişinin 26’sının hayatını kaybettiğini ve bu 26 kişinin kronik hastalıklara sahip, 65 yaş üstü kişiler olduğunu belirten Doç. Dr. Avcı; virüsün getirebileceği hastalıkların güçlü bir bağışıklık sistemiyle yenilebileceğini dile getirdi. Düzenli el yıkama gibi hijyene bağlı alışkanlıkların geliştirilmesi, hapşırma öksürme gibi semptomlara sahip insanlara temkinli şekilde yaklaşılması ve bağışıklık sistemini geliştirmeye yönelik adımlar atılmasıyla salgından korunma sağlanabileceğini belirten doktor, 65 yaş üstü insanlar da temkinli olduğu sürece Türkiye’de endişelenecek hiçbir durum olmayacağını vatandaşlara aktardı.