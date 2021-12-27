Lol’de Olaf CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri

League of Legends’ın barbar vikingi Olaf Sihirdar Vadisinin en durdurulamaz karakterlerinden bir tanesi. Öfkesinin önüne geçmeye çalışan Olaf’ın gazabıyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Orman bölgesinin en sevilen karakterlerinden biri olan Olaf, özellikle durdurulamaz bir karakter olmasıyla ön plana çıkıyor. Tabiri caizse yapıştığı hedefi öldürmeden bırakmaya pek niyetli olmayan karakterimiz, bilen bir oyuncunun elinde adeta canavar oluyor.

Çok kolay bir şekilde güçlenen karakterimiz özellikle oyunun orta safhalarında durdurulamaz bir hale geliyor. Eğer ki oynayan kişi kimi hedefleyeceğini iyi biliyorsa tek başına katliam yapma ihtimali bile mümkün. Bu yüzden bizde bu Barbar Viking Olaf hakkında bir inceleme hazırlayıp detaylarına bakmaya karar verdik.

Olaf CT'leri:

Trundle

Kindred

Kha'Zix

Graves

Fiddlesticks

Ragnarok'un öfkesine de sahip olabilen Olaf’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Başıbozuk Hiddeti: Olaf eksik canınna bağlı olarak saldırı hızı kazanır.

Olaf eksik canınna bağlı olarak saldırı hızı kazanır. Q / Balta Fırlat: Olaf’ın hedef konuma fırlattığı balta, yolda biçtiği rakiplere hasar vererek bu rakiplerin hareket hızını azaltır. Olaf baltasını yerden alırsa bu yeteneğin bekleme süresi 4,5 saniye azalır.

Olaf’ın hedef konuma fırlattığı balta, yolda biçtiği rakiplere hasar vererek bu rakiplerin hareket hızını azaltır. Olaf baltasını yerden alırsa bu yeteneğin bekleme süresi 4,5 saniye azalır. W / Hırçın Saldırı: Olaf’ın saldırı hızı artar; Olaf eksik can değerine bağlı olarak can çalma ve tüm kaynaklardan gelen iyileştirme etkilerinde artış elde eder.

Olaf’ın saldırı hızı artar; Olaf eksik can değerine bağlı olarak can çalma ve tüm kaynaklardan gelen iyileştirme etkilerinde artış elde eder. E / Pervasız Vuruş: Olaf öyle bir hışımla saldırır ki; hem hedefe hem kendine gerçek hasar verir ve hedefi yok edip can bedelini geri alır.

Olaf öyle bir hışımla saldırır ki; hem hedefe hem kendine gerçek hasar verir ve hedefi yok edip can bedelini geri alır. R / Ragnarok: Olaf Ragnarok’un öfkesine sahip olur ve aktif süre boyunca zayıflatma etkilerine karşı direnç kazanıp bonus saldırı ve hareket kızı kazanır. Fakat pasif olarak sahip olduğu zırh ve büyü direncini Ragnarok aktifken kaybeder.

Olaf’ın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Olaf'ın güçlü yönleri:

Canı azalırken saldırı hızının artması en kötü senrayolarda bile bir şansının olmasını sağlıyor

W yeteneğinden gelen can çalma sayesinde 1’e1 girdiği takaslarda avantajlı olmasını sağlıyor

Ulti yeteneğinin karakteri durdurulamaz yapması sayesinde, çok rahat bir şekilde istediği hedefe yönelme eğilimine sahip

Olafın durdurulamaz olmasının en büyük özelliklerinden bir tanesi karakterin yetenek kitinin komple önüne geçilemez bir şekilde planlanması. Karakterin bütün saldırı potansiyeli normal saldırıları üzerinden oluştuğu için, yetenek kitinde bol bol can çalma, saldırı hızı durdurulamaz olma gibi özellikler bulunuyor. Bu özellikle doğru kullanıldığında Olaf gerçekten tam bir canavar haline geliyor.

Olaf'ın zayıf yönleri:

Olafın ulti yeteneği karakteri durdurulamaz yapıyor oluşu büyük bir artı fakat ulti yeteneği kapalıyken elde ettiği pasif zırh ve büyü direncini ultisi aktifken kaybediyor

Olaf’ın durdurulamaz olduğu bir gerçek fakat kitle kontrol açısından zayıf olması rakiplerini yakalamayı zor bir hale getirebiliyor

Olaf’ın E yeteneği rakibe gerçek hasar vurmasını sağlıyor. Yani sahip olduğu zırhı veya büyü direncini yok sayarak vuruyor. Fakat bunun yanı sıra kendine de hasar veriyor oluşu sizi avantajlı durumdan çıkartabiliyor

Olaf bir anlamda gözünüzü kapatıp oynayabileceğiniz bir karakter. Çünkü can çalma, saldırı hızı, hareket hızı ve durdurulamaz olma gibi özellikler istediğinizi yapabilecekmiş gibi bir hissiyat oluşturabiliyor. Fakat Olaf’ın en kırılgan olduğu zaman aynı zamdan ultisinin aktif olduğu zaman. Çünkü sahip olduğu pasif dirençleri kaybetmesi bir anda çok hasar yemesine sebep olabiliyor, ayrıca tüm düşmanların arasında oynamak da bütün namluların size yönelmesine sebep olabiliyor.

LoL'de Olaf nasıl oynanır?

Q yeteneğini dikkatli kullanmak oldukça önem taşıyor. Karakterin sahip olduğu tek kitle kontrol yeteneği olduğu için rakipleri yakalamada kritik rol oynuyor

Ulti yeteneğini dikkatli kullanmanız gerekiyor. Ragnarok iki ucu sivri bir kılıç diyebiliriz. Takım savaşına öne çıkmak için oldukça ideal fakat pasif olarak sahip olduğunu dirençleri kaybettiğiniz için açık hedef olup ölme riskinizde mevcut

Ormancı olarak oynuyorsanız Q yeteneği ile başlayıp sonuna kadar kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Baltanızı attıktan sonra yerden alırsanız bekleme süresi oldukça azalacağı için sadece balta atarak bile çok rahat ormanı temizleyebilirsiniz

Canınızın azalmaya başladığı zamanlar güçlü olacağınız zamanlar. Saldırı hızınız eksik can oranına göre artacağı için W yeteneğinden gelen bonus saldırı hızı ve can çalma ile birleştirirseniz geri dönüş şansınız yüksek olacaktır

Olaf oynarken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi ultinizi doğru kullanmanız. Dikkatsiz bir şekilde kullanılan ulti ölümünüzü çok hızlandırabilir. Aynı şekilde bir oyuncuyu kovalarken de baltalarınızı dikkatli atıp tutmanız gerekiyor. Özellikle hareket hızı ve çevikliği sizden yüksek bir rakibi kullanıyorsanız baltaları kesinlike tutturmanız gerekiyor. Aksi takdirde rakip çok kolay bir şekilde kaçabilir.

Olaf’a karşı nasıl oynanır, Olaf nasıl yenilir?

Olaf canı azaldıkça daha tehlikeli bir hale geldiği için kitle kontrol yeteneklerinizi sona saklamanız daha iyi olacaktır

Ultisi aktifken Olaf zayıflatmalara karşı bağışıklı olmasına karşın sahip olduğu zırh ve büyü direnci düşeceği için kaçamayacağınızı düşünüyorsanız takım arkadaşlarınızla veya kendiniz Olaf’a odaklanmayı deneyin

Olaf’ın attığı baltalara erişmesini engellemek koridor safhasında size vurabileceği hasarı asgari seviyede tutmanızı sağlar

Karşı takımda bir Olaf varsa çok geç olmadan can çalmasını azaltacak bir eşya almanız şart. Oyunun erken safhalarında bir “Cellat” alsanız bile yeterli olacaktır. Olaf genel olarak agresif oynanması gereken bir karakter olduğu için bu agresifliği ona karşı kullanabilme imkanınız mevcut. Örneğin: kulenizin altında size saldırmasını sağlamak veya ormancınız yokmuş gibi davranıp yemek atmak gibi. Olaf’a karşı oynarken dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise baltaları. Ufak tefek ayak oyunları ile attığı baltalardan kaçınmak Olaf’a karşı yapabileceğiniz en iyi hamlelerden bir tanesi.