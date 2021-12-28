Lol’de Orianna CT, Tüm Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri

League of Legends’ın mekanik kraliçesi Orianna, sihirdar vadisine iniyor. Erken safhalarda tehlike oluşturma potansiyeli taşıyan karakterlerden biri olan Orianna, çok tercih edilmese de orta koridoru domine etmeyi seven karakterlerden biri.

Çok rahat bir şekilde menzilini kullanarak hem hasar almayıp hemde rakibini haraslama potansiyeline sahip olan Orianna, karşısında oynamasını bilmediğiniz takdirde koridoru adeta dar edebilir.

Özellikle pasif yeteneği sayesinde normal saldırılarının hasarının fazla olması birçok büyücüye kıyasla erken safhalarda Orianna’yı çok daha tehlikeli bir hale getiriyor. Öyle ki agresif bir Orianna oyuncusu olmak adeta iki ucu sivri kılıç taşımakla eşdeğer oluyor. Bu yüzden biz de bu yazımızda Orianna hakkında bir inceleme yaptık. Güçlü ve zayıf yönlerinden bahsettik, kimlere karşı güçsüz olduğundan ve nasıl oynanması gerektiğine dair ipuçları verdik.

Orianna Ct’leri:

Diana

Qiyana

Lulu

Lux

Fizz

'Sihirdar Vadisi'nin Mekanik Kraliçesi' Orianna’nın güçlü ve zayıf yönleri:

Orianna'nın güçlü yönleri:

Pasif yeteneği sayesinde normal saldırıları ekstradan fazla hasar veriyor ve bu sayede birçok büyücü karaktere karşı erken safhada güç sahibi oluyor

Kitle kontrol Orianna’nın büyük bir silahı ulti yeteneğini açtıktan sonra herhangi bir takım savaşının rüzgarını değiştirebilecek potansiyele sahip oluyor

Haras potansiyeli yüksek bir karakter olduğu için yeteneklerini pasifi ile uyumlu bir şekilde kullandığında rakip oyuncuya minyon kesmek bile zor olabilir

Erken safhada düşmanları haraslama potansiyeline sahip büyücüler arasında Orianna oldukça yüksek sıralarda. Bu durumu birde sahip olduğu kitle kontrol ile birleştirirseniz oldukça güçlü bir karakter ortaya çıkarmış olursunuz

Orianna'nın zayıf yönleri:

Birçok büyücü şampiyona kıyasla olası baskınlara karşı daha fazla direnç gösterme potansiyeli olsa da Orianna’da baskına karşı zayıf olan karakterlerden biri

Yeteneklerinin güçlü olmasının yanı sıra mana kontrolü Orianna’nın erken safhada rahat sağlayabildiği bir konu değil. Bu yüzden dikkatsız yetenek kullanımı mananızın bir anda bitmesine neden olabilir

İlk bakışta zor gözükse de yetenek rutinini öğrenmek kolay olduğu için bilen biri tarafından kolayca domine edilebilir

Erken safhada güçlü olmasının yanı sıra çok agresif oynadığınızda baskın yeme ihtimaliniz çok yüksek. Ne kadar direnç gösterme şansınız olsa da en iyi senaryoda sihirdar yeteneklerinizi harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca çok agresif oynadığınızda düşmanı öldüremediğiniz takdirde sadece mananızı kaybetmekle kalmayıp canınızı da kaybedebilirsiniz.

Hasar veren bir şok dalgası yaratabilen Orianna’nın tüm yetenekleri:

Pasif / İşleyen Demir: Orianna’nın saldırıları fazladan büyü hasarı verir. Bu hasar, Orianna aynı hedefe saldırdıkça artar.

Orianna’nın saldırıları fazladan büyü hasarı verir. Bu hasar, Orianna aynı hedefe saldırdıkça artar. Q / Komut: Saldır: Orianna, topuna verdiği emirle hedef konuma fırlamasını ve yoluna çıkan hedeflere büyü hasarı vermesini sağlar (Çarptığı her hedef bir öncekinden az hasar verir). Sonrasında top hedef konumda kalır.

Orianna, topuna verdiği emirle hedef konuma fırlamasını ve yoluna çıkan hedeflere büyü hasarı vermesini sağlar (Çarptığı her hedef bir öncekinden az hasar verir). Sonrasında top hedef konumda kalır. W / Komut: Uyumsuzluk: Orianna, topuna verdiği emirle çevresine büyü hasarı veren bir enerji darbesi oluşturur. Bu darbe, ardında takım arkadaşlarını hızlandırırken rakipleri yavaşlatan bir alan bırakır.

Orianna, topuna verdiği emirle çevresine büyü hasarı veren bir enerji darbesi oluşturur. Bu darbe, ardında takım arkadaşlarını hızlandırırken rakipleri yavaşlatan bir alan bırakır. E / Komut: Koru: Orianna, topuna verdiği emirle bir takım arkadaşına yapışıp ona kalkan olmasını ve şampiyona giderken çarptığı her rakibe büyü hasarı vermesini sağlar. Top, yapıştığı şampiyona fazladan zırh ve büyü direnci sağlar.

Orianna, topuna verdiği emirle bir takım arkadaşına yapışıp ona kalkan olmasını ve şampiyona giderken çarptığı her rakibe büyü hasarı vermesini sağlar. Top, yapıştığı şampiyona fazladan zırh ve büyü direnci sağlar. R / Komut: Şok Dalgası: Orianna, topuna verdiği emirle kısa bir aradan sonra hasar veren bir şok dalgası yaratır ve yakındaki rakiplerin topa doğru çekilmesini sağlar.

LoL'de Orianna nasıl oynanır?

Q yeteneğini kullandıktan sonra topu kendinize çekmek oldukça yavaş olacaktır. Bunun yerine yakındaki bir rakibe Q yeteneğini yeniden kullanıp topu farklı bir yöne saldırtmanız daha pratik olacaktır

Ulti yeteneğiniz en büyük savunmanızı oluşturuyor. Baskın vb. durumlarda kaçamayacağınızı düşündüğünüz anda ultinizi kullanmaktan çekinmeyin ve ultinizin top neredeyse oraya vuracağını unutmayın

Yeteneklerinizle topunuzun yerini pozisyonlamak takım savaşlarında büyük önem taşıyor. birkaç kritik karaktere ulti yeteneğinizi isabet ettirebilirseniz takım savaşının gidişatını bir anda kendi tarafınıza çekebilirsiniz

Orianna erken safhada normal saldırıları ile düşmana hasar verebilecek hatta öldürebilecek potansiyele sahip bir karakter. Bu potansiyeli kesinlikle değerlendirin ve agresif fakat dikkatli bir şekilde oynayın

Erken safhalardaki haras potansiyelini kesinlikle kullanın. Ayrıca topunuzunun pozisyonunu iyi ayarlamanız iyi bir Orianna oyuncusu olmanızı sağlayacaktır. Hiçbir şey yapamasanız bile takım savaşların sadece güzel bir ulti kullanmanız savaşı kazanmanızı sağlayabilir.

Orianna’ya karşı nasıl oynanır, Orianna nasıl yenilir?

Büyücü bir karakter oynuyorsanız Orianna’ya karşı normal saldırı savaşına girmeyin. Pasif yeteneği size üstün gelmesini sağlayacaktır

Orianna’nın menzili en büyük silahlarından biri olduğu için aradaki mesafeyi hızlı kapatabilen şampiyonlar tercih ederseniz oynamanız kolay olacaktır

Erken safhada düşük defansa sahip olmasını değerlendirin. Özellikle E yeteneğini kendi üzerinde kullanmamış ise dirençleri düşük olacağı için takasa girebilirsiniz

İlk denemelerde zor olsa da topundan bir nebze uzakta oynamak ve onun üzerinize gelmesini sağlamak işinizi kolaylaştıracaktır

Topunun pozisyonlarını takip etmek ekstra bir iş olsa da Orianna’ya karşı oynamayı kesinlikle kolaylaştıran bir faktör. Özellikle ulti yeteneğinin top aracılığıyla kullanıldığını göz önünde bulundurursanız. Geç safhalarda toptan gözünü ayırmak istemeyeceksiniz. E yeteneği üzerinde olmadığı anlar Orianna’ya saldırmak için en iyi fırsatlardan bir tanesi. Fakat dikkati elden bırakmayın, durum bir anda tersine dönebilir.