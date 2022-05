LoL Rünleri Ne İşe Yarar? En Popüler Rünler ve Özellikleri

Uzun bir süredir popüler olan Moba oyun türünün günümüzdeki tekel bayisi olan League of Legends, Başta Tencent olmak üzere Riot Games adı altında başarılı bir şekilde bu popülerliğini korumaya ve ilgi odağı olmaya da devam ediyor. Sürekli düzenlenen turnuvalar ise bu popülerliğinin oldukça net bir simgesi. Sadece Twitch’de bile yüzbinlerce insan bu turnuvaların sonuçların görmek için saatlerce ekran başına kitlenebiliyor.

League of Legends’ın ilk revaç yaptığı dönemlerde uzun bir süre her yerde yeni moba oyunlar türemeye başladı. League of Legends’ın bu kadar popüler olduğunu gören her oyun firması bir şekilde moba oyun türünden ekmek yemek istedi. Kimisi bu konuda başarılı oldu kimisi ise kepenkleri indirdi. Fakat bunlardan hiçbirisi maalesef League of Legends’ın popülerliğinin yanına bile yaklaşamadı. 2022’de artık bu moba furyası bitmiş olsa da, bundan 3-5 sene önce her yer gerçekten mobaydı.

League of Legends 5’e5 yaptığınız bir savaşı ele alıyor. Her oyuncunun farklı bir karakter kontrol ettiği bu meydan muharebesinde, kullandıkları karakterin gücünden, oyuncunun o karakteri ne kadar iyi oynadığına kadar birçok etken savaşın gidişatını belirleyebiliyor. Bu etkenlerden bir tanesi ise oyunda büyük bir etkiye sahip olan rünler. Rünlerinizi karakterinize doğru bir şekilde seçmek/ayarlamak oyunun gidişatını oldukça olumlu yönde etkileyecektir. Peki nedir bu rünler ve ne işe yarıyorlar?

LoL rünleri ne işe yarar?

League of Legends içerisindeki rünler oynanış tarzınızı doğrudan etkileyen faktörler olmasa da, genel olarak oyun gidişatınızdaki etkisi oldukça büyük oluyor ve rünleri yanlış girmeniz koridor safhasında üzülmenize sebep olabilir. Oyun içerisinde Hakimiyet, İsabet, Büyücülük, Azim, İlham olmak üzere 5’e ayrılıyor. Bu rünler içerisinde Hakimiyet ve İsabet 5 ana özelliğe kalan rünler ise 3 ana özelliğe sahip. Bu ana özellikler dışında da seçebileceğiniz bir o kadar alt özellik bulunuyor. League of Legends’da genel olarak rünler oyunun değişen dengesine ve metasına göre farklılık gösteriyor. Bir süre kullandığınız rüne yeri geldiğinde hiç elinize sürmeyebiliyorsunuz veya hiç kullanmadığınız bir rün, bir anda karakteriniz için en ideal rün haline gelebiliyor.

Rünler yazı olarak okunduğunda oyun içerisinde çok küçük bir etkiye sahip gibi gözüküyor. Fakat kesinlikle bu şekilde düşünmemeniz gerek. Oyunun geç safhalarında herkes eşyalarını almayı bitirdiğinde bu durum geçerli olabilir. Fakat bu duruma gelene kadar oyunun gelişme safhasında (oyunun erken safhaları ve oyunun ortaları) rünler kesinlikle varlığını belli ediyor ve oyunun geç safhalarında tamamen eşyalarınızı bitirene kadar da sizi desteklemeye devam ediyor.

En popüler LoL rünleri:

Rakip şampiyona hasar veren normal saldırılar veya yetenekler 5 saniyeliğine 2 yenilmez yükü kazandırarak yük başına 2 ila 4.5 Değişken kuvvet kazanmanı sağlar. En fazla 12 yük birikir. Menzilli şampiyonlar normal saldırı başına sadece 1 yük kazanır. Azami yüke ulaştığında şampiyonlara verdiğin hasarın %9 kadarına eşdeğer miktarda iyileşirsin (menzilli şampiyonlar için %6)

Savaş sonrası ufak bir ödül için: Zafer

Alt etmeler eksik canının %12 kadarını yeniler ve fazladan 20 altın sağlar

Ekstra saldırı hızı için: Efsane: Çeviklik

%3 Saldırı hızı ve Efsane yükü başına fazladan %1.5 saldırı hızı daha kazanırsın (en fazla 10 yük). Her şampiyon alt etme, destansı ve büyük canavar kesme ve minyon biçme Efsane yükü biriktirmede ilerleme sağlar.

Ekstra sıvışma için: Efsane: Sıvışma

%5 sıvışma ve Efsane yükü başına fazladan %2.5 Sıvışma daha kazanırsın (en fazla 10 yük) Her şampiyon alt etme, destansı ve büyük canavar kesme ve minyon biçme Efsane yükü biriktirmede ilerleme sağlar.

Az canla çok hasar vermek için: Son Direniş

%60 can miktarının altındayken şampiyonlara %5 ila %11 fazladan hasar verirsin. En yüksek hasar, %30 can miktarındayken verilir.

Sürekli hasarı azaltmak için: Kemik Zırh

Bir rakip şampiyondan hasar aldıktan sonra, bu rakibin sana isabet ettirdiği 3 yetenek veya saldırı 30 ila 60 daha az hasar verir.

Süre: 1.5 saniye

Bekleme Süresi: 45 saniye

Kitle kontrole karşı ufak bir savunma için: Gözü Kara

%10 sıvışma ve %10 yavaşlatma direnci sağlar. Bu ilaveler eksik cana bağlı olarak en fazla %20 sıvışma ve %20 yavaşlatma direnci olacak şekilde artabilir. Azami değere canın %30’dayken ulaşırsın.

Az canlı şampiyonlara karşı avantaj için: Son Darbe

Canı %40 miktarının altındaki şampiyonlara %8 daha fazla hasar verirsin.

Ayakkabıdan tasarruf etmek için: Sihirli Pabuçlar

12. dakikada bedava Kısmen Sihirli Pabuçlar kazanırsın ama bu andan önce çizme alamazsın. Alt ettiğin her şampiyon başına çizmeleri 40 saniye daha erken elde edersin. Kısmen Sihirli Pabuçlar, fazladan 10 hareket hızı sağlar.

İksir kullanmayı sevmeyenler için: Peksimet Teslimatı

6 dakika geçene kadar her 2 dakikada bir Ebedi Tam Yenilenme Peksimeti kazanırsın. Peksimetler eksik can ve mana miktarlarının %10 kadarını yeniler. Peksimet tüketmek veya satmak, mana üst sınırını kalıcı olarak 50 arttırır.

Manasız: Mana kullanmayan şampiyonlar eksik can değerinin %12 kadarını yeniler.

Rakipleri avlamayı sevenler için: Hazine Avcısı

Bir dahaki sefere Kelle Avcısı yükü elde ettiğinde fazladan 70 altın kazanırsın. Her Kelle Avcısı yükü başına edinilen altın 20 artar. En fazla 150 altın olabilir. Kelle Avcısı yükleri her bir rakip şampiyonu ilk alt edişinde kazanılır.

Vampir olmak için: Kan Tadı

Bir rakip şampiyona hasar verdiğinde iyileşirsin.

İyileştirme: 18 ila 35 (+0,2 ilave Saldırı Gücü, +0,1 Yetenek Gücü) Can (seviyeye bağlı).

Bekleme Süresi: 20 saniye.

Sinsi bir suikastçi olmayı sevenler için: Ani Darbe

Gizli halden çıktıktan ya da atılma, atlama, sıçrama, ışınlanma kullandıktan sonra bir şampiyona herhangi bir hasar vermek 5 saniyeliğine 7 Zırh Deşme ve 6 Büyü Nüfuzu kazandırır.

Bekleme Süresi: 4 saniye

Rakip alt ederek güçlenin: Gözyuvar Koleksiyonu

Şampiyonları alt ettiğinde gözyuvarı toplarsın. Toplanan her gözyuvarı başına Değişken 1.2 Saldırı Gücü veya 2 Yetenek Gücü ilavesi kazanırsın. 10 gözyuvarı toplayarak koleksiyonu tamamladığında fazladan Değişken 6 saldırı gücü veya 10 Yetenek Gücü ilavesi kazanırsın (Şampiyon alt etme başına 1 gözyuvarı).

Savaşarak mananızı doldurun: Pratik Zeka

Rakip şampiyonlara hasar vermek mana yenilenmesini 4 saniyeliğine saniyede 1.5-11 mana olacak şekilde (menzilli şampiyonlar için %80) arttırır. Enerji kullanıcıları bunun yerine saniyede 1.5 enerji kazanır. Alt etmeler azami mananın veya enerjinin %15 kadarını yeniler.

Yüksek bir anlık hasar şansı için: Elektrik Ver

Bir şampiyona 3 saniye içerisinde 3 farklı saldırı veya yetenek isabet ettirmek ilave değişken hasar verir.

Hasar: 30 ila 180 (+0.4 ilave Saldırı Gücü +0.25 Yetenek Gücü)

Bekleme Süresi: 20 - 26 saniye.

Mana konusunda sorun yaşayacağını düşünenler için: Mana Akışı Yüzüğü

Bir rakip şampiyona yetenek isabet ettirmek azami mananı kalıcı olarak 25 arttırır (en fazla 250 mana kazanabilirsin). 250 ilave manaya ulaştığında, her 5 saniye eksik mananın %1 kadarını yenilersin.

Bekleme süresi: 15 saniye

Seviyelere gör bekleme süresi kazanın: Yücelik

Şu seviyelere ulaştığında ilave kazanırsın:

5. Seviye: +5 Yetenek Hızı

8. Seviye: +5 Yetenek Hızı

11.Seviye: Şampiyonları alt etmek, temel yeteneklerin kalan bekleme sürelerini %20 azaltır.

Uzun vaadede yüksek hasar vermek için: Kara Hasat

Canı %50 değerinin altındaki şampiyonlara hasar vermek değişken hasar uygular ve hedefin ruhunu hasat ederek Kara Hasat hasarını kalıcı olarak 5 arttırır.

Kara Hasat Hasarı: 20 ila 60 (seviyeye bağlı) (ruh başına +5 Hasar) (40.25 ilave Saldırı Gücü) (+0.15 Yetenek Gücü)

Bekleme Süresi: 45 saniye (alt etmelerin ardından sıfırlanarak 1.5 saniye olur)

Erken safhada hızlı savaşlar için: Ölümcül Tempo

Bir rakip şampiyona saldırdığında 6 saniyeliğine %60 ila %90 (yakın dövüşçüler için) veya %30 ila %54 (menzilli şampiyonlar için) Saldırı Hızı kazanırsın. Bu etki en fazla 6 defa birikir.

Etki tam yüke ulaştığında saldırı hızın 2.5’i aşabilir ve 50 (yakın dövüşçüler için) veya 75 (menzili şampiyonlar için) Saldırı Menzili kazanırsın