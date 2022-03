Lol’de Shaco CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

League of Legends şampiyonları arasında sinir bozuculuk konusunda özel bir yere sahip olan Shaco, birçok oyuncuya karşısında oynarken lanet ettirebiliyor. Özellikle yetenek kitinin bu konuda büyük bir etkisi olması Shaco’yu gerçekten çekilmez kılabiliyor. Gelin Shaco'nun CT'lerine, yeteneklerine ve özelliklerine birlikte bakalım.

Ana rolü ormancı olarak belirlenen Shaco, yer yer üst koridorda da oynanan bir karakter. Fakat üst koridorun çok efektif olduğunu söyleyemeyiz. Görünmez olması, rakipleri korkutabilmesi gibi özellikleri ile baskın konusunda bir hayli başarılı olan Shaco, sinir bozuculuk dozajının büyük bir kısmını buradan alıyor.

Shaco, yeteneklerinin esnekliği sebebiyle eşya diziliminde ister saldırı gücü, ister yetenek gücü veren eşyalar çıkabilirsiniz. Tamamen oynayış tarzınıza ve o an takımınızın ihtiyacı olan role bağlı bir durum. Şimdi LoL karakterlerinden Shaco'nun CT'lerini, yeteneklerini ve güçlü - zayıf özelliklerini inceleyelim.

Shaco CT’leri: Shaco’ya karşı güçlü olan karakterler

Sejuani

Nunu & Willump

Rek’Sai

Shyvana

Fiddlesticks

Shaco, özünde suikastçiliğe yatkın bir karakter olduğu için, kafa kafaya savaşmaya kesinlikle uygun değil. Sinsilik işin anahtarı olsa da, Sejuani veya Nunu gibi tank olan karakterler bu durumu bozabiliyor. Bunun yanı sıra Fiddlesticks gibi hayatta kalma potansiyeli yüksek olan karakterler Shaco oyuncularının canını sıkan bir faktör olabiliyor.

Sinsilik uzmanı Shaco’nun tüm yetenekleri:

Pasif / Arkadan Vuruş: Shaco’nun normal saldırıları ve Çift Zehirli Bıçak yeteneği arkadan saldırırken fazladan hasar verir.

Shaco’nun normal saldırıları ve Çift Zehirli Bıçak yeteneği arkadan saldırırken fazladan hasar verir. Q / Kandırmaca: Shaco görünmez olur ve hedef konuma ışınlanır. Görünmez haldeyken yaptığı ilk normal saldırı güçlenerek ilave hasar verir ve arkadan gerçekleştirildiğinde kritik vuruş yapar.

Shaco görünmez olur ve hedef konuma ışınlanır. Görünmez haldeyken yaptığı ilk normal saldırı güçlenerek ilave hasar verir ve arkadan gerçekleştirildiğinde kritik vuruş yapar. W / Soytarı Kutusu: Shaco gizli bir canlı Soytarı Kutusu ortaya çıkarır. Soytarı Kutusu tetiklendiğinde yakındaki rakipleri korkutup onlara saldırır.

Shaco gizli bir canlı Soytarı Kutusu ortaya çıkarır. Soytarı Kutusu tetiklendiğinde yakındaki rakipleri korkutup onlara saldırır. E / Çift Zehirli Bıçak: Shaco’nun bıçakları isabet ettiğinde ettikleri hedefleri pasif olarak zehirleyerek hareket hızlarını düşürür. Shaco bıçaklarını fırlatarak hedefine hasar verebilir ve onu zehirleyebilir. Fırlatılan bıçak, hedefin canı %30’un altındaysa ilave hasar verir.

Shaco’nun bıçakları isabet ettiğinde ettikleri hedefleri pasif olarak zehirleyerek hareket hızlarını düşürür. Shaco bıçaklarını fırlatarak hedefine hasar verebilir ve onu zehirleyebilir. Fırlatılan bıçak, hedefin canı %30’un altındaysa ilave hasar verir. R / Halüsinasyon: Shaco, hemen yanında kendi görüntüsünü içeren bir yanılsama oluşturur. Bu yanılsama, rakiplere saldırabilir (kulelere daha az hasar verir). Yanılsama katledildiğinde patlar ve üç minik Soytarı Kutusu ortaya çıkararak yakındaki rakiplere hasar verir.

İblis Soytarı Shaco’nun güçlü ve zayıf özellikleri:

Shaco'nun güçlü özellikleri:

Hareketlilik konusunda çok güçlü olması

Yeteneklerinin farklı eşya dizilimlerine uygun olması

Görünmezliği sayesinde çok kolay koridorlara baskın yapabilmesi

Ormancı rolü kesinlikle Shaco için en uygun rol. Üst koridorda oynamak da mümkün olsa da, sahip olduğu yeteneklerin getirisi kesinlikle ormancı rolüne daha uygun. Özellikle hareketliliği ve görünmezliği sayesinde en beklenmedik anlarda baskın atma şansınız mevcut. Sadece oyunda Shaco olması bile koridor safhasındaki oyuncuların sürekli tedbirli olmasına sebep olacaktır.

Shaco'nun zayıf özellikleri:

Ne kadar sinsilik konusunda uzman olsa da kafa kafa çarpışmalara uygun olmaması

Özünde suikastçiliğe yatkın bir karakter olduğu için çok kırılgan olması

Oyunun geç safhalarına doğru baskınlığını kaybetmesi

Shaco güçlü bir karakter fakat bu gücünü oynayan oyuncunun karakteri ne kadar zekice kullanmasından alıyor. Kafa kafaya çarpışmalar kesinlike karakter için uygun değil. Bunun yanı sıra Shaco oldukça kırılgan ve herhangi bir kitle kontrol yeteneği direkt sonunu getirebiliyor. Ayrıca erken safhalarda çok baskın olmasına karşın oyun uzadıkça bu baskınlığını kaybetmeye başlıyor.

LoL’de Shaco nasıl oynanır?

Görünmezlik yeteneğini iyi kullanmanız Shaco oynamanın en temel faktörü. Doğru zamanlarda savaşa girip çıkmanız için görünmezliği kullanmanız şart

Karakter hem saldırı gücü hem yetenek gücü ile oynanabildiği için oynanış tarzı biraz değişiyor. Saldırı gücünde pasifi değerlendirip rakiplerin arkasından saldırmak temeli oluşturuyor. Yetenek gücünde de Çift Zehirli Bıçak yeteneği rakiplerin arkasından fazla vursa da W yeteneğindeki kuklalar yetenek gücünün temel hasarını oluşturuyor

Ulti yeteneğinizi aktifleştirdiğiniz esnada hiçbirşekilde hedefe alınamaz ve hasar alınamaz durumda oluyorsunuz. Bu oldukça küçük bir açıklık fakat iyi kullanıldığında hayatınızı kurtaracaktır.

Shaco, kesinlikle sinsilik konusunda uzman bir karakter. Elinizdeki kartları nasıl kullanmanız gerektiğinizi biliyorsanız bir anda başa çıkılması güç bir şampiyon haline geliyorsunuz. Fakat karakter özünde suikastçi rolüne yatkın bir karakter olduğu için kırılganlık doğasında var. Özellikle kafa kafaya savaşa girmek oldukça zor. İşin özünde rakibinizi hızlı bir şekilde öldürüp ortadan kaybolmanız gerekiyor. Uzun bir süre rakiplere görünmeniz, işleri kesinlikle daha zor hale getirecektir.

Shaco’ya karşı nasıl oynanır, Shaco nasıl yenilir?

Shaco görünmezliğini bozup size saldırmaya başlarsa, bu durum görünmezlik yeteneğini kullandığı anlamına gelir. Yani yanınıza yaklaştığı kadar kolay kaçamayacaktır. Bu süreyi iyi değerlendirin

Arkadan saldırmak Shaco’nun en temel stratejisi olduğu için her an her yerde arkanızdan bıçak yeme ihtimalini göz önünde bulundurun

Normal görüş totemleri yerine, görünmez nesne, obje vb. şeyleri görebilecek totemi tercih etmek, Shaco’ya karşı avantaj edinmenizi sağlayabilir

Shaco’nun en tehlikeli olduğu kısım görünmezlik kısmı. Her an her yerden üzerinize gelebilme ihtimali bütün oyunu bıçak üstünde oynamanıza sebep olabilir. Fakat öte yandan görünmez bir şekilde yanınıza gelmişse bu yeteneği kullandığı anlamına gelir. Yani size yaklaştığı kadar kolay geri uzaklaşamayacağı için saldırma fırsatınız mevcut. Bunun yanı sıra görünmez nesneleri ortaya çıkarmayı sağlayan görüş totemi koridor safhasında veya ormanda Shaco’ya karşı avantaj sağlayacaktır.