Henüz tasarım aşamasında olan ya da yeni yayınlanmış bir internet sitesinin sayfalarında, mobil uygulamada ya da tasarım ürünlerinde Lorem İpsum Dolor diye başlayan bir metin mutlaka görmüşsünüzdür. Kısmet bağlama büyüsüne benzeyen Lorem İpsum Dolor nedir, neden görüyoruz gelin yakından inceleyelim.

Latince biliyor musunuz? Bilmiyorsanız merak etmeyin, günümüzde Latince bilen insanların sayısı bir hayli az. Peki, Lorem İpsum Dolor desek? Tanıdık geldi değil mi? Hem de o kadar tanıdık ki tasarım aşamasında olan ya da yeni yayınlanmış bir internet sitesinin sayfalarında, mobil uygulamada ya da farklı bir tasarım ürününde mutlaka Lorem İpsum Dolor ile başlayan bir metin öbeği görmüşsünüzdür.

Peki, Lorem İpsum Dolor nedir? Yazılımcılar tarafından geliştirilen bir tür dijital kısmet bağlama büyüsü olabilir mi? Aslında bu karmaşık gibi görünen metin öbeğinin tek amacı, o alana gelecek gerçek metnin nasıl görüneceğine dair bir önizleme oluşturmaktır. Yine de böyle bir metinle karşılaşmak şaşırtıcı olabilir. Gelin Lorem İpsum Dolor nedir, neden her yerde karşımıza çıkıyor yakından bakalım.

Lorem İpsum Dolor nedir?

Henüz tasarım aşamasında olan ya da yeni yayınlanmış bir internet sitesinin sayfalarında, mobil uygulamada ya da tasarım ürünlerinde gördüğümüz Lorem İpsum Dolor ile başlayan metin Latince ve İngilizce kelimelerden karışık olarak oluşturulmuştur. Gördüğünüz yerde olmasının nedeni ise o alana gelecek gerçek metnin nasıl görüneceğine dair bir önizleme oluşturmasıdır.

Çoğu zaman önce arayüz tasarlanır, üstüne metin yazılarak yerleştirilir. Gerçek metin oluşana kadar tasarımcı, yazı gelecek alanı boş bırakmaz ve oraya bir metin ekler. Uzun yıllardır yazılımcılar ve tasarımcılar Lorem İpsum Dolor ile başlayan anlamsız sayılabilecek bir metin ile gerçek metin gelecek alan için önizleme oluşturuyorlar.

Neden Lorem İpsum Dolor kullanılıyor?

Gerçek metnin o alanda nasıl duracağını görmek için göstermelik bir metin yerleştirme düşüncesi oldukça mantıklı. Ancak neden bu alanlar için aynı kelimeden binlerce yazılmadığı ya da herhangi bir metin kullanılmadığı merak konusu. Cevap ise tasarımın incelikli dünyasında saklı.

Gerçek metnin ne olacağı çoğu zaman belli değildir. Belli olsa bile değiştirilebilir. Yani o alanda yalnızca bazı harflerin ve kelimelerin güzel durması önemli değildir. Önemli olan gerçek metinde geçen ve geçecek olan tüm harf ve kelimelerin yerleşeceği alanda güzel durmasıdır.

İşte Lorem İpsum Dolor ile başlayan o metin öbeği, tam olarak bu ihtiyacı karşılar. Söz konusu metinde aklınıza gelen gelmeyen pek çok harf kombinasyonundan oluşmuş kelimeler vardır. Tasarımcı, bu metni o alana yerleştirdiği zaman yalnızca müşteri için değil, kendi için de düzenleme yapabilmesi için gerekli önizlemeyi oluşturmuş olur.

Lorem İpsum Dolor gerçek, anlamlı bir metin mi?

Yıllar içinde üzerinde pek çok farklı düzenleme yapılmış ve İngilizce kelimeler eklenmiş olsa da Lorem İpsum Dolor ile başlayan metin öbeği, milattan önce 45 yılında Cicero tarafından kaleme alınmış olan "De finibus bonorum et malorum" isimli çalışmadan alınmıştır.

Bugün kullanılan Lorem İpsum Dolor metni ise uygun bir Latince değildir. Hatta incelendiği zaman büyük oranda anlamsız olduğu görülmüştür. Günümüzdekine benzer bir değişikliğin ilk kez 1500’lü yıllarda yapıldığı biliniyor. Ancak dijital dünya için son haline kim ve neden getirdi tam bir soru işareti.

Lorem İpsum Dolor tek bir metin mi?

Gerçek metnin önizlemesini oluşturan geçici metin için genel olarak Lorem İpsum Dolor ile başlayan metin öbeği kullanılır. Ancak gerekli önizleme her zaman bu metin ile sağlanmaz. Buradaki araç gibi farklı internet siteleri üzerinden önizleme metinleri oluşturmanız mümkün.

Lorem İpsum Dolor, zaman içince bu tür metinleri adlandırmak için kullanılan bir terim haline gelmiştir. Lorem İpsum Dolor ile başlasa bile metin farklı olabilir ya da Lorem İpsum Dolor ile başlamasa bile bu şekilde adlandırılabilir. Bir nevi marka adı, ürün adı gibi kullanılır olmuştur diyebiliriz.

Yaygın kullanılan bir Lorem İpsum Dolor örneği:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bu metni Google Translate ve benzeri bir çeviri aracı ile dilimize çevirdiğiniz zaman az çok anlaşılır bir metin çıkacaktır. Ancak metnin kendisi tam anlamıyla anlaşılır değildir. Dikkat ederseniz, önizleme için gerekli kelime örnekleri ile karşılaşmanız mümkün.

Bir tür dijital kısmet bağlama büyüsü gibi görünen Lorem İpsum Dolor nedir, neden her yerde karşımıza çıkıyor gibi merak edilen soruları yanıtladık ve Lorem İpsum Dolor hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.