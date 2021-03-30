Lost, Türkiye’de yabancı dizi kültürünün yayılmasında en önemli rol oynayan dizilerden biri. Jeffrey Lieber, Damon Lindelof ve J.J. Abrams’ın deha zihinlerinden çıkan Lost, duman canavarlarından zamanda yolculuğa birçok konuyu barındırıyor. Uçakları tropik bir adaya düşen bir grup kazazedenin konu alındığı Lost, 6 sezon boyunca birçok farklı tema işledi. Karakter gelişimleri, konuların geçişleri ve konuların aralarındaki bağlar seyirciye oldukça etkileyici bir şekilde veriliyor.
Her ne kadar Lost, yeniden izlenebilir bir dizi olsa da, günümüzde çok daha ileri düzeyde ekipmanlar ile çekilen, Lost gibi ilginç konulara sahip alternatif diziler de var. Sadece 6 sezon süren ve 2010 yılında sona eren Lost gibi ilginç konulara ve temalara sahip alternatif dizileri sizler için sıraladık.
Türkiye'de Yabancı Dizi Kültürünü Başlatan Lost Benzeri 12 Dizi
- Heroes
- Castle Rock
- The Leftovers
- Manifest
- Fringe
- Sleepy Hollow
- X-Files
- Westworld
- Person of Interest
- Under the Dome
- Stranger Things
- Dark
Marvel'in ortalıkta olmadığı zamanlarda popülerleşen bir süper kahraman macerası: Heroes
- Yıl: 2006-2010
- IMDb puanı: 7,5
- Yönetmen: Tim Kring
- Oyuncular: Jack Coleman, Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia
2004’te ekranlara çıkan Lost’tan 2 sene sonra prömiyerini yapan Heroes, izleyicilerin favori dizileri arasına katıldı. Her ne kadar bir adaya düşmeseler de, Heroes da Lost gibi gizemli geçmişleri ve belirsiz bir amaçları olan bir grup yabancıyı konu alıyor.
4 sezon süren Heroes bittikten sonra Heroes Reborn isimli yine aynı temada başka bir dizi daha piyasaya sürüldü. Her ne kadar yapımında J.J. Abrams’ın eli olmasa da, ünlü yönetmenin Lost’ta kullandığı birçok yöntemi Heroes’da da görebilirsiniz.
Karanlık, mitolojik ve kısa bir dizi: Castle Rock
- Yıl: 2018-2019
- IMDb puanı: 7,6
- Yönetmen: Sam Shaw, Dustin Thomason
- Oyuncular: Bill Skarsgård, André Holland, Lizzy Caplan
İkonik korku yazarı Stephen King’in hikayelerine dayanan Castle Rock, J.J. Abrams tarafından yönetilen bir dizi. Dizinin prodüksiyonunda Stephen King’in yer alması, King severler için epey etkili bir katkıydı. Castle Rock, King’in sevilen bazı eserlerini karanlık, ışık ve mitoloji ile birleştiriyor.
Bugün bile konuşulan hikayesi ile The Leftovers:
- Yıl: 2014-2017
- IMDb puanı: 8,3
- Yönetmen: Damon Lindelof, Tom Perrotta
- Oyuncular: Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston
The Leftovers, küresel nüfusun yüzde ikisinin bir anda kaybolması olayını ele alıyor. Geri kalanların olanlarla nasıl başa çıktığını yansıtan dizi 3 sezon sürdü. The Leftovers, bu kaybolmanın arkasındaki gizemleri anlamaya çalışan bir topluluğa odaklanıyor ve izleyicilerinin bugün bile hala hakkında konuştukları birçok gizemi içeriyor.
Kaza yapan bir uçak ve hayatta kalan yolcular, ancak bu kez Lost değil: Manifest
- Yıl: 2018 - Devam ediyor...
- IMDb puanı: 7,2
- Yönetmen: Jeff Rake
- Oyuncular: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, J.R. Ramirez
Lost gibi Manifest de kaza yapan bir uçaktaki yolcuların etrafında dönen olayları anlatan bir dizi. Hikaye, beş yıl sonra ortaya çıkan kayıp bir uçuşun yolcularını anlatıyor. Yolcuların, ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra gördüğü imgelemler ve duydukları sesler, diziye daha da derin bir gizem katıyor.
Bugün bile adından söz ettiğimiz Fringe:
- Yıl: 2008 - 2013
- IMDb puanı: 8,4
- Yönetmen: J.J. Abrams, Alex Kurtzman, Roberto Orci
- Oyuncular: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble
Lost henüz altıncı sezonunu tamamlamadan çıkan Fringe’in yönetmeni de yine J.J. Abrams. Benzer konuları işleyen birçok diziyi yöneten J.J. Abrams, yapımlarında ortak noktalar bulunduruyor. Temelinde Lost ile benzerlikler bulunan Fringe, doğaüstü bir suç draması olarak başlarken, sonlara doğru alternatif evrenlere ve zamanda yolculuğa doğru evriliyor.
Uzun ve kaliteli bir korku gerilim filmi gibi: Sleepy Hollow
- Yıl: 2013 - 2017
- IMDb puanı: 7,4
- Yönetmen: Phillip Iscove, Alex Kurtzman, Roberto Orci
- Oyuncular: Tom Mison, Lyndie Greenwood, Nicole Beharie
Sleepy Hollow, epey eski bir hikaye. Tim Burton’ın kendi yorumu da dahil olmak üzere hakkında birçok film çekilen Sleepy Hollow, 2013’te dizi haline getirilmeye başlandı. Her ne kadar Lost izleyicilerini geren bir atmosfere sahip olsa da, ürkütücülük konusunda Sleepy Hollow’a yaklaşamaz. Mahşerin dört atlısını durdurmaya çalışan Ichabod Crane’in hikayesinin anlatıldığı dizide fantastik ve bilim kurgu öğeleri oldukça yaygın.
Uzaylı ve UFO efsanelerinin işlendiği en uzun soluklu bilim kurgu dizi: X-Files
- Yıl: 1993 - 2018
- IMDb puanı: 8,6
- Yönetmen: Chris Carter
- Oyuncular: David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi
X-Files, piyasadaki en uzun soluklu bilim kurgu dizilerinden biri. Hayranların hala ne olup bittiğini tartıştıkları dizide keşfedilecek birçok unsur var. Paranormal aktivitelerden açıklanamayan yaratıklara kadar, bu dizi Lost’un yarattığı boşluğu doldurmaya çalışmak için harika bir seçim.
Popüler olmayı hak eden bir başka bilim kurgu dizisi: Westworld
- Yıl: 2016 - Devam ediyor
- IMDb puanı: 8,6
- Yönetmen: Lisa Joy, Jonathan Nolan
- Oyuncular: Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris
Her ne kadar konu olarak birbirlerinden ayrılsalar da, Westworld ile Lost’un, izleyicide oluşturduğu merak aynı çizgide. Westworld, insana inanılmaz benzerlikteki robotların yaşadığı vahşi batı temalı bir eğlence parkında geçiyor. Parkın misafirlerinin bu robotlara her şeyi yapabildikleri parktaki olaylar, izleyiciyi ahlaki sorular sormaya yöneltiyor.
"Hepimizi takip ediyorlar" efsanesinin çıkış noktası: Person of Interest
- Yıl: 2011 - 2016
- IMDb puanı: 8,4
- Yönetmen: Jonathan Nolan
- Oyuncular: Jim Caviezel, Taraji P. Henson, Kevin Chapman
Lost hayranlarının Ben karakteriyle tanıdıkları Michael Emerson, Person of Interest’te Harol Finch isimli bir karakteri canlandırıyor. Bahsettiğinden çok daha fazlasını bilen bir kişiyi canlandıran Emerson, Person of Interest’te inanılmaz bir iş çıkarıyor. Her ne kadar Lost kadar bilim kurgu ya da karmaşık olmasa da, Person of Interest, barındırdığı gizem ve entrikalarla izlenmeye değer.
3 sezonluk çerezlik bir korku dizisi: Under the Dome
- Yıl: 2013 - 2015
- IMDb puanı: 6,6
- Yönetmen: Brian K. Vaughan
- Oyuncular: Mike Vogel, Rachelle Lefevre, Alexander Koch
Under the Dome, yine ünlü korku yazarı Stephen King’in aynı isimli romanını konu alan bir dizi. Sadece üç sezon sürmesine rağmen, Under the Dome, 1992’den beri yaz mevsiminin en çok izlenen dizisi oldu. Üzerinde bir anda saydam bir kubbe beliren bir kasabanın hikayesinin anlatıldığı dizi, Breaking Bad’den tanıyacağınız, belediye meclis üyesi Dean Norris de dahil olmak üzere birçok yıldız oyuncu var.
Netflix'in demirbaş dizilerinden; basit, eğlenceli ve ürpertici: Stranger Things
- Yıl: 2016 - Devam ediyor...
- IMDb puanı: 8,7
- Yönetmen: Matt Duffer, Ross Duffer
- Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder
Netflix orijinal yapımlarının en çok izlenenlerinden biri olan Stranger Things, rekorlar kırmakla kalmadı aynı zamanda eğlenceli, benzersiz ve dizinin hikayesine mükemmel şekilde uyan retro bir zaman çizelgesi oluşturdu. 80’lerin birçok unsurunu içeren dizide her karakter birinci sezondan bu yana kadronun dinamik bir parçası haline geliyor. Kasabada bir çocuğun kaybolmasıyla başlayan olaylar gittikçe karmaşıklaşıyor.
Zaman yolculuğunun en iyi işlendiği yapımladan Dark
- Yıl: 2017 - 2020
- IMDb puanı: 8,8
- Yönetmen: Baran bo Odar, Jantje Friese
- Oyuncular: Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari
Yine kasabada bir çocuğun kaybolmasıyla başlayan olayları konu alan Dark, oldukça karanlık bir atmosfere sahip. Dark, son zamanların en şaşırtıcı, heyecan verici ve karmaşık dizilerinden biri. Zaman zaman olay örgüsünü ve karakterleri anlamak için neredeyse not tutmanızı gerektirecek dizi, küçük bir kasabadaki büyük olaylar konu alıyor.