Dizi dünyasının en bilinen ve en sevilen dizilerinden biri olan Lost'un bıraktığı boşluğu doldurabileceğiniz dizileri sizler için sıraladık. Şimdiden iyi seyirler!

Lost, Türkiye’de yabancı dizi kültürünün yayılmasında en önemli rol oynayan dizilerden biri. Jeffrey Lieber, Damon Lindelof ve J.J. Abrams’ın deha zihinlerinden çıkan Lost, duman canavarlarından zamanda yolculuğa birçok konuyu barındırıyor. Uçakları tropik bir adaya düşen bir grup kazazedenin konu alındığı Lost, 6 sezon boyunca birçok farklı tema işledi. Karakter gelişimleri, konuların geçişleri ve konuların aralarındaki bağlar seyirciye oldukça etkileyici bir şekilde veriliyor.

Her ne kadar Lost, yeniden izlenebilir bir dizi olsa da, günümüzde çok daha ileri düzeyde ekipmanlar ile çekilen, Lost gibi ilginç konulara sahip alternatif diziler de var. Sadece 6 sezon süren ve 2010 yılında sona eren Lost gibi ilginç konulara ve temalara sahip alternatif dizileri sizler için sıraladık.

Türkiye'de Yabancı Dizi Kültürünü Başlatan Lost Benzeri 12 Dizi

Heroes

Castle Rock

The Leftovers

Manifest

Fringe

Sleepy Hollow

X-Files

Westworld

Person of Interest

Under the Dome

Stranger Things

Dark

Marvel'in ortalıkta olmadığı zamanlarda popülerleşen bir süper kahraman macerası: Heroes

Yıl: 2006-2010

IMDb puanı: 7,5

Yönetmen: Tim Kring

Oyuncular: Jack Coleman, Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia

2004’te ekranlara çıkan Lost’tan 2 sene sonra prömiyerini yapan Heroes, izleyicilerin favori dizileri arasına katıldı. Her ne kadar bir adaya düşmeseler de, Heroes da Lost gibi gizemli geçmişleri ve belirsiz bir amaçları olan bir grup yabancıyı konu alıyor.

4 sezon süren Heroes bittikten sonra Heroes Reborn isimli yine aynı temada başka bir dizi daha piyasaya sürüldü. Her ne kadar yapımında J.J. Abrams’ın eli olmasa da, ünlü yönetmenin Lost’ta kullandığı birçok yöntemi Heroes’da da görebilirsiniz.

Karanlık, mitolojik ve kısa bir dizi: Castle Rock

Yıl: 2018-2019

IMDb puanı: 7,6

Yönetmen: Sam Shaw, Dustin Thomason

Oyuncular: Bill Skarsgård, André Holland, Lizzy Caplan

İkonik korku yazarı Stephen King’in hikayelerine dayanan Castle Rock, J.J. Abrams tarafından yönetilen bir dizi. Dizinin prodüksiyonunda Stephen King’in yer alması, King severler için epey etkili bir katkıydı. Castle Rock, King’in sevilen bazı eserlerini karanlık, ışık ve mitoloji ile birleştiriyor.

Bugün bile konuşulan hikayesi ile The Leftovers:

Yıl: 2014-2017

IMDb puanı: 8,3

Yönetmen: Damon Lindelof, Tom Perrotta

Oyuncular: Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston

The Leftovers, küresel nüfusun yüzde ikisinin bir anda kaybolması olayını ele alıyor. Geri kalanların olanlarla nasıl başa çıktığını yansıtan dizi 3 sezon sürdü. The Leftovers, bu kaybolmanın arkasındaki gizemleri anlamaya çalışan bir topluluğa odaklanıyor ve izleyicilerinin bugün bile hala hakkında konuştukları birçok gizemi içeriyor.

Kaza yapan bir uçak ve hayatta kalan yolcular, ancak bu kez Lost değil: Manifest

Yıl: 2018 - Devam ediyor...

IMDb puanı: 7,2

Yönetmen: Jeff Rake

Oyuncular: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, J.R. Ramirez

Lost gibi Manifest de kaza yapan bir uçaktaki yolcuların etrafında dönen olayları anlatan bir dizi. Hikaye, beş yıl sonra ortaya çıkan kayıp bir uçuşun yolcularını anlatıyor. Yolcuların, ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra gördüğü imgelemler ve duydukları sesler, diziye daha da derin bir gizem katıyor.

Bugün bile adından söz ettiğimiz Fringe:

Yıl: 2008 - 2013

IMDb puanı: 8,4

Yönetmen: J.J. Abrams, Alex Kurtzman, Roberto Orci

Oyuncular: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble

Lost henüz altıncı sezonunu tamamlamadan çıkan Fringe’in yönetmeni de yine J.J. Abrams. Benzer konuları işleyen birçok diziyi yöneten J.J. Abrams, yapımlarında ortak noktalar bulunduruyor. Temelinde Lost ile benzerlikler bulunan Fringe, doğaüstü bir suç draması olarak başlarken, sonlara doğru alternatif evrenlere ve zamanda yolculuğa doğru evriliyor.

Uzun ve kaliteli bir korku gerilim filmi gibi: Sleepy Hollow

Yıl: 2013 - 2017

IMDb puanı: 7,4

Yönetmen: Phillip Iscove, Alex Kurtzman, Roberto Orci

Oyuncular: Tom Mison, Lyndie Greenwood, Nicole Beharie

Sleepy Hollow, epey eski bir hikaye. Tim Burton’ın kendi yorumu da dahil olmak üzere hakkında birçok film çekilen Sleepy Hollow, 2013’te dizi haline getirilmeye başlandı. Her ne kadar Lost izleyicilerini geren bir atmosfere sahip olsa da, ürkütücülük konusunda Sleepy Hollow’a yaklaşamaz. Mahşerin dört atlısını durdurmaya çalışan Ichabod Crane’in hikayesinin anlatıldığı dizide fantastik ve bilim kurgu öğeleri oldukça yaygın.

Uzaylı ve UFO efsanelerinin işlendiği en uzun soluklu bilim kurgu dizi: X-Files

Yıl: 1993 - 2018

IMDb puanı: 8,6

Yönetmen: Chris Carter

Oyuncular: David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi

X-Files, piyasadaki en uzun soluklu bilim kurgu dizilerinden biri. Hayranların hala ne olup bittiğini tartıştıkları dizide keşfedilecek birçok unsur var. Paranormal aktivitelerden açıklanamayan yaratıklara kadar, bu dizi Lost’un yarattığı boşluğu doldurmaya çalışmak için harika bir seçim.

Popüler olmayı hak eden bir başka bilim kurgu dizisi: Westworld

Yıl: 2016 - Devam ediyor

IMDb puanı: 8,6

Yönetmen: Lisa Joy, Jonathan Nolan

Oyuncular: Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris

Her ne kadar konu olarak birbirlerinden ayrılsalar da, Westworld ile Lost’un, izleyicide oluşturduğu merak aynı çizgide. Westworld, insana inanılmaz benzerlikteki robotların yaşadığı vahşi batı temalı bir eğlence parkında geçiyor. Parkın misafirlerinin bu robotlara her şeyi yapabildikleri parktaki olaylar, izleyiciyi ahlaki sorular sormaya yöneltiyor.

"Hepimizi takip ediyorlar" efsanesinin çıkış noktası: Person of Interest

Yıl: 2011 - 2016

IMDb puanı: 8,4

Yönetmen: Jonathan Nolan

Oyuncular: Jim Caviezel, Taraji P. Henson, Kevin Chapman

Lost hayranlarının Ben karakteriyle tanıdıkları Michael Emerson, Person of Interest’te Harol Finch isimli bir karakteri canlandırıyor. Bahsettiğinden çok daha fazlasını bilen bir kişiyi canlandıran Emerson, Person of Interest’te inanılmaz bir iş çıkarıyor. Her ne kadar Lost kadar bilim kurgu ya da karmaşık olmasa da, Person of Interest, barındırdığı gizem ve entrikalarla izlenmeye değer.

3 sezonluk çerezlik bir korku dizisi: Under the Dome

Yıl: 2013 - 2015

IMDb puanı: 6,6

Yönetmen: Brian K. Vaughan

Oyuncular: Mike Vogel, Rachelle Lefevre, Alexander Koch

Under the Dome, yine ünlü korku yazarı Stephen King’in aynı isimli romanını konu alan bir dizi. Sadece üç sezon sürmesine rağmen, Under the Dome, 1992’den beri yaz mevsiminin en çok izlenen dizisi oldu. Üzerinde bir anda saydam bir kubbe beliren bir kasabanın hikayesinin anlatıldığı dizi, Breaking Bad’den tanıyacağınız, belediye meclis üyesi Dean Norris de dahil olmak üzere birçok yıldız oyuncu var.

Netflix'in demirbaş dizilerinden; basit, eğlenceli ve ürpertici: Stranger Things

Yıl: 2016 - Devam ediyor...

IMDb puanı: 8,7

Yönetmen: Matt Duffer, Ross Duffer

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

Netflix orijinal yapımlarının en çok izlenenlerinden biri olan Stranger Things, rekorlar kırmakla kalmadı aynı zamanda eğlenceli, benzersiz ve dizinin hikayesine mükemmel şekilde uyan retro bir zaman çizelgesi oluşturdu. 80’lerin birçok unsurunu içeren dizide her karakter birinci sezondan bu yana kadronun dinamik bir parçası haline geliyor. Kasabada bir çocuğun kaybolmasıyla başlayan olaylar gittikçe karmaşıklaşıyor.

Zaman yolculuğunun en iyi işlendiği yapımladan Dark

Yıl: 2017 - 2020

IMDb puanı: 8,8

Yönetmen: Baran bo Odar, Jantje Friese

Oyuncular: Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari

Yine kasabada bir çocuğun kaybolmasıyla başlayan olayları konu alan Dark, oldukça karanlık bir atmosfere sahip. Dark, son zamanların en şaşırtıcı, heyecan verici ve karmaşık dizilerinden biri. Zaman zaman olay örgüsünü ve karakterleri anlamak için neredeyse not tutmanızı gerektirecek dizi, küçük bir kasabadaki büyük olaylar konu alıyor.