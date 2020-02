Tesla’nın en önemli rakiplerinden olması beklenen Lucid Motors’un elektrikli aracı Lucid Air’a ait yeni bir video yayınladı. 2 ay sonra duyurulacak aracın seri üretime girecek versiyonuna dair bilgiler, video ile birlikte ortaya çıkmış oldu.

Lucid Motors, elektrikli aracı Lucid Air’a ait prototip görüntülerini geçtiğimiz yıllarda yayınlamıştı. Şirket, aracın üretim bandına girecek versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Lucid Motors, Nisan 2020'deki tanıtım yaklaştıkça araçla ilgili daha fazla bilgi paylaşmaya başladı.

Lucid Motors, birkaç yıldır Lucid Air için geliştirme çalışmaları yapıyor. Lucid Air’la ilgili açıklama yapan Lucid Motors Tasarım Başkan Yardımcısı Derek Jerkins, “Lucid Air’ın resmi üretime girecek versiyonunu dünyaya sunmadan önce, aracın küçük ama dikkate değer detaylarının birkaçını paylaşmak için sabırsızlandık. Aracın genel tasarımına, temel mühendislik ve teknolojiye önem verdiğimiz kadar önem verdik. Bu yüzden insanların aracın yaratacağı his ve yeni seviyesi ile yoğun bir şekilde ilgilenmesini bekliyoruz” dedi.

Lucid Air’ın üretilecek versiyonu önümüzdeki nisan ayında New York’ta düzenlenecek New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. Lucid Air’ın üretim özellikleri, seçenekleri, konfigürasyonları ve fiyatlandırılması ile ilgili bilgiler de New York’ta belli olacak.

Yayınlanan videoda Lucid Air’ın üst yapısı açıkça görülebiliyor. Elektrikli sedanın üst yapısı ile beraber Lucid’in tescilli akıllı mikro LED aydınlatma teknolojisi de videoda net bir şekilde görülebiliyor. Video ile beraber yayınlanan basın bülteninde Lucid Motors’un Silikon Vadisi’nde 80 tane temel Lucid Air prototipini testler için hazırladığı açıklandı.

Nisan 2020'de tanıtılacak Lucid Air'ın yayınlanan videosu: