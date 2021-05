Netflix’te yayınlanmaya başladığından beri hayran kitlesi çığ gibi büyüyen Lucifer, 5. sezon 2. kısım ile izleyici karşısına çıkmayı bekliyor.

Netflix'in sevilen dizisi Lucifer’ın 5. sezon ikinci kısmı için geri sayım başladı. Dizi, Mayıs ayında sezonun son 8 bölümü ile izleyici karşısına çıkmayı bekliyor. Beşinci sezonun çekimleri ve post prodüksiyonu çoktan tamamlanan Lucifer, halihazırda son olması kararlaştırılan 6. sezon için çekim aşamasında.

En son yayınlanan bölümden bile gelecek sezon bölümlerinin bol aksiyonlu geçeceği anlaşılan Lucifer, o raddeden sonra işlerin nereye varacağı ve neler gerçekleşeceği hakkında sorular sorduruyor.

Neden dizinin sadece 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı?

Bilindiği üzere Lucifer dizisinin 5. sezonu birinci kısım ve ikinci kısım olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Bunun sebebi, Koronavirüs salgınının diğer dizi ve film çekimlerini etkilediği gibi Lucifer dizisinin çekimlerini de etkilemesi yüzündendi. Neyse ki, bölümlerin çoğunun çekimleri ve post prodüksiyonu zamanında yetiştiği için Netflix, tüm 5. sezonu ertelemek yerine ikiye bölerek yayınladı.

Lucifer 5. sezon 2. kısım ne zaman Netflix’te yayınlanacak?

Salgın yüzünden gecikmeli olarak Eylül ayında çekilmeye başlayan Lucifer 5. sezon 2. kısım, kısa bir süre sonra yaklaşan altıncı ve son olduğu kararlaştırılan sezonun çekimleri başlamadan önce tamamlandı. Lucifer’ın resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğraf, 8 bölümden oluşacak 5. sezon 2. kısımın 28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Netflix'te yayınlanacağını kesinleştirdi.

Resmi Twitter hesabından paylaşılan şifreli ipucu:

Haberin bu kısmını eğer henüz Lucifer dizisini izlemediyseniz ya da 5. sezonun 1. kısmını izlemediyseniz spoiler yememek adına okumamanızı tavsiye ediyoruz. Bilindiği üzere 5. sezon 1. kısımın son bölümünde Lucifer ve Amenadiel'in Maze ve Lucifer'in ikiz kardeşi Michael’a karşı dövüştüğü epik bir ikili karşılaşmayla sona ermişti. Bu kavga, nihayetinde ofis binasına ışıkların girmesi ve Tanrı'nın merdivenlerin tepesinde belirip onların kavga etmelerini sevmediğini söylemesiyle de sonlanmıştı.

23 Kasım’da Lucifer resmi Twitter hesabı 5. sezondan neler bekleyebileceğimize dair şifreli bir ipucu verdi: “Get ready for ***’s extended stay on *****”. Hayranların büyük bir çoğunluğu bu şifreli mesajın “Get ready for God’s extended stay on Earth” yani “Tanrı'nın Dünya'da uzun süre kalmasına hazır olun” olduğu fikrini öne sürdü. Böylece Tanrı’yı uzun bir süre daha ekran karşısında göreceğimiz kesinleşti.

Lucifer’ın ana oyuncu kadrosu ve konuk oyuncular:

Tekrardan spoiler uyarısı vererek başlayalım. Ana oyuncu kadrosunda herhangi bir değişikliğe gidilmedi, ilk kısımdaki Lucifer oyuncuları aynı kaldı. İzleyicilerin bu durumundan memnun kalıp kalmayacağı belli olmasa da en son 4. sezonda gördüğümüz Eve karakterini canlandıran Inbar Lavi, 2. kısımda diziye tekrar dönüyor.

Konuk oyuncu konusuna ise kadroya birkaç isim daha dahil edildi. Örnek vermek gerekirse, sekizinci bölümün hemen sonunda diziye dahil olan Tanrı rolünü canlandıran Dennis Haysbert'ün 5. sezon 2. kısımda yer alacağı kesinleşti. Chloe’nin ölen babası John Decker’ı canlandıran Chris Payne Gilbert haricinde Catherine Dent, Scott Porter, Mark Adair-Rios ve Jenny Tran’ın da kadroda yer alması bekleniyor.

5. sezonu yaklaşan Lucifer'ın yeni sezonunda izleyiciyi neler bekliyor?

Lucifer dizisinin yazarı ve yapımcısı Joe Henderson, geçtiğimiz günlerde 2. kısmın Lucifer'in şimdiye kadarki en duygusal sezonu olacağını ve bu duygusallığın büyük bir kısmının yeni bir araya gelen aile dinamiğinden kaynaklanacağını belirtti: "5. sezon 2. kısımda keşfedeceğimiz şeylerin çoğu, aile ilişkisi ve bunun duygusal yönleri".

Ayrıca Henderson, “Bir çiftin birlikte olması, engellerin olmayacağı anlamına gelmez” diyerek Lucifer ve Chloe arasında birtakım zorluklar yaşanacağını ve bu yaşanılan zorlukların romantizmi daha çok hak etmiş hissettireceğini diye ekledi.