Ferrari'nin Gazına Bir Anda Yüklenirseniz Ne Olur? [Video]

İstanbul Maltepe'de bir Ferrari sürücüsü, caddeye çıktığı esnada gaza bir anda yüklendi ve aracın kontrolünü kaybetti. Siyah Ferrari, önce arka tekerini refüje çarptı, ardından refüje çıkarak durdu.

Günümüzün birkaç milyon TL'lik lüks spor otomobillerini bu kadar pahalı yapan şeylerden birisi de bu otomobilleri bir anda 100 kilometre hıza çıkarmaya yetecek kadar yüksek güce sahip olan motorları. Dolayısıyla bu tür otomobiller her ne kadar sürücüsüne bir hava katıyor olsa da sürücü, aynı zamanda otomobili kontrol etmek konusunda da büyük bir sorumluluk taşıyor.

Bu sorumluluğun nedeni de elbette otomobillerdeki saf güçten doğuyor. Bugünse İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bir kaza, otomobillerdeki saf gücün hafife alınması durumunda sonucun neler olabileceğine bir ışık tuttu. Neyse ki yaşanan bu kaza, ufak bir kaza olarak nitelendirebileceğimiz bir kategoriye girdi.

Ferrari'de bir anda gaza basarsanız ne olur?

Bir oto yıkamacıdan çıkan Ferrari sürücüsü, caddeye dönüş yaptığı sırada aniden gaza yüklendi. Aracın arkasını küçük çaplı bir şekilde kaydırma hevesiyle gaza yüklenen sürücü, otomobilin sunduğu gücü kontrol edemeyerek kendisini yolun ortasındaki kaldırımlarda buldu.

Otomobil, gazın birden açılmasıyla birlikte önce direksiyonun döndüğü tarafa doğru kaydı. Sürücü, otomobili toplamak için direksiyonu zıt yöne kırsa da bu çabası yol ortasındaki refüj tarafından engellendi. Aracın arka tekerleği refüje çarptı ve araç, direksiyonun da sola kırık olmasının verdiği ivmeyle refüje çıktı ve durdu.

Kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Gördüğümüz bu kaza, spor otomobillerin en ufak bir hatada nasıl canavara dönüşebileceklerini gösterdi.