Çok büyük bir vergi kaçakçılığı yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir şirket, 400'den fazla lüks araba ithal etti. Çifte fatura ile araçların değeri, olduğunun çok altında gösterildi. Ünlü isimlerin de karıştığı olayda milyonlarca TL'lik vergi açığı var...

Bugün Türkiye'de yaşanan skandal olaylara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yürütülen bir dava kapsamında Mercedes-Benz, Ferrari, Maserati ve Land Rover gibi lüks markadan oluşan yüzlerce otomobil için tedbir kararı alındığı açıklandı. Edinilen bilgilere göre aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu bir grup vatandaş, söz konusu otomobilleri yurt dışından kaçak olarak getirtmişlerdi.

Edinilen bilgilere göre söz konusu olayda davacı taraf, Ticaret Bakanlığıydı. Yetkililer, yaptıkları incelemeler sonucunda bir ithalatçı firmanın, Türkiye'ye 416 adet kaçak lüks otomobil getirdiğini tespit ettiler. Çifte fatura düzenlenerek ülkeye sokulan lüks otomobiller, bu usulsüzlük ile milyonlarca TL'lik verginin kaçırılması sağlanmıştı. Kaçak olarak kullanılan otomobillerin toplamda 402 şahıs veya şirket üzerine kayıtlı olduğu anlaşıldı.

Lüks otomobiller, yargılama sona erene kadar satılamayacak...

Edinilen bilgilere göre milyonlarca liralık vergi kaçırılmasına neden olay kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların her birinin piyasa değeri, 15 ila 20 milyon TL aralığında değişiyordu. Buradan, ne denli büyük bir vergi kaçakçılığı oluşturulduğunu anlayabilirsiniz. Koyulan tedbir kararı ile dava konusu olan lüks otomobiller, yargılama sona ermeden başka birine devredilemeyecek.

Daha somut olması açısından şöyle bir örnek verelim; Bugün Mercedes-AMG SL modeli için 17 milyon 657 bin 500 TL ödeme yapılması gerekiyor. Mercedes-Benz'in internet sitesine girerseniz, aracın vergisiz fiyatının 4 milyon 589 bin 688 TL olduğunu görürsünüz. Ödeyeceğiniz vergi ise 13 milyon TL civarında. İşte her araç için yaklaşık olarak böyle bir vergi ödenmesi gerekiyordu. Yapılan usulsüzlük ile bu vergi ödenmedi. Ödendiyse bile doğru tutarda ödeme yapılmadı.

Şirketler, iş insanları, ünlü isimler, doktorlar ve dahası...

Halktv'nin haberine göre lüks otomobiller ile vergi kaçıran isimler arasında eski futbolcu Tümer Metin, atlet Ramil Guliyev, eski milletvekili Alpay Özalan’ın kızı Öykü Özalan gibi bilindik isimler bulunuyor. Ayrıca Bitexen CEO'su Yahya Tuğyan Erdem, Bonfilet’in sahibi Hakan Akkoyun ile birkaç doktor ve avukat da bu işe bulaşmış durumda. Tüm bunlara ek olarak aralarında Vakıf Bank'a ait bir iştirakin de bulunduğu bazı şirketler için de lüks otomobiller satın alındı...