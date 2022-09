Kripto para piyasalarındaki büyük çöküşün en önemli nedenlerinden biri olan Terra (LUNA) kurucusu Do Kwon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Güney Kore, piyasaları alt üst eden isim hakkında tutuklama kararı çıkarttı.

Geçtiğimiz aylarda kripto para piyasalarını sallayan Terra'nın (LUNA) kurucusu Do Kwon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de mahkeme, aralarında Do Kwon'un da olduğu 6 kişi için tutuklama emri çıkarttı. Savcılıktan yapılan açıklamada, hakkında tutuklama kararı çıkartılan şahısların tümünün Singapur'da olduğu ifade edildi.

Sayısı tespit edilemeyecek büyüklükte kripto para yatırımcısını doğrudan veya dolaylı olarak zarara uğratan Do Kwon, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak Güney Koreli yetkililer, tutuklama kararının nedeninin ülkedeki sermaye piyasası yasasının ihlal edilmesi olduğunu ifade ediyorlar. Zaman zaman dikkat çeken çıkışlar yapan Do Kwon'un bu karar karşısında ne yapacağı merak konusu...

LUNA ve LUNC, kararın duyulmasıyla çakıldı!

Yukarıdaki tabloda, LUNA'nın fiyat grafiğini görüyorsunuz. Güney Kore'den gelen tutuklama emri kararı, bu kripto para biriminin fiyatına yüzde 30 civarında değer kaybı olarak yansıdı. Olaydan önce 4,30 doların üzerinde seyreden LUNA, Güney Kore'den gelen haberler sonrası 3 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bundan birkaç ay önce yaşanan olaylar nedeniyle isim değiştiren ve Terra Classic (LUNC) olarak isimlendirilen orijinal kripto para birimi de karardan üzerine düşeni aldı. Kararın servis edilmesinden önce 0,00033 dolar seviyesinden işlem gören LUNC, an itibarıyla 0,0003 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kripto para biriminin bundan sadece birkaç ay önce 110 doların üzerinde işlem gördüğünü belirtelin. Yatırımcının halini varın siz düşünün...

Peki ne oldu da işler böyle sarpa sardı?

Terra (LUNA), 2022'de yıldızı parlayan kripto para birimlerinden bir tanesiydi. Ekosistem için önemli işler yapan ekibin bir de fiyatı her zaman 1 dolara endeksli olan sabit coini bulunuyordu. UST olarak isimlendirilen bu sabit coin, algoritmik bir yapıya sahipti ve 1 dolar seviyesinde kalmak için LUNA alıp satıyordu. Ancak Mayıs 2022'de bu durum aniden değişti. Bir türlü olması gereken seviyede kalamayan UST, milyarlarca dolarlık LUNA sattı. 100 dolar seviyelerindeki LUNA, bu satışlar nedeniyle bir anda 0,0001 dolara kadar geriledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Do Kwon ise dalga geçer gibi "Bahse girdim, kaybettim!" dedi. Güney Kore'den gelen son haberler ise Do Kwon için sürecin yeni başladığını gözler önüne seriyor...

Terra (LUNA) olayını tüm detaylarıyla anlattığımız içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.