M1 İşlemcili MacBook Air'ın AnTuTu Puanı Ortaya Çıktı

Apple'ın M1 işlemcili yeni nesil MacBook Air modelinin AnTuTu puanı ortaya çıktı. Paylaşılan puanlara göre MacBook Air, AnTuTu'da seviyeyi bambaşka bir noktaya çıkarmış durumda.

Apple, ARM tabanlı M1 işlemciden güç alan yeni nesil Mac modellerini tanıtırken, cihazların iOS uygulamalarını da çalıştırabileceğini açıklamıştı. Bu sayede artık, yeni nesil MacBook’ların performanslarını da iPhone ve diğer akıllı telefonlar ile karşılaştırabileceğiz.

Daha çok akıllı telefonların karşılaştırıldığı popüler performans testi platformu AnTuTu da M1 işlemcili Mac modellerinde çalıştırılabilen uygulamalardan bir tanesi. Şimdi, bu özellik sayesinde M1 işlemcili MacBook Air’ın AnTuTu v8 puanı ortaya çıkmış durumda.

MacBook Air, AnTuTu'da 1 milyon puan barajını aştı

Akıllı telefonlar için yüz binler ile ifade ettiğimiz AnTuTu puanları, M1 işlemcili MacBook Air ile birlikte milyon barajını aşıyor. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre yeni nesil MacBook Air, AnTuTu’da 1.119.243 puan almayı başarıyor.

M1 işlemcili MacBook Air’ın ne denli yüksek bir performans gösterdiği, A12Z işlemcili iPad Pro’nun puanları ile karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılıyor. Zira yeni MacBook Air, iPad Pro’ya kıyasla yüzde 50 CPU, yüzde 45 GPU performans artışı sunuyor.

Karşılaştırma, iPhone 12 ailesine güç veren A14 işlemci ile yapıldığında fark daha da açılıyor. Hem M1 hem A14 işlemcisi 5 nm süreciyle üretilmiş olsa da M1 işlemcide 4 + 4, A14 işlemcide ise 2 + 4 çekirdek dizilimi bulunuyor. Bu farkın performanstaki karşılığı ise yüzde 78 daha yüksek CPU, 2,5 kat daha yüksek GPU performansı oluyor. Elbetteki bu noktada M1 işlemcinin çok daha yüksek frekans hızlarına ulaştığını unutmamak gerekiyor.