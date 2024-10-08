Dün bir YouTuber'ın eline geçen M4 MacBook Pro, bir başkasının videosunda daha görüntülendi. Görünüşe göre Apple, tarihinin en büyük ürün sızıntılarından birini yaşıyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberde, Apple’ın bu ay sonu tanıtmasını beklediğimiz M4 çipli MacBook Pro’nun Rus bir YouTuber tarafından ele geçirildiğini ve kutu açılış videosunun paylaşıldını görmüştük. Şimdi gelen haberler ise sızıntının bununla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Görünüşe göre Apple, tarihinin en büyük sızıntılarından biriyle karşı karşıya.

14 inçlik MacBook Pro’ya ait olduğu söylenen birçok fotoğraf ve video internet ortamlarında dolaşmaya başladı.

Yeni MacBook Pro’ya ait olduğu söylenen bir başka kutu açılış videosu

Yukardan da ulaşabileceğiniz üzere bir başka YouTuber daha M4 MacBook Pro’ya erişim sağlamış ve bir kutu açılış Shorts’u atmış. Romancev768 ismine sahip bu YouTuber da Rus. Önceki videodakiyle benzerlik gösterdiğini görebiliyoruz. Kutunun arkasında da M4 çip yazdığı görülebiliyor.

Önceki videoyla bu videoya baktığımızda 14 inçlik modelin standart MacBook Pro olarak gelebileceğini görebiliyoruz. Bu da 16 GB RAM’in yeni modellerde minimum olacağını gösteriyor. Ayrıca 4’üncü bir Thunderbolt portu da yer alacak. Ayrıca siyah rengin giriş seviye MacBook Pro için renk olarak sunulabileceği de videolarda yer alıyor. Önceden sadece daha üst seviye çipli modellerde vardı bu renk.

Bu cihazların nasıl ortaya çıktığı konusunda maalesef bir bilgi yok. Ancak her şey eylül sonuna doğru “ShrimpApplePro” isimli sızıntı kaynağının cihazın fotoğraflarını paylaşmasıyla başlamıştı. Ayrıca bu kullanıcı, 14 inçlik MacBook Pro’nun gizli bir Facebook grubunda satıldığını da iddia etmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde bir kişinin 200 civarı cihazı satmaya çalıştığını bile gördüğünü öne sürdü. Gerçek olup olmadığı belli değil ancak YouTuber’lar cihazlara bu gruptan ulaşmış olabilir.

Kaynağı ne olursa olsun Apple tarihinin en büyük sızıntılarından birini yaşıyor diyebiliriz. Cihazlar hakkında bilgiler hep ortaya çıksa da bu kadar direkt olarak ürünün ele geçirildiği bir durum çok sık yaşamıyorduk. En son 14 yıl önce iPhone 4’te böyle bir şey yaşanmıştı. O zamanlar bir şirket çalışanı, telefonun bir prototipini ABD’de bir barda unutmuştu.

M4’lü MacBook Pro modellerinin diğer yeni cihazlarla birlikte bu ay sonuna doğru tanıtılması ve kasım başı satışa çıkması planlanıyor. Henüz etkinlik hakkında resmî bir bilgi yok.