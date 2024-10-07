Wylsacom isimli Rus bir YouTuber, bu ay sonu tanıtılması beklenen M4'lü MacBook Pro'nun eline geçtiğini iddia etti, kutu açılış videosu paylaştı.

Apple, iPad Pro ile bizlerle buluşturduğu M4 işlemciyi Mac modellerine getirmeye hazırlanıyor. MacBook Pro, yeni işlemciyi alan ilk Mac cihazlardan olacak. Şirketin bu ay sonu gerçekleştirmesini beklediğimiz bir etkinlikle M4’lü MacBook Pro’nun tanıtılmasını bekliyoruz.

Şimdi ise bu konuda ilginç bir gelişme yaşandı. Wylsacom isimli bir Rus YouTuber, M4’lü MacBook Pro’nun eline geçtiğini iddia etti ve cihazın kutu açılışını içeren bir video paylaştı. Bloomberg’den güvenilir kaynak Mark Gurman da X’te paylaştığı bir gönderiyle videodaki ürünün gerçek olabileceğini ifade etti. Bu video, MacBook Pro’da ne gibi yenilikler göreceğimizi bizlere gösterdi. Tabii gerçekse.

Yeni MacBook Pro’da nasıl yenilikler göreceğiz?

Videonun doğruluğunu kanıtlamak imkânsız olsa da cihazda yer alacak bazı iyileştirmeler hakkında fikir edinebiliyoruz. YouTuber’a göre 14 inçlik MacBook Pro’daki yeni M4 çipi, 10 çekirdekli CPU ile gelecek. Bu da M3’teki 8 çekirdekli yapıdan daha önde demek. Performans tarafında ise yeni işlemcinin önceki nesle kıyasla %25 daha hızlı olduğunu göreceğiz. Tabii bunlar yeni bilgiler değil. Mayıs’ta çıkış yapan iPad Pro’da bu verileri görmüştük.

Şu ana kadar çıkan sızıntılar, Apple’ın tüm Mac’lerde minimum 16 GB RAM’e geçmeyi planladığını öne sürmüştü. Kutu açılış videosu da bunu doğrular nitelikte. Öyle ki videoda yeni 14 inçlik M4 MacBook Pro’nun 16 GB RAM ile geleceği belirtiliyor.

Bunun dışında kutu açılışı, 4 Thunderbolt portu ile cihazın çıkış yapacağını gösteriyor. Mevcut modelde 3 port olduğunu düşündüğümüzde burada da bir iyileştirme var. Ayrıca "Uzay Siyahı" renginin standart MacBook Pro modeline geleceği de aktarılmış. Şu anda sadece M3 Pro veya M3 Max çipli cihazlarda bu seçenek var.

Videodaki MacBook Pro’nun gerçek olup olmadığının bilinmediğini tekrar belirtelim. Ancak eylül sonu yeni MacBook Pro’ya ait olduğu belirtilen bir sızıntı ortaya çıkmıştı. O sızıntıda cihazın ele geçirildiği ve gizli olarak bir Facebook grubunda satıldığı belirtilmişti. Belki de o bahsi geçen ürünlerden biri olabilir. Gerçek çıkıp çıkmayacağını görmek için Apple’ın bu ayki etkinliğini beklememiz gerek.

M4 MacBook Pro’ya ait olduğu belirtilen kutu açılışı videosu: