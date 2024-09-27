Apple, M5 işlemcili yeni bir Vision Pro üzerinde çalışıyor ve şirket yeni model ile Apple Intelligence özelliklerini birleştirmenin peşinde.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2025’in ikinci yarısında üretime girmesi beklenen yeni nesil Apple Vision Pro'nun hazırlık aşamasında olduğunu söyledi. Kuo'nun açıklamalarına göre bu yeni Vision Pro, tasarım ve genel özellikler açısından ilk nesil modelden büyük farklılıklar göstermeyecek ancak en dikkat çekici yenilik, M2 işlemci yerine M5 işlemcinin kullanılması olacak.

Apple’ın cihazın yazılım yol haritasına dair resmî bir onay vermemiş olması nedeniyle, bu yeni M5 işlemcili Vision Pro’nun Apple Intelligence özelliklerini ne derece destekleyeceği henüz belirsiz ama bazı iddialar var.

Yeni Vision Pro ile yeni Apple Intelligence özellikler geliyor

Bilindiği üzere ilk nesil Vision Pro, M2 işlemciyle çalışıyor ve Apple Intelligence, M2 destekli iPad ve Mac cihazlarında aktif olarak kullanılıyor. 9to5Mac’in raporlarına göre Vision Pro’ya yönelik, Apple Intelligence entegrasyonuna dair kod referansları mevcut, bu da yeni modelin bu alanda bazı iyileştirmeler sunabileceğine işaret ediyor.

Ming-Chi Kuo, ikinci nesil Vision Pro’nun M5 işlemciyle birlikte, “en iyi Apple Intelligence kullanıcı deneyimini” sağlayacağını belirtiyor. Öyle ki Apple bu alanda özel testler gerçekleştirmiş ve cihazı tam kapasiteli bir yapay zekâ cihazına çevirmenin peşinde.

Fiyat açısından ise M5 işlemcili Vision Pro’nun, ilk nesilde olduğu gibi yaklaşık 3.499 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Buna ek olarak daha önceden olduğu gibi Apple’ın daha uygun fiyatlı bir ‘Apple Vision’ üzerinde de çalıştığı söylentileri gündemde.

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