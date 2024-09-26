Sektör kaynaklarına göre Apple, bütçe dostu Vision Pro için ekran arayışına girdi. Cihaz, daha düşük çözünürlüklü ekranlarla gelebilir.

Apple, bu yılın başında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro’yu piyasaya sürerek tamamen yeni bir ürün kategorisine giriş yapmıştı. Ancak cihaz 3500 dolarlık pahalı fiyat etiketiyle herkese hitap etmiyordu. Bu yüzden de şirketin yakında daha ucuz bir versiyonla karşımıza çıkabileceği söyleniyordu.

Bir süredir uygun fiyatlı Vision Pro hakkında bilgiler geldiğini görüyorduk. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Sektör kaynakları, şirketin yeni ekran arayışına girdiğini belirtti.

Düşük çözünürlüklü ekran kullanabilir

Digitimes ve diğer kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, bütçe dostu Vision Pro için daha düşük çözünürlüklü ekran kullanmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre şirket, 1500 PPI yoğunluğa sahip OLED ekran örnekleri almaya başladı. Bu, Vision Pro’daki 3991 PPI ekranlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük

Apple’ın düşük çözünürlüklü daha alt seviye ekranlara yönelmesi hiç şaşırtıcı değil. Ne de olsa Vision Pro’yu pahalı yapan etmenlerden biri parçaların maliyetlerinin yüksek olması. Daha ucuz ekranlar, cihazın maliyetini düşürerek şirketin daha ucuz bir model satmasına yardımcı olacaktır.

Piksel yoğunluğunu ve üretim maliyeti azalırken hâlâ yüksek kalitede bir görsel deneyim sunulabilecek. Zaten önceki iddialarda da bunu görebileceğimiz belirtilmişti. Haziranda gelen bilgiler, şirketin Samsung ve LG olmak üzere birçok ekran üreticilerinden ekran örnekleri aldığını ve birden fazla seçeneği araştırdığını göstermişti.

Uygun fiyatlı Vision Pro hakkında bilgiler maalesef şu an için çok az. Başlığın 2025 sonu veya sonraki yıllarda gelebileceği düşünülüyor. Çalışması için iPhone veya Mac gerekebileceği de bilgiler arasında. Yani şu anki Vision Pro gibi tamamen bağımsız çalışan bir başlık olmayabilir. Fiyatının ise 1500-1600 dolar civarlarında olduğunu görebiliriz.