MacBook'u "Pro" Gibi Kullandıran Klavye Kısayolları: Ezberlemeniz Gereken En Önemli Mac Kısayolları

MacBook klavye kısayolları, günlük kullanımda size inanılmaz bir zaman kazandırabilir. macOS işletim sistemi, Finder dosya yönetiminden Safari'de gezinmeye, metin düzenlemeden sistem ayarlarına kadar yüzlerce kısayol sunuyor. Bu içeriğimizde hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için hayat kurtaran en önemli Mac kısayollarını bir araya getirdik. İş akışınızı hızlandıracak ve "Bunu nasıl yapıyordum?" derdinden kurtaracak o sihirli tuş kombinasyonları.

Apple'ın MacBook ekosistemine yeni geçtiyseniz ya da yıllardır kullanmanıza rağmen kendinizi sürekli "fareye" veya "trackpad'e" uzanırken buluyorsanız, doğru yerdesiniz. macOS'un belki de en güçlü yanı, Windows'tan çok daha sezgisel ve kapsamlı klavye kısayolları sunmasıdır. Bu kısayolları bilmek sadece havalı görünmenizi sağlamaz; aynı zamanda yaptığınız işi, ister metin yazmak ister video kurgulamak olsun, inanılmaz derecede hızlandırır.

Bu içeriğimizde MacBook klavye kısayolları arasında en sık ihtiyaç duyacağınız, ezberlediğinizde "Ben bunu daha önce neden kullanmamışım?" diyeceğiniz kombinasyonları derledik. Amacımız sizi bir "kısayol ninjası" yapmak değil, en az eforla en yüksek verimi almanızı sağlamak. Hazırsanız, o "Command" tuşunu ısıtmaya başlayalım.

Genel MacBook kısayolları (en sık kullanılanlar):

Her şeyin bir temeli var. macOS'ta da bazı kısayollar vardır ki bunları bilmeden MacBook kullanmak, arabayı birinci viteste sürmeye benzer. Kopyalama, yapıştırma, bir uygulamayı tamamen kapatma veya pencereler arasında hızla geçiş yapma gibi temel komutlar, parmaklarınızın ucunda olmalı.

Windows'taki "Ctrl" tuşunun yerini burada büyük ölçüde "Command" tuşunun aldığını göreceksiniz. Başlangıçta biraz kafa karıştırıcı gelse de birkaç günlük kullanımdan sonra ne kadar ergonomik olduğunu fark edeceksiniz. İşte günlük hayatta en çok işinize yarayacak temel macOS kısayolları:

İşlev Kısayol Kopyala Command + C Kes Command + X Yapıştır Command + V Geri al Command + Z Yinele Shift + Command + Z Tümünü seç Command + A Bul Command + F Kaydet Command + S Yazdır Command + P Uygulamayı kapat Command + Q Pencereyi kapat Command + W Pencereyi gizle Command + H Görev değiştirici (uygulamalar arası geçiş) Command + Tab

Sistem ve ekran yönetimi kısayolları:

MacBook'unuzun kontrolünü tamamen elinize almak için sistem kısayolları kritik öneme sahip. Özellikle ekran görüntüsü almak, Windows'a göre çok daha gelişmiş ve esnektir. İster tüm ekranın ister belirli bir pencerenin isterseniz de sadece seçtiğiniz bir alanın görüntüsünü saniyeler içinde alabilirsiniz.

Bunun yanında, açık pencereler arasında kaybolduğunuzda "Mission Control" (Görev Denetimi) imdadınıza yetişir. Spotlight araması (Command + Boşluk) ise bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyayı, uygulamayı veya ayarı saniyeler içinde bulmanızı sağlar. Bu komutlar, Mac deneyiminizin temel taşlarıdır.

İşlev Kısayol Ekran görüntüsü (tam ekran) Shift + Command + 3 Ekran görüntüsü (seçili alan) Shift + Command + 4 Ekran görüntüsü (pencere) Shift + Command + 4 + Boşluk Denetim Merkezi ⌃ + F2 Spotlight araması Command + Boşluk Mission Control F3 + Yukarı Ok Tüm pencereleri göster Command + Aşağı Ok Dock’u göster/gizle Option + Command + D

Dosya yönetimi (Finder) kısayolları:

Finder, macOS'un dosya yöneticisidir ve onu verimli kullanmak, dağınık bir masaüstünden kurtulmanın ilk adımıdır. Dosyaları hızla bulmak, yeni klasörler oluşturmak, dosyaları silmek veya bilgilerini görmek için sürekli sağ tıklamak zorunda değilsiniz.

Özellikle "Quick Look" (Hızlı Bakış) için Boşluk tuşuna basmak, bir dosyayı açmadan içeriğini (fotoğraf, PDF, video fark etmeksizin) anında görmenizi sağlar. Bu, tek başına bile Mac kullanmak için bir sebeptir. İşte Finder'da hayatınızı kolaylaştıracak komutlar:

İşlev Kısayol Yeni Finder penceresi Command + N Yeni klasör Shift + Command + N Bilgi paneli Command + I Çöp kutusuna taşı Command + Delete Çöp kutusunu boşalt Shift + Command + Delete Yeni sekme aç Command + T Sekmeler arasında geçiş ⌃ + Tab veya Shift + ⌃ + Tab Üst dizine git Command + Yukarı Ok Geri git Command + [ İleri git Command + ]

Tarayıcı (Safari / Chrome) kısayolları:

Gününüzün büyük bir kısmı muhtemelen internet tarayıcısında geçiyor. İster Safari kullanın ister Chrome, bu kısayollar evrenseldir ve sekmeler arasında gezinme, yeni sekme açma, yanlışlıkla kapattığınız sekmeyi geri getirme (en hayat kurtaranı budur) gibi işlemleri ışık hızına çıkarır.

Fare ile o küçücük "x" işaretine tıklamaya çalışmak yerine "Command + W" ile sekmeyi kapatmak veya adres çubuğuna gitmek için "Command + L" tuşlamak size sandığınızdan çok daha fazla vakit kazandıracak.

İşlev Kısayol Yeni sekme Command + T Sekmeyi kapat Command + W Son kapatılan sekmeyi yeniden aç Shift + Command + T Yeni pencere Command + N Gizli pencere Shift + Command + N Sayfayı yenile Command + R Adres çubuğuna git Command + L Sayfa içinde ara Command + F Sayfayı yer imlerine ekle Command + D Sayfayı kaydır (yukarı/aşağı) Space / Shift + Space

Metin düzenleme kısayolları:

İçerik üreticileri, öğrenciler veya işi mail yazmak olanlar buraya dikkat! Metin içinde gezinmek, kelime kelime atlamak, satır başına veya sonuna gitmek ya da bir kelimeyi komple silmek için ok tuşlarına defalarca basmanıza gerek yok.

Option tuşu burada sihirli bir rol oynar. Option + Ok tuşları ile kelime kelime atlarken, Command + Ok tuşları ile satırın başına veya sonuna gidersiniz. Bu kısayolları öğrendiğinizde metin düzenleme hızınızın ikiye katlandığını göreceksiniz.

İşlev Kısayol Satır başına git Command + Sol ok Satır sonuna git Command + Sağ ok Belge başına git Command + Yukarı ok Belge sonuna git Command + Aşağı ok Kelime bazlı hareket Option + Sol/Sağ ok Kelime sil Option + Delete Tüm satırı sil Command + Delete

Güç ve oturum kısayolları:

MacBook'unuzu hızla kilitlemek, uyku moduna almak veya yeniden başlatmak için menülere girmenize gerek yok. Özellikle ofis gibi ortamlarda masanızdan kalkarken bilgisayarınızı anında kilitlemek (Control + Command + Q) güvenlik için şarttır.

Ayrıca bir uygulama donduğunda ve o renkli "ölüm topu" (plaj topu) dönmeye başladığında, "Option + Command + Esc" kombinasyonu ile "Uygulamaları Çıkmaya Zorla" menüsünü açarak sorunu anında çözebilirsiniz.

İşlev Kısayol Oturumu kapat Shift + Command + Q Yeniden başlat ⌃ + Command + Power Uyku moduna al Option + Command + Power Ekranı kilitle ⌃ + Command + Q

Elbette macOS'ta yüzlerce farklı kısayol bulunuyor, ancak burada listelediklerimiz, MacBook'unuzla olan ilişkinizi temelden değiştirecek en kritik olanlar. Başlangıçta hepsini ezberlemeye çalışmayın; sadece ihtiyacınız olan kategoriye odaklanın. Birkaç kez kullandıktan sonra parmaklarınızın bu kombinasyonlara otomatik olarak gittiğini göreceksiniz.

Peki, sizin bu listede olmayan ama "Bu olmadan yaşayamam" dediğiniz favori bir MacBook klavye kısayolunuz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!