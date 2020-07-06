Sizi Windows Uzmanı Yapacak 200 Klavye Kısayolu

Windows üzerinde efsaneleşmiş bazı bilgisayar kısayol tuşları vardır. ALT + TAB ve CTRL + ALT + F4 bu kısayollardan bazıları. Ancak yazımızda bulunan kısayollar, hangi Windows hizmetini kullanıyor olursanız olun, büyük ölçüde hız kazanmanızı sağlayacak cinsten.

Alışkanlıkları bırakmak hiç kolay bir şey değil. Ancak gerektiği noktalarda da alışkanlıkların dışına çıkmak oldukça faydalı olabiliyor. Bu durumun en iyi örneklerinden biri bilgisayar kısayol tuşları. Windows, günlük hayatta fare yardımıyla yapılan çoğu işlemi klavye üzerinden birkaç tuşa basarak gerçekleştirmenizi sağlayan kısayollara sahip.

Bu kısayollar arasında normalde açmaya üşeneceğiniz büyüteç özelliğini iki tuşa basarak açmanızı sağlayandan tutun, dosya isimlendirmeyi tek bir tuşa basarak yapmanızı sağlayana kadar birçok seçenek var. Dilerseniz bilgisayar başında yaptığınız işlemlerin süresini büyük ölçüde azaltan bilgisayar kısayol tuşları listesine birlikte bakalım.

Windows kısayol tuşları

Genel kısayollar

Windows tuşu kısayolları

İletişim Kutusu kısayolları

Dosya Gezgini kısayolları

Görev Çubuğu kısayolları

Erişim Kolaylığı Merkezi kısayolları

Büyüteç kısayolları

Ekran Okuyucusu kısayolları

Uzak Masaüstü Bağlantısı kısayolları

Yardım görüntüleyicisi kısayolları

Metro Arayüzü’nde uygulama yönetimi kısayolları

Yukarıda belirttiğimiz kısayolların tamamını tek tek açıklamaya geçmeden önce belirtelim, verdiğimiz bazı kısayollar Windows 8’den önceki Windows sürümlerinden çalışmayabilir. Bazıları Windows’a yeni eklenmiş kısayollar.

Genel klavye kısayol tuşları:

F1 = Yardımı görüntüle

= Yardımı görüntüle F2 = Seçili dosyayı yeniden adlandır

= Seçili dosyayı yeniden adlandır F3 = Bir dosyayı ya da dizini arar

= Bir dosyayı ya da dizini arar F4 = Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini gösterir

= Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini gösterir F5 = Önde çalışan pencereyi yeniler

= Önde çalışan pencereyi yeniler F6 = Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar

= Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar F10 = Dosya Gezgini’nde harf kısayollarını gösterir

= Dosya Gezgini’nde harf kısayollarını gösterir ALT + F4 = Önde çalışan programı kapatır

+ = Önde çalışan programı kapatır ALT + ESC = Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır

+ = Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır ALT + Altı çizili harf = Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir.

+ = Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir. ALT + Enter = Seçili dosyanın özelliklerini gösterir

+ = Seçili dosyanın özelliklerini gösterir ALT + Space = Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir.

+ = Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir. ALT + Sol ok tuşu = Bir önceki sekmeye geri döner

+ = Bir önceki sekmeye geri döner ALT + Sağ ok tuşu = Bir sonraki sekmeye geri döner

+ = Bir sonraki sekmeye geri döner ALT + Page Up = Bir sayfa boyu yukarı çıkar

+ = Bir sayfa boyu yukarı çıkar ALT + Page Down = Bir sayfa boyu aşağı iner

+ = Bir sayfa boyu aşağı iner ALT + TAB = Açık uygulamaları listeler

+ = Açık uygulamaları listeler CTRL + F4 = Önde çalışan uygulamayı kapatır

+ = Önde çalışan uygulamayı kapatır CTRL + A = Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer

+ = Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer CTRL + C ya da CTRL + Insert = Seçili öğeyi kopyalar

+ ya da CTRL + Insert = Seçili öğeyi kopyalar CTRL + D ya da Delete = Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderir

+ ya da Delete = Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderir CTRL + R = Seçili sayfayı yeniler

+ = Seçili sayfayı yeniler CTRL + V ya da Shift + Insert = Kopyalanmış öğeyi yapıştırır

+ ya da + = Kopyalanmış öğeyi yapıştırır CTRL + X = Seçili öğeyi keser

+ = Seçili öğeyi keser CTRL + Z = Bir işlemi geri alır

+ = Bir işlemi geri alır CTRL + Y = Geri alınan işlemi yeniden yapar

+ = Geri alınan işlemi yeniden yapar CTRL + artı işareti ( + ) ya da CTRL + eksi işareti ( - ) = Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır

+ ( ) ya da + ( ) = Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar

+ = Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar CTRL + Sağ ok tuşu = İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır

+ = İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır CTRL + Sol ok tuşu = İmleci bir önceki kelimenin başına taşır

+ = İmleci bir önceki kelimenin başına taşır CTRL + Aşağı ok tuşu = İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır

+ = İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır CTRL + Üst ok tuşu = İmleci bir önceki paragrafın başına taşır

+ = İmleci bir önceki paragrafın başına taşır CTRL + ALT + TAB = Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar

+ + = Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar CTRL + Ok tuşları + Space = Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer

+ + = Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer CTRL + Shift + Ok tuşları = Bir metinde bulunan bir bloğu seçer

+ + = Bir metinde bulunan bir bloğu seçer CTRL + ESC = Başlat ekranını açar

+ = Başlat ekranını açar CTRL + Shift + ESC = Görev Yöneticisi’ni açar

+ + = Görev Yöneticisi’ni açar CTRL + Shift = Klavye düzenini değiştirir (Birden fazla klavye düzeni varsa)

+ = Klavye düzenini değiştirir (Birden fazla klavye düzeni varsa) Shift + F10 = Önce çalışan uygulamanın kısayol menüsünü gösterir

+ = Önce çalışan uygulamanın kısayol menüsünü gösterir Shift + Delete = Seçili öğeyi kalıcı olarak siler (Geri Dönüşüm Kutusu'na yollamaz)

Windows tuşu ile kısayollar:

Windows tuşu = Başlat menüsünü açar ya da kapar

= Başlat menüsünü açar ya da kapar Windows tuşu + F1 = Yardım Alın sayfasına yönlendirir

+ = Yardım Alın sayfasına yönlendirir Windows tuşu + B = Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir

+ = Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir Windows tuşu + C = Charms sekmesini açar (Windows 10 hariç)

+ = Charms sekmesini açar (Windows 10 hariç) Windows tuşu + D = Masaüstünü gösterir ya da gizler

+ = Masaüstünü gösterir ya da gizler Windows tuşu + E = Dosya Gezgini’ni açar

+ = Dosya Gezgini’ni açar Windows tuşu + F = Charms sekmesinde Arama bölümünü açar (Windows 10 hariç)

+ = Charms sekmesinde Arama bölümünü açar (Windows 10 hariç) Windows tuşu + H = Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar (Windows 10 hariç)

+ = Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar (Windows 10 hariç) Windows tuşu + I = Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)

+ = Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar (Windows 10 hariç) Windows tuşu + K = Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)

+ = Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar (Windows 10 hariç) Windows tuşu + L = Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar

+ = Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar Windows tuşu + M = Tüm pencereleri küçültür

+ = Tüm pencereleri küçültür Windows tuşu + P = Yansıtma seçeneklerini sıralar

+ = Yansıtma seçeneklerini sıralar Windows tuşu + R = Çalıştır’ı açar

+ = Çalıştır’ı açar Windows tuşu + S = Başlat menüsünün Arama bölümünü açar

+ = Başlat menüsünün Arama bölümünü açar Windows tuşu + T = Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar

+ = Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar Windows tuşu + U = Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar

+ = Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar Windows tuşu + V = Kopyalama geçmişini açar

+ = Kopyalama geçmişini açar Windows tuşu + W = Kalem’i açar

+ = Kalem’i açar Windows tuşu + X = Hızlı Bağlantı menüsünü açar

+ = Hızlı Bağlantı menüsünü açar Windows tuşu + Z = Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir

+ = Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir Windows tuşu + virgül işareti ( , ) = Basıldığı sürece masaüstünü gösterir

+ ( ) = Basıldığı sürece masaüstünü gösterir Windows tuşu + Pause = Sistem özelliklerini gösterir

+ = Sistem özelliklerini gösterir Windows tuşu + CTRL + F = Bilgisayar Bul’u açar

+ + = Bilgisayar Bul’u açar Windows tuşu + Shift + M = Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler

+ + = Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler Windows tuşu + Numara tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar

+ = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar Windows tuşu + Shift + Sayı tuşları =Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar

+ + =Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar Windows tuşu + CTRL + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar

+ + = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar Windows tuşu + ALT + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi’ni açar

+ + = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi’ni açar Windows tuşu + CTRL + Shift + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır

+ + + = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır Windows tuşu + B = Son kullanılan uygulamaları listeler

+ = Son kullanılan uygulamaları listeler Windows tuşu + CTRL + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir

+ + = Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir Windows tuşu + Shift + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir

+ + = Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir Windows tuşu + CTRL + B = Bildirim gönderen uygulamaya geçer

+ + = Bildirim gönderen uygulamaya geçer Windows tuşu + Yukarı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi büyütür

+ = Önde çalışan pencereyi büyütür Windows tuşu + Aşağı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi küçültür

+ = Önde çalışan pencereyi küçültür Windows tuşu + Sol ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür

+ = Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür Windows tuşu + Sağ ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür

+ = Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür Windows tuşu + Home = Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür

+ = Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür Windows tuşu + Shift + Yukarı ok tuşu = Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır

+ + = Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır Windows tuşu + Shift + Aşağı ok tuşu = Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür

+ + = Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür Windows tuşu + Shift + Sol ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır

+ + = Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır Windows tuşu + Shift + Sağ ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır

+ + = Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır Windows tuşu + Space = Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir (Birden fazla varsa)

+ = Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir (Birden fazla varsa) Windows tuşu + CTRL + Space = Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer

+ + = Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer Windows tuşu + Enter = Ekran Okuyucusu’nu açar

+ = Ekran Okuyucusu’nu açar Windows tuşu + bölme işareti ( / ) = IME yeniden dönüşümünü başlatır

+ ( ) = IME yeniden dönüşümünü başlatır Windows tuşu + CTRL + V = Omuza dokunmaları açar

+ + = Omuza dokunmaları açar Windows tuşu + CTRL + Shift + B = Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır

+ + + = Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır Windows tuşu + artı işareti ( + ) = Büyüteç’i açar

+ ( ) = Büyüteç’i açar Windows tuşu + artı işareti ( + ) ya da Windows tuşu + eksi işareti ( - ) = Büyüteç’in yakınlaştırmasını ayarlar

+ ( ) ya da + ( ) = Büyüteç’in yakınlaştırmasını ayarlar Windows tuşu + ESC = Büyüteç’i kapatır

İletişim kutusu için kısayollar:

F1 = Yardım’ı açar

= Yardım’ı açar F4 = Aktif listedeki öğeleri gösterir

= Aktif listedeki öğeleri gösterir CTRL + TAB = Sekmeler arasında ileri gider

+ = Sekmeler arasında ileri gider CTRL + Shift + TAB = Sekmeler arasında geri gider

+ + = Sekmeler arasında geri gider CTRL + Numara tuşları = Basılan numaralı sekmeye gider

+ = Basılan numaralı sekmeye gider TAB = Seçenekler arasında ileri gider

= Seçenekler arasında ileri gider Shift + TAB = Seçenekler arasında geri gider

+ = Seçenekler arasında geri gider ALT + Altı çizili tuş = Önde çalışan iletişim kutusunda harf kısayollarını gösterir

+ = Önde çalışan iletişim kutusunda harf kısayollarını gösterir Space = Aktif olan kutucuğu seçer ya da seçimini kaldırır

= Aktif olan kutucuğu seçer ya da seçimini kaldırır Backspace = “Farklı Kaydet” veya “Aç” iletişim kutusunda seçili olan klasörü bir üst düzeyde açar

= “Farklı Kaydet” veya “Aç” iletişim kutusunda seçili olan klasörü bir üst düzeyde açar Ok tuşları = Etkin seçenek bir seçenek grubuysa düğmeleri seçer

Dosya Gezgini kısayolları:

ALT + D = Adres çubuğunu seçer

+ = Adres çubuğunu seçer CTRL + E = Arama kutusunu seçer

+ = Arama kutusunu seçer CTRL + F = Arama kutusunu seçer

+ = Arama kutusunu seçer CTRL + N = Yeni bir pencere açar

+ = Yeni bir pencere açar CTRL + W = Etkin pencereyi kapatır

+ = Etkin pencereyi kapatır CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirir

+ = Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirir CTRL + Shift + E = Tüm klasörleri seçili klasörün üzerinde görüntüler

+ + = Tüm klasörleri seçili klasörün üzerinde görüntüler CTRL + Shift + N = Yeni klasör oluşturur

+ + = Yeni klasör oluşturur Num Lock + yıldız işareti ( * ) = Tüm klasörleri seçili klasörün altında görüntüler

+ ( ) = Tüm klasörleri seçili klasörün altında görüntüler Num Lock + artı işareti ( + ) = Seçili klasörün içeriğini görüntüler

+ ( ) = Seçili klasörün içeriğini görüntüler Num Lock + eksi işareti ( - ) = Seçili klasörü daraltır

+ ( ) = Seçili klasörü daraltır ALT + P = Önizleme panelini görüntüler

+ = Önizleme panelini görüntüler ALT + Enter = Seçili öğenin özellikler kutusunu açar

+ = Seçili öğenin özellikler kutusunu açar ALT + Sağ ok = Sonraki klasörü görüntüler

+ = Sonraki klasörü görüntüler ALT + Yukarı ok = Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüler

+ = Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüler ALT + Sol ok = Önceki klasörü görüntüler

+ = Önceki klasörü görüntüler Backspace = Önceki klasörü görüntüler

= Önceki klasörü görüntüler Sağ ok = Geçerli seçimi gösterir ya da ilk alt klasörü seçer

= Geçerli seçimi gösterir ya da ilk alt klasörü seçer Sol ok = Geçerli seçimi daraltır ya da klasörün içinde bulunduğu klasörü gösterir

= Geçerli seçimi daraltır ya da klasörün içinde bulunduğu klasörü gösterir End = Etkin pencerenin en altını görüntüler

= Etkin pencerenin en altını görüntüler Home = Etkin pencerenin en üstünü görüntüler

= Etkin pencerenin en üstünü görüntüler F11 = Etkin pencerenin ekranı kaplamasını sağlar ya da etkin pencereyi simge durumuna küçültür

Görev çubuğu kısayolları:

Shift + Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı açar ya da uygulamanın başka bir örneğini açar

+ = Bir uygulamayı açar ya da uygulamanın başka bir örneğini açar CTRL + Shift + Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı yönetici olarak açar

+ + = Bir uygulamayı yönetici olarak açar Shift + Bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Uygulama için pencere menüsünü gösterir

+ = Uygulama için pencere menüsünü gösterir Shift + Gruplaşmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Grup için pencere menüsünü gösterir

+ = Grup için pencere menüsünü gösterir CTRL + Gruplaşmış görev çubuğu düğmesi = Grup pencereleri arasında gezinir

Erişim Kolaylığı Merkezi kısayolları:

Sağ Shift tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutma = Filtre Tuşları’nı açar ya da kapatır

tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutma = Filtre Tuşları’nı açar ya da kapatır Sol ALT + Sol Shift + Print Screen = Yüksek Karşıtlık’ı açar ya da kapatır

+ + = Yüksek Karşıtlık’ı açar ya da kapatır Sol ALT + Sol Shift + Num Lock = Fare Tuşları’nı açar ya da kapatır

+ + = Fare Tuşları’nı açar ya da kapatır Shift ’e 5 defa basma = Yapışkan Tuşlar’ı açar ya da kapatır

’e 5 defa basma = Yapışkan Tuşlar’ı açar ya da kapatır Num Lock ’a 5 defa basma = Geçiş Tuşları’nı açar ya da kapatır

’a 5 defa basma = Geçiş Tuşları’nı açar ya da kapatır Windows tuşu + U = Erişim Kolayllığı Merkezi’ni açar

Büyüteç kısayolları:

Windows tuşu + artı işareti ( + ) = Yakınlaştır

+ ( ) = Yakınlaştır Windows tuşu + eksi işareti ( - ) = Uzaklaştır

+ ( ) = Uzaklaştır CTRL + ALT + Space = Masaüstünü tam ekran modunda görüntüler

+ + = Masaüstünü tam ekran modunda görüntüler CTRL + ALT + I = Renkleri ters çevirir

+ + = Renkleri ters çevirir CTRL + ALT + L = Mercek görünümüne geçer

+ + = Mercek görünümüne geçer CTRL + ALT + D = Yerleşik görünüme geçirir

+ + = Yerleşik görünüme geçirir CTRL + ALT + M = Görünümlerde gezinir

+ + = Görünümlerde gezinir CTRL + ALT + R = Merceği fareyle yeniden boyutlandırır

+ + = Merceği fareyle yeniden boyutlandırır Shift + ALT + Ok tuşları = Merceği klavye ile yeniden boyutlandırır

+ + = Merceği klavye ile yeniden boyutlandırır CTRL + ALT + Boşluk çubuğu = Tam ekran modunda iken hızlı bir şekilde masaüstüne bakar

Ekran Okuyucusu kısayolları:

Space + Enter = Seçili öğeyi aktive eder

+ = Seçili öğeyi aktive eder TAB + Ok tuşları = Ekranda gezinir

+ = Ekranda gezinir CTRL = Okumayı durdurur

= Okumayı durdurur Caps Lock + D = Öğeyi okur

+ = Öğeyi okur Caps Lock + M = Okumayı başlatır

+ = Okumayı başlatır Caps Lock + H = Belgeyi okur

+ = Belgeyi okur Caps Lock + V = Cümleyi tekrarlar

+ = Cümleyi tekrarlar Caps Lock + W = Pencereyi okur

+ = Pencereyi okur Caps Lock + Page Up + Page Down = Sesin şiddetini artırır ya da azaltır

+ + = Sesin şiddetini artırır ya da azaltır Caps Lock + artı işareti ( + ) ya da eksi işareti ( - ) = Sesin hızını artırır ya da azaltır

+ ( ) ya da ( ) = Sesin hızını artırır ya da azaltır Caps Lock + Space = Varsayılan işlemi gerçekleştirir

+ = Varsayılan işlemi gerçekleştirir Caps Lock + Sol veya sağ ok tuşu = Bir önceki ya da sıradaki öğeye ilerler

+ veya = Bir önceki ya da sıradaki öğeye ilerler Caps Lock + F2 = Seçili öğe için komutları sıralar

+ = Seçili öğe için komutları sıralar Caps Lock + ESC = Ekran Okuyucusu’nu kapatır

Uzak Masaüstü Bağlantısı kısayolları:

ALT + Page Up = Uygulamalar arasında soldan sağa gezinir

+ = Uygulamalar arasında soldan sağa gezinir ALT + Page Down = Uygulamalar arasında sağdan sola gezinir

+ = Uygulamalar arasında sağdan sola gezinir ALT + Insert = Uygulamalar arasında başlangıç sıralarına göre gezinir

+ = Uygulamalar arasında başlangıç sıralarına göre gezinir ALT + Home = Başlat ekranını görüntüler

+ = Başlat ekranını görüntüler CTRL + ALT + Brake = Pencere ve tam ekran görünümleri arasında gezinir

+ + = Pencere ve tam ekran görünümleri arasında gezinir CTRL + ALT + End = Windows Güvenliği iletişim kutusunu görüntüler

+ + = Windows Güvenliği iletişim kutusunu görüntüler CTRL + ALT + Home = Tam ekran görünümünde bağlantı çubuğunu aktive eder

+ + = Tam ekran görünümünde bağlantı çubuğunu aktive eder ALT + Delete = Sistem menüsünü görüntüler

+ = Sistem menüsünü görüntüler CTRL + ALT + eksi işareti ( - ) = Bağlandığınız bilgisayar üzerinde önde çalışan uygulamanın ekran görüntüsü alır

+ + ( ) = Bağlandığınız bilgisayar üzerinde önde çalışan uygulamanın ekran görüntüsü alır CTRL + ALT + artı işareti (+) = Bağlandığınız bilgisayar üzerinde tüm ekranın ekran görüntüsünü alır

Yardım ve Destek kısayolları:

F3 = İmleci arama kutucuğuna taşır

= İmleci arama kutucuğuna taşır F10 = Seçenekler menüsünü görüntüer

= Seçenekler menüsünü görüntüer Home = Konunun başına döner

= Konunun başına döner End = Konunun sonuna iner

= Konunun sonuna iner ALT + Sol ok tuşu = Bir önceki konuyu görüntüler

+ = Bir önceki konuyu görüntüler ALT + Sağ ok tuşu = Bir sonraki konuyu görüntüler

+ = Bir sonraki konuyu görüntüler ALT + Home = Yardım ve Destek’in ana sayfasını görüntüler

+ = Yardım ve Destek’in ana sayfasını görüntüler ALT + A = Müşteri destek sayfasını görüntüler

+ = Müşteri destek sayfasını görüntüler ALT + C = İçerikler Tablosu’nu görüntüler

+ = İçerikler Tablosu’nu görüntüler ALT + N = Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüler

+ = Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüler CTRL + F = Mevcut konuda arama yapar

+ = Mevcut konuda arama yapar CTRL + P = Mevcut konunun çıktısını alır

Metro Arayüzü’nde uygulama yönetimi kısayolları:

Windows tuşu + nokta işareti ( . ) = Uygulama yönetim modunu açar

+ ( ) = Uygulama yönetim modunu açar Windows tuşu + Sol ok tuşu = Uygulama bölücüsünü sola götürür

+ = Uygulama bölücüsünü sola götürür Windows tuşu + Sağ ok tuşu = Uygulama bölücüsünü sağa götürür

+ = Uygulama bölücüsünü sağa götürür Windows tuşu + Yukarı ok tuşu = Uygulamaları tam ekran yapar

+ = Uygulamaları tam ekran yapar Windows tuşu + Aşağı ok tuşu = Uygulamayı kapatır

+ = Uygulamayı kapatır Windows tuşu + ESC = Uygulama yönetimi modunu kapatır

Windows’un kendi içindeki klavye kısayol tuşları konulu yazımızın sonuna geldik. Bilgisayar kısayol tuşları kullanmanız halinde, meşgul olduğunuz iş için ayarlama yaparken zamandan kazanmanız içten bile değil. Ne yazık ki Windows klavye kısayolları değiştirmek mümkün değil. Bu sebeple listedeki yolları ezberlemekte fayda var.