MacBook Neo'nun Pil Döngüsü Sınırını Açıklandı: Kaç Yıl Kullanılabilecek?

Apple, MacBook Neo modelinin şarj döngü sınırını açıkladı. Böylece cihazın pilinin kaç yıl dayanabileceği ortaya çıkmış oldu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği bir lansman ile MacBook Neo ismini verdiği yeni uygun fiyatlı Mac modelini tanıtmıştı. Bu cihaz, iPhone 16 Pro’nun A16 Pro işlemcisinden güç alıyordu ve 599 dolarlık (Türkiye’de 37.999 TL) fiyat ile satışa sunuluyordu.

MacBook’ların en önemli özelliklerinden biri şüphesiz pil ömrüdür. Bu yüzden de Neo’nun genel pil performansı ve pilinin ne kadar dayanıklı olacağı merak konusuydu. Apple, açıklamasında cihazın 11 saate kadar web’de gezinme ile tek şarj pil ömrü sunabildiğini açıklamıştı. Peki cihazın pil döngüsü ne kadar?

MacBook Neo 1000 şarj döngüsüne sahip

neo

Pil döngüsü hakkında direkt olarak Apple’dan açıklama geldi. Teknoloji devi tarafından yayımlanan yeni bir belgeye göre MacBook Neo modelinin maksimum şarj döngü sayısı 1000 olarak açıklandı. Yani toplam 1000 şarj döngüsünden sonra MacBook Neo tükenmiş sayılacak ve muhtemelen değişmesi gerekecek. Bu tamamen pilinin öleceği anlamına gelmiyor, sadece eskisi gibi çalışmayacağı anlamına geliyor.

Peki pratikte bunun anlamı ne? Tabii ki pil ömrü, kullanım alışkanlıklarına göre çok değişen bir şey. Her pil döngüsü, cihazın pil kapasitesinin %100'üne eşdeğer enerjiyi tüketme sayısına karşılık gelir. Örneğin bir gün pilin yarısını kullanıp cihazı şarj ederseniz ve diğer gün aynı şeyi yaparsanız bu iki pil döngüsü değil, bir pil döngüsü anlamına gelir. Yani tüm şarjın kullanılması gerekir.

Eğer her gün MacBook Neo’yu tam şarjını bitecek seviyede kullanırsanız 2,7 yıl civarında bir kullanıma ulaşırsınız. Ancak her gün cihaz şarjını bitirmezseniz ve hatta günde 0,3 seviyelerinde kullanmayı başarırsanız kullanım ömrü 9 yıla kadar çıkabilir. Yani her şey kullanıcının cihazı kullanımına bağlı.

