Dokunmatik telefonlara geçtikten sonra, dijital ürün alışkanlıklarımız epey değişti. Yalnızca telefonların değil, saatlerin bile dokunmatiğini tercih etmeye başladık. Bazı markaların dokunmatik laptop’ları da çıktı ancak Apple, hiçbir zaman bu yönde bir adım atmadı.

iPhone’lar, iPad’ler ve Apple Watch’lar dokunmatikken MacBook için böyle bir özellik hiçbir zaman geliştirilmedi. Üstelik başka markalar çoktan dokunmatik özelliği geliştirmesine rağmen.

Diğer markalardan geri kalmayıp aksine öncü adımlar atan Apple, neden laptop’larına dokunmatik özelliği ekleme girişiminde bulunmadı?

Apple’ın baş yazılımcılarından Craig Federighi’nin bu soruya bir cevabı var.

Federighi, 2018 yılında, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: “Biz MacBook’ları, kullanımınızın en konforlu olacağı şekilde tasarladık. Mac kullanmanın ergonomisinin, ellerinizin bir yüzey üzerinde durması ve ekrana dokunmak için kolunuzu yukarı kaldırmanın oldukça yorucu bir şey olduğunu biliyoruz.”

Apple, dokunmatik ekran yerine touch bar adını verdiği bir panel tasarladı.

MacBook klavyesinin üzerinde yer alan panel, dokunmatik olarak çalışması için tasarlanmıştı. Bu panelden "ayarla"yı düzenleyebilir, Siri’yi kullanabilir, işlev tuşlarına erişebilir ve farklı uygulamalardan bir şeyler yapmak için kullanabilirdiniz.

Başta zor gelse de elinizi her seferinde ekrana kaldırıp dokunmaktansa klavyeye yakın bir alana dokunmanın bir süre sonra daha pratik olacağı kesindi. Yine de Apple kullanıcıları, bu barı kullanışlı bulmadı ve 2021 yılında çıkan Pro modellerde, eski klavyeye geri dönüldü.

Şirketin, laptop’larına dokunmatik özelliği eklememesinin bir diğer nedeni ise iPad’leri korumak istemesi.

Apple dışındaki birçok marka, dokunmatik ekran teknolojisini benimseyip bunu dizüstü bilgisayarlarında yaygınlaştırıyor fakat Apple, dizüstü bilgisayarı ile iPad arasındaki farkı korumak istiyor.

Ayrıca Steve Jobs, 2010 senesinde şunları söylemişti:

"Bu konuda tonlarca kullanıcı testi yaptık ve işe yaramadığı ortaya çıktı. Dokunmatik yüzeyler dikey olmak istemez. Harika bir demo verir ama kısa bir süre sonra yorulmaya başlarsınız. Ergonomik olarak berbat.”

Apple’ın geleceğinde şimdilik böyle bir girişim görünmüyor.

Şirketin yazılım geliştiricilerinin ve tasarımcılarının MacBook’ların ekranına dokunmatik özelliği getirmekle ilgili bir planı yok gibi duruyor. Aksine, bu özelliiğin kullanışlı olmayacağı kanısındalar.

Üstelik, dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlar başta ilginç gelse de şu anda dokunmatik özelliğini kullanan pek kullanıcıya rastlandığı söylenemez.

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