Teknoloji geliştikçe elektronik cihazların işlevlerinde ve tasarımlarında da büyük değişiklikler oluyor. Bunlardan en hatırı sayılır olanlarından biri ise iPhone’lardaki jak girişinin kaldırılmasıydı. Apple neden böyle keskin bir hamle yapmıştı?

Apple’ın, jak girişi olmayan telefonları piyasaya süreceği duyulduğunda herkes şaşkına dönmüştü. Her telefonda mutlaka bulunan ve sürekli kullanılan bu giriş, nasıl bir anda hayatımızdan çıkacaktı?

Bu hamlesinin üstünden yıllar geçti ve gerçekten de vizyonlu bir hamle yaptığını özellikle şimdi dönüp bakınca anlamış olduk. Şirketin, böyle bir karar almasının ardında yatan sebeplerle ilgili bir tahmininiz yoksa birlikte bakalım.

Jak girişini kaldıran ilk marka, aslında Oppo'ydu.

Oppo, iPhone'dan tam dört yıl önce "Oppo Finder" ile kulaklık girişini ve 2014'te "Oppo" R5 ile kulaklık jakını terk eden ilk büyük markaydı. Ancak Oppo'nun hamlesi henüz çok erken ve çok küçüktü. iPhone'unki kadar ses getirememişti.

3,5 mm’lik bir bağlantı noktası olan jak, kulaklıkla müzik dinlemek için vazgeçilmez görünüyordu.

Görünüşe göre, jak bağlantısının Apple için olumsuz yönleri, olumlularına göre ağır basmıştı ve bu girişi tamamen kaldırmaya karar vermişlerdi.

2016’da, kulaklık girişi bulunmayan bir iPhone hayal etmek tam bir saçmalık gibi geliyordu. Üstelik Apple’ın sahibi olduğu Beats marka kulaklıklar o yıllarda bu kadar yaygınlaşmışken…

Değişecek tasarım için bir ön hazırlık olmuştu.

Apple, çok kritik bir özellikten vazgeçmiş gibi duruyordu. Amacı, diğer markalar gibi telefonların boyutunu büyütmek yerine zamanla alt paneli ortadan kaldırıp o kısmı da ekran işleviyle kullanmaktı.

Böylece telefonun ön kısmı tamamen ekran olacaktı. Bu senaryoda, jak bağlantısının yeri pek yok gibi görünüyordu. Yine de, jak kablosu kullanmak isteyenler için ara bağlantı kablosu da piyasaya sürüldü ancak pek tercih edilmedi.

Apple’ın yaptığı, ticari fayda açısından akıllıca bir hamleydi.

Şirket, iPhone 7 ile birlikte kablosuz kulaklıklarını da piyasaya sürmüştü. Böylelikle, ihtiyaçtan doğan mükemmel bir inovasyon örneği sergilemiş olacaklardı. Bluetooth kulaklıkların pek olmadığı o dönemlerde AirPods yükselişe geçmişti.

Üstelik, jak girişleri gereksizdi. Ses, mikrofon ve uzaktan kontrol gibi özelliklerin hepsi; bluetooth’un ve diğer bağlantı noktalarının da sergileyebileceği özelliklerdi.

Jak girişinin ortadan kaldırılmasının önemli bir faydası daha vardı.

Jak bağlantısının kaldırılması, akıllı telefon endüstrisinin standartlarını da etkiledi. Telefonların en çok su aldığı yer olan jak girişi diye bir şey artık yoktu. Su yalıtımı nihayet yaygınlaşan bir özellik hâline gelmişti. Günümüzde de kulaklık girişi olmayan Samsung gibi diğer telefonlar markaları epey yaygınlaştı.

Hangi iPhone modellerinde jak girişi bulunmuyor?

iPhone 7'den bu yana piyasaya sürülen iPhone'ların hiçbirinde kulaklık jakı yok. Yani, 2016'dan beri piyasaya sürülen tüm iPhone'larda diyebiliriz. Bu, Apple'ın hâlâ ana sayfa tuşunu içeren iPhone SE'si için de geçerli.

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