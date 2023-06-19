Arka planda açık olan uygulamaları temizlemek birçoğumuz için bir alışkanlık. Özellikle, ebeveynlerimizin telefonlarına bakıp arkada açık kalmış onlarca uygulamayı görünce bile rahatsız olup hemen onları temizliyoruz. Ancak iPhone kullanıcısıysanız, bunun yarardan çok zararı var.

Pek çoğumuz, arkada açık kalan uygulamaların şarjı çabuk bitireceği veya telefonun işlevini azaltacağı kanısına varıyoruz. Eğer Android kullanıcısıysanız haklı olabilirsiniz fakat iPhone’da bu durum tam tersi şekilde işliyor.

Kısacası; telefonunuzu düşünerek yaptığınız bu işlem, ona daha çok zarar veriyor olabilir. Üstelik birden fazla sebebi bulunuyor. Hep birlikte bu nedenlere bakalım.

Şirketin amaçladığı işlevin tam tersini yapmış oluyorsunuz.

iPhone’lardaki “uygulama değiştirici”, kullanıcı için kolaylık yaratmak amacıyla tasarlandı. Nihai amacı, daha önce açtığınız uygulamalara erişmeyi daha pratik hâle getirmek.

Uygulamalarınızı, uygulama değiştiriciden sürekli olarak kapattığınızda, her seferinde baştan açılırlar. Bu da uygulama değiştiricinin, amacına ulaşmasını engeller.

Uygulama değiştiricideki her uygulamanın arka planda çalışmaya devam ettiğini düşünürüz ancak bu doğru değil, sadece yaygın bir inanış.

iPhone’larda farklı bir uygulamaya geçildikten sonra bazı uygulamalar askıda durumuna gelmeden önce çok kısa bir süre daha çalışmaya devam eder.

Daha sonra askıya alınır ve sistem kaynaklarını kullanmaz. Kısacası, pasif hâle gelir. Her seferinde bu uygulamaları kapatıp açarsanız telefonunuzu daha çok çalışmaya zorlamış olursunuz.

Kullandığınız uygulamaları daha az kullanışlı hale getiriyorsunuz.

Arkadaşınıza WhatsApp’tan mesaj attığınızı ve mesajı gönderdikten sonra her defasında uygulamayı kapattığınızı düşünün. WhatsApp’ı tekrar tekrar açmanız için harcanan süre, küçük gibi görünse de bir gün içindeki mesajlaşma sayınızı düşününce epey vakit alır.

Bu, pil ömrünü de olumsuz etkiler. Yani WhatsApp’ı her seferinde kapatmadan kullanmak, hem zamandan hem de pil ömründen tasarruf sağlar.

iOS'un, süreçleri sizin yerinize yönetmesinin önüne geçiyorsunuz.

Herhangi bir bilgisayarda olduğu gibi, iPhone'un da çalışan işlemleri depolamak için kullandığı sınırlı miktarda RAM bulunur. iOS, uygulamaları gerekmediğinde düzenli olarak RAM'den kaldırır, böylece başlattığınız yeni uygulamalar için her zaman kullanılabilir alan kalır.

Apple bunu isteseydi, daha kolay bir seçenek sunardı.

Apple dışındaki telefonlarda böyle bir seçenek varken Apple'ın uygulama değiştiricisinde “tümünü kapat” gibi bir seçeneğin bulunmaması şirketin dolaylı olarak bu özelliği nasıl çalıştırmak istediğini anlatır.

Şirket, uygulamalarınızı düzenli olarak kapatmanızı isteseydi, muhtemelen böyle bir seçenek sunardı. Ayrıca, Apple’ın destek sayfasında, bir uygulamayı yalnızca yanıt vermiyorsa kapatmanız gerektiği belirtiliyor.

Kısacası, iPhone'unuzdaki uygulamaları sürekli kapatmayı durdurmalısınız.

Uygulama değiştiricideki tüm uygulamaları anında yukarı kaydırmamalısınız. Bunu yapmak, iOS’un amaçlandığı gibi çalışmasını engeller ve avantajdan çok dezavantaj getirir. Artık iPhone kullanıcısı ebeveynlerinizin telefonlarını rahat bırakabilirsiniz!

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