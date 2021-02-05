Apple Türkiye, zaman zaman haberlerimize de konu olan Apple Watch'un "hayat kurtarma" hikayelerinin en yenisini paylaştı. Yaşanan bir olayı detaylıca anlatan Apple Türkiye, Apple Watch'un sahip olduğu özelliklerin nasıl faydalar sağlayabileceğini gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından piyasaya sürülen akıllı saatler, zaman zaman ilginç "hayat kurtarma" hikayelerine konu oluyordu. Bu tür haberler paylaşıldığında, yaşanan hikayenin tamamen bir reklam olduğunu düşünen bir kesim de vardı. Şimdi Apple Watch, yine ve yeni bir hayat kurtarma hikayesiyle karşımızda. Bu seferki kaynak ise Apple Türkiye'nin ta kendisi...

Akıllı saatler, giderek daha da işlevsel hale geliyorlar. Ürünler, yaygınlaşmaya başladığı ilk dönemlerde adım sayma ve bildirim gösterme gibi temel özelliklere sahipken, en yeni modeller kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor ve hatta kalp ritimleriyle ilgili detaylı analizler yapabiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Apple Watch da bu özelliklere sahip ve hatta, riskli durumlarda kullanıcıları uyarabiliyor. İşte Apple Watch'un sahip olduğu özelliklerin nasıl faydalar getirdiğini aktaran ve bizzat Apple Türkiye tarafından paylaşılan hikaye.

Not: Haberimizin bundan sonraki bölümü, Apple Türkiye'nin internet sitesinden alınmıştır.

Yıl dönümü hediyesi olarak verilen bir Apple Watch ile yaşanan değişim

Geçen Eylül ayında, Lori March eşi Bob’a 17. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için bir Apple Watch hediye etti. Lori, genellikle kendisi için para harcamaktan kaçınan Bob’a Apple Watch hediye ederken “Sağlığın için yapılan bir harcama geleceğimize yapılan bir yatırımdır.” dedi. O sırada bu sözlerin ne kadar isabetli olduğundan hiç haberi yoktu.

Üniversite düzeyinde eski bir sporcu olan ve ilerleyen yıllarda yarı maraton koşuları yapan Bob, hemen yeni Apple Watch’unu keşfetmeye koyuldu. Kalp Atış Hızı uygulamasını keşfetti ve dinlenme anında olmasına rağmen ilk ölçümünün dakikada 127 atış olduğunu gördü. Ölçüm Bob için oldukça yüksekti, bu yüzden rastlantı olduğunu düşünüp ciddiye almadı. “Gördüğümde ‘Bu çılgınlık’ diye düşündüm.” diyor Bob. “Bu rakamları ancak koşuya hazırlanırken veya soğuma hareketleri sırasında görmem gerekirdi.”

Günün ilerleyen saatlerinde Bob ve Lori daha fazla düzensiz kalp atış hızı ölçümü alındığını fark etti. “Koşmaya başladığımda hız düştü ama sonra tekrar artıyordu. Sonunda bir şeylerin yanlış gittiğini fark ettim.” Çift, sonraki birkaç gün boyunca benzer düzensizliklerin devam ettiğini görünce Lori genel muayene randevusu aldı.

“Doktorun nefes alıp verme egzersizleri yapmamı, yogayı denememi, sodyumu veya o tarz bir şeyleri azaltmamı söyleyeceğini düşünüyordum.” diyor Bob. “Bunların yerine, benimle karşılaştıktan 10 dakika sonra bir ambulans çağırıp acile gitmemi sağladı.” Doktorlar, Bob’un kalbine aşırı yük bindiren ritim bozukluğu tanısı koydular. Son birkaç haftadır aralıksız olarak maraton koşuyor gibi yaşadığını ve kontrol altına alınmadığı takdirde bu durumun yıkıcı sonuçlara yol açacağını söylediler.

Bob March, aygıtı tarafından potansiyel bir kalp rahatsızlığına ilişkin uyarı alan birçok Apple Watch kullanıcısından sadece biri. Bu Kalp Ayı’nda, Apple insanları sağlıkları hakkında bilgi sahibi olmaya ve sağlıklarının kontrolünü ele almaya teşvik ediyor. Apple Watch; Kalp Atış Hızı uygulaması ile kalp atış hızı takibi, yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimleri, EKG uygulamasıyla düzensiz ritim bildirimleri ve Kardiyo Fitness bildirimleri gibi özellikleriyle kullanıcıların sağlıkları hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlıyor, onlara sağlıklarını takip etmeleri ve doktorlarıyla daha bilinçli konuşmalar yapabilmeleri için güç veriyor.

Apple Watch’u hediye aldığı günlerde ve hatta doktoruyla görüşürken bile Bob kendini iyi hissediyordu. Fakat Amerikan Kalp Birliği’ne göre aritmi olarak da anılan ritim bozukluğu, genellikle semptom göstermediği için başka sağlık sorunu olmayan kişilerde çoğu zaman fark edilemiyor. Ritim bozukluğu tedavi edilmediği takdirde, bazen felç gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Apple, Apple Watch’un daha da büyük bilimsel keşiflere nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek amacıyla, halen başvuruları kabul etmeye devam eden bazı kalp sağlığı çalışmalarında önde gelen araştırma kurumlarıyla iş birliği yapıyor Bunlar arasında Apple Kalp ve Hareket Araştırması, Heartline Araştırması ve University Health Network’ün Kalp Yetmezliği Araştırması bulunuyor. App Store’dan Research uygulaması uygulamasını indirerek her isteyen Apple Kalp ve Hareket Araştırması’na katılabiliyor.

19 Ekim 2020 sabahı, o sırada 58 yaşında olan Bob anesteziyle uyutulduktan hemen sonra, ameliyathanedeki doktorlardan biri Bob’un onlara yazdığı notu yüksek sesle okudu. Not, kalp ameliyatını gerçekleştirecek sağlık ekibine hitaben yazılmıştı.

“Hastane yatağımda yatmış bugünkü Ablasyon operasyonumu beklerken sizin yerinizde olsaydım neler bilmek isteyeceğimi düşündüm. Bilmenizi isterim ki, üzerinde çalışmaya başlayacağınız kalbin sahibi olan bu kişi, her birinizin sahip olduğu tüm öğrenim, eğitim ve deneyimlere minnettar.” Not şöyle devam ediyordu: “Diğer birçok hastanızın aksine, kaderin bizi bugün burada buluşturacağına dair hiçbir fikrim yoktu... Beni başarı hikayelerinizden biri yapacağınız için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hadi yapalım şu işi!”

Bob’un operasyonu son derece iyi geçti ve sadece birkaç ay sonra, tekrar köpeğiyle birlikte koşu yapmaya başladı. Bob ve Lori, geleceklerini değiştirdiği için Apple Watch’u övgüyle anıyor. “Kelimenin tam anlamıyla hayatını kurtardığına inanıyoruz.” diyen Lori sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bundan daha ötesi yok.”