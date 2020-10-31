100 Yıldır Görülmeyen Bukalemun Türü Tekrar Ortaya Çıktı

Almanya ve Madagaskar'dan araştırmacılar, Madagaskar'daki keşifleri sırasında 100 yıldır görülmeyen bir bukalemuna rastladı. Araştırmacılar, bukalemun hakkında bazı önemli bilgileri toplamayı başardı.

Dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan binlerce hayvan ve bitki türü bulunuyor. Bunlardan birisi olan ve bulunması fazlasıyla zor olan bir bukalemun türü geçtiğimiz günlerde yeniden kendisini gösterdi. Araştırmacılar, Madagaskar'da 100 yıldan beri görülmeyen Voeltzkow bukalemununu (Furcifer voeltzkowi) bulmayı başardı.

Almanya ve Madagaskar'dan araştırmacılar, dün Salamandra'da yayınladıkları yeni makalelerinde Voeltzkow bukalemununun birkaç canlı örneğini keşfettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, muhteşem keşiflerini ada ülkesinin kuzaybatısına yaptıkları keşif sırasında gerçekleştirdi.

Türle ilgili yeni bilgiler elde edildi:

Hafif stresli erkek

Salamandra'da yayınlanan araştırmada araştırmacılar, türün genetik analizini yaptıklarını ve bu türün Labord bukalemununa oldukça yakın olduğunu belirttiler. Araştırmacılar, her iki sürüngen türünün de yalnızca yağmurlu dönemlerde yaşadıklarını belirtti. Sürüngenler, yağmurlu dönemlerde yumurtadan çıkarak hızla gelişiyor, çiftleşiyor ve ölüyorlardı.

Bununla birlikte yeni türle ilgili önemli bilgiler de toplandı. Bundan önce türün dişileri hiçbir şekilde belgelenmemişti. Fakat yeni keşifle birlikte araştırmacılar, türün dişilerini ilk kez inceleyerek dişilerin hamilelik döneminde, erkeklerle karşılaştığında veya stres olduğunda renkli desenler gösterdiğini açıkladı.

Stresli dişi

Tüm bunların yanı sıra araştırmacılar, türün tarihi, renklenmesi, dişilerin morfolojilerinin, erkeklerin genital morfolojilerinin, filogenetik yakınlıklarının ve diğer türdeşleriyle aralarındaki genetik farklılıkların bilinmediğini ifade etti. Yine de türün 100 yıl sonra yeniden görülmesi bilime büyük katkı sağladı.

Tür, 100 yıl sonra yeniden görülmüş olsa da araştırmacılar, Voeltzkow bukalemunlarının yaşam alanlarının ağaçların yok edilmesi nedeniyle tehlike altında olduğunu paylaştı. Araştırmacılar, nesli tükenmekte veya tehdit altında olan 14 hayvan ve bitkinin bu canlı türünün hayatında hayati öneme sahip olduğunu söyledi.