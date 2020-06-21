Madden NFL 21'in Yeni 4K Görüntüleri Ortaya Çıktı

Electronic Arts Tiburon tarafından geliştirilen yeni Amerikan Futbolu oyunu Madden NFL 21'in yeni nesil konsollardaki 4K görüntüleri paylaşıldı. Yeni nesil konsolların gücünden faydalanan Madden 21, oyunculara üst düzey bir görsel deneyim sunabilecek gibi duruyor.

Geçtiğimiz ay Electronic Arts tarafından tanıtılan ve birkaç gün önce ilk oynanış videosu yayınlanan Madden NFL 21'den yeni haberler gelmeye devam ediyor. EA Tiburon tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan Madden NFL 21, oynanış videosundaki grafikleri ile oyunu bekleyen hayranları bir hayli heyecanlandırmıştı.

Bugün yine Electronic Arts tarafından Madden NFL 21'in yeni nesil konsollardaki gücünü gösterebilmek için yeni 4K oyun için görüntülerini yayınladı. Her ne kadar bazı oyuncular bu yayınlanan görüntülerin bir ara sahneden alınmış olabileceğini düşünse de Electronic Arts, paylaştıkları ekran görüntülerinin gerçek oynanış anından alındığını iddia ediyor.

Paylaşılan görüntülerin detaylarına yakından bakalım:

EA tarafından paylaşılan 4K görüntülerin ilkinde bizleri Tampa Bay Buccaneers takımının Quarterback'i Tom Brady karşılıyor. Görüntünün açısınından dolayı bunun oynanılabilir bir açı olmadığı düşünülse de, EA bu görüntünün oynanış anından alındığı konusunda ısrarcı. Fakat ara sahne veya oynanış olması farketmeksizin, detayların ve grafiklerin bir hayli hoş durduğunu söylemekte fayda var. Özellikle yağmur altında ıslanan dokular ve ışık yansımaları aşırı gerçekçi bir şekilde yansıtılmış durumda.

Paylaşılan bir diğer görüntüdeyse bizleri Green Bay Packers takımından DaVante Adams'ın tribünlere yaklaşma anı karşılıyor. Bu senaryoda Tom Bray'nin bulunduğu ortam aksine gündüz vakti ve güneş ışığının olduğu bir sahne kullanılmış. Bu görselde de güneş ışığının doğal yansımalarının hem DaVante Adams'ın teninde hem de kaskında çok iyi bir şekilde işlendiği görülebiliyor.

Son olarak bizleri Baltimore Ravens takımının MVP oyuncusu, ayrıca oyunun kapak yüzü olan Lamar Jackson karşılıyor. Lamar Jackson'ın sayıya koştuğu bu görsel itiraf etmek gerekirse oyun içi ekran görüntüsüne en çok benzeyen görsel olarak karşımıza çıkıyor. Yine de, çim saha üzerinde uygulanan detaylar ve gölgelendirmeler oldukça gerçekçi ve güzel görünüyor. Fakat bu görseller, ne yazık ki 11'e 11'lik takımların karşılaşacağı aksiyon içeren sahnelerin ve özellikle animasyonların ne denli kaliteli olacağı hakkında bir fikir veremiyor. Büyük bir kesim, Madden oyunlarının yıllardır çektiği animasyon yönünden sıkıntıların, sadece oyunun grafik detayları arttırılarak çözülmüş olabileceğini düşünmüyor.