Bir Minecraft Oyuncusu, Oyunda Çernobil’i 2 Senede İnşa Etti

Dünyanın en fazla oynanan ve beğenilen oyunlarından bir tanesi olan Minecraft, bu kez bir oyuncusunun sayesinde haberlere konu oldu. Bir Minecraft tutkununun oyunda Çernobil’i baştan inşa etmek için 2 iki sene geçirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 10 senenin en iyi oyunları arasında her zaman ilk sıralara adını yazdıran bir oyun var: Minecraft. Artık efsane hâle gelmiş oyun, genç yaşlı demeden gerçekten her oyun severin hafızasında geniş bir yer tutuyor ve asla vazgeçilemiyor. Şimdi de Minecraft adından yine söz ettirmeyi başardı fakat bu kez oyuncusunun da bunda payı var. Janisko ismini kullanan oyun severin son iki senesini Minecraft’ta Çernobil’i inşa ederek geçirdiğinin ortaya çıkması oldukça dikkat çekti ve haber oldu.

Oyuncunun açıkladığı bilgilere göre gerçek Çernobil bölgesini taklit edilerek oluşturulan çalışma hayatta kalma modunda oyun oynayabilmek için tasarlanmış durumda. Janisko isimli oyuncu bunun yanında bahsi geçen haritayı oluşturmak için Google haritalar başta olmak üzere internet üzerinden ulaştığı diğer birçok faydalı kaynaktan yararlandığını söylüyor. Veri toplamak için kendi kısıtlı araştırmaları ve internetten başka yolu olmadığı aktaran oyun sever, takipçilerinden herhangi bir eksiklik gördüklerinde geri bildirimde bulunmalarını da istiyor.

İnşa edilen bölge daha da genişleyecek:

Oyuncu şu an oluşturduğu bölgenin daha geniş bir alana yayılacağını da sözlerine ekliyor. Çernobil haricinde diğer bölgeler olan Belarus bölgesi ve Poliske şehri gibi yerleri de inşa etme planı olan Janisko, bunu yapmak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu da aktarmış durumda. Yalnız başına çalıştığından bahsettiği şeyleri yapmasının en az Çernobil inşası kadar uzun bir süreye yayılabileceğini vurgulayan oyuncu, diğer Minecraft oyuncularının desteklerini beklediğini iletiyor.

Oyuncunun bu denli vakit ayırarak oyunda bir Çernobil bölgesi inşa etmeye başlamasının sebebi elbette ki çoğu kişi tarafından merak edilmiş ve Janisko bu sorulara gerçek Çernobil’e olan ilgisinin bu tarz bir işe girişmesine sebep olduğu yanıtını vermiş. Oyuncunun inşası sürerken ortaya çıkacak yeni bölgelerin nasıl olacağı oyunun meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyor.