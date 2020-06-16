Madden NFL 21'in İlk Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan Madden NFL 21'in ilk oyun içi tanıtım videosu yayınlandı. Oyun, 28 Ağustos'ta çıkacak. EA, 1 Haziran'da yayınlanması planlanan tanıtım videosunu George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle ertelemişti.

EA Tiburon tarafından geliştirilen ve Electronic Arts (EA) tarafından yayınlanan Amerikan futbolu oyunu Madden NFL 21’in ilk oynanış videosu yayınlandı. Madden NFL 21, 28 Ağustos'ta PlayStation 4, Windows PC (hem Origin hem de Steam aracılığıyla) ve Xbox One için yayınlanacak. Ayrıca oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları da bu yılın ilerleyen zamanlarında yayınlanacak. Bunların yanı sıra oyun, kış aylarında da Google Stadia için piyasaya sürülecek.

Elbette oyunun piyasaya çıkış tarihi normalden biraz geç çünkü EA, Madden oyunlarını önceki yıllarda ağustos ayının ortasında yayınlıyordu. Tanıtım videosu da normal şartlarda 1 Haziran'da yayınlanacaktı ancak hem koronavirüs salgını hem de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de patlak veren protestolar, EA'in tanıtım videosunu ertelemesine neden oldu. Bir aydan uzun zaman önce EA, NFL 21'in Xbox Series X'teki oyun motoruyla kaydedilmiş tanıtım videosunu yayınlamıştı.

İşte Madden NFL 21'in yayınlanan yeni oynanış videosu:

Madden NFL 21 için EA Tiburon'un 'gelişmiş top taşıma mekaniğini' hedeflediği belirtiliyor. Bunun top alıcılara daha fazla kontrol sağlayacağı, bunun yanı sıra topla koşmayı seven oyun kurucular için de bu hedefin önemli olduğu dile getiriliyor. Fragmanda, Lamar Jackson'ın bir rakibini şaşırtması ve New York Giants'ın running back'i Saquon Barkley'nin bir rakibinin engelini aşması görülüyor.

Savunma konusunda da geliştirilen Madden NFL 21, bundan böyle pas oyunlarında baskı pozisyonlarını daha esnek ve oynaması eğlenceli hâle getiriyor. Savunma çizgisindeki oyunların mekaniği değiştirilirken açık saha mücadelelerinin de daha gerçekçi hâle getirilmesi için uğraşılıyor. Bir rakibi durdurduğunuzda bunu nasıl kutlayacağınızı da siz belirliyorsunuz.

Madden NFL 21, sadece grafikler konusunda oyuncuları büyülemekle yetinmeyecek. Oyunun genel gerçekliğini artırırken sahadan yeni kamera çekimleri de yer alacak. Bunların yanı sıra oyuncuların kendi pozisyonları ve çevreleri hakkındaki farkındalıkları da geliştirilecek.

Madden NFL 21 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Athlon X4 880K 4 GHz veya üzeri, Core i3-6100 3,7 GHz üzeri

Athlon X4 880K 4 GHz veya üzeri, Core i3-6100 3,7 GHz üzeri Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: Radeon RX 460 veya üzeri, GeForce GTX 670 veya üzeri

Radeon RX 460 veya üzeri, GeForce GTX 670 veya üzeri DirectX: Version 11

Version 11 Depolama: 50 GB boş alan

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