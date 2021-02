Madden NFL 22'nin Kapak Yıldızının Kim Olacağı Ortaya Çıktı

Electronic Arts'ın sevilen ve çok satan oyunlarından biri olan Madden NFL'nin yeni kapak yıldızının kim olacağı ortaya çıktı. Bir Instagram hesabında paylaşılan habere göre bilginin kaynağı ise GameStop.

EA Tiburon tarafından geliştirilen ve kendi türünde çok satan oyunlar arasında zirvede olan Amerikan futbolu oyunu Madden NFL'nin yeni oyunu için bekleyiş devam ederken yeni kapak yıldızının kim olacağına dair söylentiler de ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, Madden NFL 22'nin kapak yıldızının kim olacağına dair ilk büyük söylenti olarak gündeme yerleşti.

Instagram'da Amerikan futbolu ile ilgili güncel haberler paylaşan bir sayfada yapılan bir paylaşıma göre, Madden NFL 22'nin kapağında Derrick Henry isimli oyuncu yer alacak. NFL'nin başarılı genç oyuncuları arasında yer alan Derrick Henry'nin kapak yıldızı olarak yer alması ihtimaline dair ilk yorumlar da genellikle olumlu yönde.

Madden NFL kapağında olmak 'lanetli' sayılıyor:

Her ne kadar King Henry lakaplı Derrick Henry'nin kapak yıldızı olacağı bilgisi şu an için teyit edilmemiş olsa da, GameStop tarafından sızdırılan benzer bilgilerin geçtiğimiz yıllarda doğru çıktığı biliniyor. Ancak kimilerine göre Madden NFL'nin kapağında olmak her zaman için iyi bir şey değil.

Bunun sebebi olarak ise kapakta yer aldıktan sonra çeşitli sakatlıklar geçiren ya da performansında düşüş yaşanan pek çok oyuncunun olması. Hatta bu duruma 'The Madden Curse' ismi verilmiş ve bolca da konuşulan bir konu. Tabii ki bu açıkça bir tür 'batıl inanç' ancak daha önce kapakta yer almış bazı oyuncuların bu görüşü desteklediği de biliniyor.

Geçmişte kapakta yer alan oyunculardan biri olan Shaun Alexander ise konuya oldukça esprili bir yaklaşım sergilemiş ve bu yorumlar üzerine geçmişte 'Yaralanmak ve kapakta yer almış olmak mı istersiniz yoksa sadece yaralanmak mı?' sözleriyle duruma oldukça başarılı bir özet geçmiş.