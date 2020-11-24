Ibrahimovic, FIFA 21 Nedeniyle EA Sports'a Tepki Gösterdi

Futbol dünyasının yakından tanıdığı isim Zlatan Ibrahimović, bugün paylaştığı Tweette EA Sports'un kendisinin yüzünü ve ismini izinsiz kullandığını belirtti. Ibrahimović, araştırma vaktinin geldiğini söyledi. Zlatan'ın paylaşımına bir başka yıldızdan destek geldi.

Futbol severlerin severek oynadığı FIFA serisi ekim ayında yeni oyununa kavuştu. FIFA 21, bu sene de oyunculara yeni ve gelişmiş mekanikler vadediyordu. Ancak bugün EA Sports'un geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği oyun serisinin son oyunu, futbolun en bilindik isimleri tarafından gündeme getirildi.

Günümüzde İtalyan futbol takımı AC Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimović, Twitter üzerinden FIFA'yı eleştiren bir paylaşımda bulundu. Zlatan, paylaştığı Tweette "EA Sports'a oyunda yüzümü ve ismimi kullanması için kim izin verdi? FIFPro mu?" ifadesine yer verdi ve şikâyetini dile getirdi.

"Araştırma vakti geldi":

Zlatan, Tweetine "FIFPro'nun bir üyesi olduğumu hatırlamıyorum ve eğer öyleysem garip bir hamleyle bilgim dışında oraya yerleştirildi. Kesinlikle FIFAcom ya da FIFPro'ya beni kullanarak para kazanmaları için izin vermedim." şeklinde devam etti. Zlatan, bu Tweetin altına yaptığı eklemede şu ifadeleri kullandı:

"Birileri ismim ve yüzüm üzerinden herhangi bir anlaşma olmadan tüm bu yıllar boyunca para kazandı. Araştırma vakti geldi."

Yıldız oyuncunun paylaştığı Tweete bir Tottenham'da oynayan bir başka yıldız isim Gareth Bale de yanıt verdi. Zlatan'a desteğini açıkça gösteren Gareth Bale, paylaştığı Tweette "İlginç… FIFPro da ne?" ifadesine ve #TimeToInvestigate (Araştırma vakti) etiketine yer verdi.

Milan ve Inter, EA Sports'la anlaşmıştı:

Bu yılın başlarında EA Sports, AC Milan ve Inter ile birkaç yılı kapsayan bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı. İmzalanan anlaşma kapsamında İtalyan devleri özel olarak FIFA 21'de yer alacaktı. Bu da AC Milan ve Inter takımlarındaki oyuncuların, eğitim sahalarının ve stadyumlarının kullanılabileceği anlamına geliyordu.

Tabii anlaşma kapsamında kullanılabilecek oyuncular arasında muhtemelen Zlatan Ibrahimović de yer alıyordu. Yine de Zlatan'ın paylaştığı Tweete bakacak olursak anlaşmaya rağmen kendisinin pek de mutlu olmadığını görebiliriz. Bakalım Gerath ve Zlatan'ın ilk adımını attığı bu olay gelecekte nereye varacak.