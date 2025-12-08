Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı Hizmeti e-Devlet'e Geldi: Sürücülerin İşi Kolaylaşacak!

Trafik kazasına karışan sürücülerin işini kolaylaştıracak "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı" özelliği e-Devlet mobil uygulamasına eklendi. Sürücüler, aralarında anlaşmaları durumunda bu özellik sayesinde hızlıca kaza tespit tutanağı dolduracaklar. Nasıl kullanacağınızı anlattık.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sürücülerin hayatını kolaylaştıracak bir uygulamayı hayata geçirdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmî X hesabından yapılan paylaşımda, e-Devlet'e yeni bir hizmet eklendiği belirtildi. "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı" olarak isimlendirilen bu hizmet, adından da anlaşılabileceği üzere trafik kazasına karışan vatandaşların işini kolaylaştıracak.

Herhangi bir trafik kazasına karışan sürücüler, jandarma veya polise gerek kalmadan kendi aralarında anlaşma yapıp yollarına devam edebiliyorlar. İşte e-Devlet'in yeni özelliği, trafik kazaları için zorunlu olan kaza tespit tutanağına kolayca ulaşılmasını sağlayacak. e-Devlet'in mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilen uygulama, iki sürücünün de aynı anda sisteme giriş yapmasıyla kolayca kullanılabilecek.

Oluşturulan tutanak, yine e-Devlet üzerinden erişilebilir olacak!

e-Devlet'e eklenen Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı, yine e-Devlet'te bulunan Sigorta Bilgi ve Gözetim Hizmeti ile entegre çalışacak. Kazaya karışan ve e-Devlet üzerinden tespit tutanağı oluşturan sürücüler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Hizmeti üzerinden oluşturdukları kaza tutanaklarına hızlıca ulaşabilecekler.

e-Devlet'teki Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı nasıl kullanılır?

Adım #1: Sürücülerden biri e-Devlet uygulamasından kaza tutanağını açar. Diğer sürücü buna dahil olur.

Her iki sürücü de araç bilgilerini girer.

Konum ve araçlardaki hasar bilgileri girilir. Kroki kolayca oluşturulur. Açıklamalar yazılır.

"Tutanağı Onayla" butonu ile işlem tamamlanır.

e-Devlet'in yeni hizmetini kullanmak işte bu kadar basit. Bu özellik sayesinde arabada kaza tutanağı ve kalem taşımaya gerek kalmamış olacak. Birbirleri arasında anlaşan sürücüler, bu sistem sayesinde süreci daha hızlı bir şekilde tamamlamış olacaklar.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeni özellik için hazırladığı video: