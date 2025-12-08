Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı Hizmeti e-Devlet'e Geldi: Sürücülerin İşi Kolaylaşacak!

Trafik kazasına karışan sürücülerin işini kolaylaştıracak "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı" özelliği e-Devlet mobil uygulamasına eklendi. Sürücüler, aralarında anlaşmaları durumunda bu özellik sayesinde hızlıca kaza tespit tutanağı dolduracaklar. Nasıl kullanacağınızı anlattık.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı Hizmeti e-Devlet'e Geldi: Sürücülerin İşi Kolaylaşacak!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sürücülerin hayatını kolaylaştıracak bir uygulamayı hayata geçirdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmî X hesabından yapılan paylaşımda, e-Devlet'e yeni bir hizmet eklendiği belirtildi. "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı" olarak isimlendirilen bu hizmet, adından da anlaşılabileceği üzere trafik kazasına karışan vatandaşların işini kolaylaştıracak.

Herhangi bir trafik kazasına karışan sürücüler, jandarma veya polise gerek kalmadan kendi aralarında anlaşma yapıp yollarına devam edebiliyorlar. İşte e-Devlet'in yeni özelliği, trafik kazaları için zorunlu olan kaza tespit tutanağına kolayca ulaşılmasını sağlayacak. e-Devlet'in mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilen uygulama, iki sürücünün de aynı anda sisteme giriş yapmasıyla kolayca kullanılabilecek.

Oluşturulan tutanak, yine e-Devlet üzerinden erişilebilir olacak!

Başlıksız-1

e-Devlet'e eklenen Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı, yine e-Devlet'te bulunan Sigorta Bilgi ve Gözetim Hizmeti ile entegre çalışacak. Kazaya karışan ve e-Devlet üzerinden tespit tutanağı oluşturan sürücüler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Hizmeti üzerinden oluşturdukları kaza tutanaklarına hızlıca ulaşabilecekler.

e-Devlet'teki Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı nasıl kullanılır?

  • Adım #1: Sürücülerden biri e-Devlet uygulamasından kaza tutanağını açar. Diğer sürücü buna dahil olur.
  • Adım #2: Her iki sürücü de araç bilgilerini girer.
  • Adım #3: Konum ve araçlardaki hasar bilgileri girilir. Kroki kolayca oluşturulur. Açıklamalar yazılır.
  • Adım #4: "Tutanağı Onayla" butonu ile işlem tamamlanır.
e-Devlet’te Köklü Değişim Başlıyor: İşte Yeni Dönem Planları e-Devlet’te Köklü Değişim Başlıyor: İşte Yeni Dönem Planları

e-Devlet'in yeni hizmetini kullanmak işte bu kadar basit. Bu özellik sayesinde arabada kaza tutanağı ve kalem taşımaya gerek kalmamış olacak. Birbirleri arasında anlaşan sürücüler, bu sistem sayesinde süreci daha hızlı bir şekilde tamamlamış olacaklar.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeni özellik için hazırladığı video:

E-Devlet Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim