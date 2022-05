Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, vücudunun tüm çıplaklığıyla modellendiği videolara yer veren NFT koleksiyonunu satışa sundu. Koleksiyon, hayranlardan karışık tepkiler topladı.

Özellikle son bir yılda tüm dünyaya yayılan NFT çılgınlığı, bugüne kadar hem gerçek sanat eserlerini, hem de bir kırmızı piksel ve bir taş gibi garip şeyleri görmemizi sağladı. Fakat hepimiz 'NFT dünyası ne kadar garipleşebilir' diye düşünmeye devam ederken, soruyu soramadan cevaplayan bir haber geldi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, Beeple ile yaptığı ortaklıkla üç videodan oluşan bir NFT koleksiyonunu satışa sundu. Madonna’nın NFT koleksiyonun özelliğiyse hiç tahmin edilemeyecek bir şeydi. Koleksiyon, Madonna’nın vücudunun tüm hatlarıyla 3 boyutlu olarak modellendiği ve 'doğum yaptığı' videolardan oluşuyordu.

Madonna'nın baştan aşağı 3 boyutlu modeliyle oluşturulan NFT koleksiyonu:

Madonna’nın vücudunun her detayının 3 boyutlu olarak modellendiği bu kısa animasyon videoları, SuperRare üzerinde dün açık artırmaya sunuldu. “Mother of Technology (Teknolojinin Annesi)”, “Mother of Creation (Yaratıcılığın Annesi)” ve “Mother of Evolution (Evrimin Annesi)” isimlerini taşıyan videolarda Madonna, kelebeklere, robot tırtıllara ve ağaca doğum yapıyordu. Bununla birlikte videolara ikisi Madonna'ya, biri de Mevlana'ya ait olan şiirler eşlik ediyor.

Söz konusu video NFT'lere gelen tekliflerse on binlerce doları aşmaya başladı. Mother of Technology ve Mother of Evolution'a 6,5'er Ethereum (yaklaşık 12 bin 600 dolar), Mother of Nature'a ise 15 Ethereum'luk (yaklaşık 29 bin 100 dolar) teklif geldi. Açık artırma, yarın sona erecek. NFT'lerden elde edilen gelirin çocuklar için çalışan üç ayrı vakfa bağışlanacağı açıklandı.

Madonna’nın hayranları ve koleksiyonu görenler, NFT koleksiyonuna karşı karışık tepkiler verirken Madonna’dan da açıklama geldi. Madonna, her şeyin 3 boyutlu taramayla tasarlandığını ve kendisinin “Yaratılış kavramını sadece bir çocuğun bir kadının vajinasından dünyaya nasıl geldiğini değil, aynı zamanda bir sanatçının yaratıcılığı nasıl doğurduğunu da araştırmak” istediğini belirtti.