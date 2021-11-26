Ünlü şarkıcı Madonna, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımın kaldırılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Çıplaklık içerdiği için ‘Topluluk Kuralları’ gereğince paylaşımın kaldırıldığını savunan Instagram, cinsiyetçilik ve ayrımcılıkla suçlandı.

Müzik kariyeri boyunca sayısız ödüle layık görülen dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımın kaldırılmasına sert bir şekilde tepki gösterdi. Instagram, Madonna’nın yaptığı paylaşımda ‘meme ucunun’ gözükmesinin ‘topluluk kurallarına aykırı’ olduğunu belirterek ünlü şarkıcının yaptığı paylaşımı kaldırdı.

Aynı fotoğrafları bu sefer kalp emojisi koyarak sansürleyen Madonna, paylaşımın açıklama kısmında da isyan etti. Ünlü şarkıcının hayranları ise yorumlarıyla kendisini destekledi.

‘Meme ucu hariç her santimi göstermeye izin var’

“Instagram’ın uyarı veya bildiri göndermeksizin kaldırdığı fotoğrafları yeniden paylaşıyorum. Bunun için gösterilen sebepse meme ucumun küçük bir kısmının görünüyor olması. Kadın vücudunun meme ucu hariç her santiminin gösterilmesine izin verildiği bir kültürde yaşadığımıza hala inanamıyorum. Sanki kadın anatomisinin cinselleştirilebilecek tek yanı meme ucuymuş gibi. Bebekleri besleyen meme ucu! Bir erkeğin meme ucu erotik bir hissiyat yaratamaz mı? Kadınların hiçbir yerde sansürlenmeyen kıçlarına ne demeli? Kırk yıl boyunca sansür, cinsiyetçilik, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığına katlanıp akıl sağlığımı koruduğum için şükranlarımı sunuyorum. İngiliz sömürgecilerin Plymouth’a gelip Kızıl Derililerle barışçıl bir şekilde ziyafet yaptıkları yalanlarına inanarak büyüdüğümüz bu zamana denk gelmesi de tam yerinde oldu. Tanrı Amerika’yı korusun!”

Instagram’ın kendi yayınladığı Topluluk Kuralları gereğince çıplaklık içeren fotoğrafların paylaşılmasına izin verilmeyeceğini belirtiliyor. Kadın meme ucu da ‘çıplaklık içeren’ bu fotoğraflar arasına giriyor. Erkeklerin bu konuda aynı çatı altında değerlendirilmediğine dikkat çekmek isteyen Madonna, Instagram’ı cinsiyetçilik ve ayrımcılıkla suçladığını bu sözlerle ifade ediyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.