Mafia: Definitive Edition'dan 14 Dakikalık Oynanış Videosu

Mafia: Definitive Edition Baş Kreatif Direktörü ile bir röportaj gerçekleştiren IGN, oyundan 14 dakikalık bir oynanış videosu paylaştı. Ayrıca röportaj sırasında oyuna dair bazı detaylar da ortaya kondu.

Oyun dünyasının en ikonik serilerinden biri olan Mafia, ‘Definitive Edition’ sürümü ile birlikte eylül ayında yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında resmen duyurulan Mafia: Definitive Edition, herhangi bir erteleme olmaması halinde 25 Eylül 2020’de PlayStation 4, Xbox One ve PC oyuncuları ile buluşacak.

Mafia: Definitive Edition, ilk Mafia oyunun bir ‘remastered’ sürümü olacak. Bu nedenle sıfırdan yaratılmış bir oyunla karşılaşmayacağımızı peşin peşin söyleyebiliriz. Kısa bir süre önce IGN, Mafia: Definitive Edition’ın 14 dakikalık bir oynanış videosu yayınladı ve Hangar 13 tarafından geliştirilip 2K Games tarafından yayınlanacak oyuna dair beklentileri artırdı.

IGN, Mafia: Definitive Edition’dan neler beklememiz gerektiğini ortaya koymak için oyunun baş kreatif direktörü Haden Blackman ile bir röportaj gerçekleştirdi. Blackman’a göre yeni Mafia oyunu, ilk oyunda ‘iyi’ olan şeyleri korurken oyunun genel yapısını değiştirmekten kaçınıyor. Bunun yerine orijinal oyunu biraz daha modernleştirmeye ve sinematikleri iyileştirmeye odaklanıyor.

Oyunun kesinlikle bir ‘remake’ sürüm olmadığının altını çizen Blackman, yine de yer yer büyük değişikliklerin olduğunu belirtiyor. Bu değişiklikler arasında sürüş mekanikleri de bulunuyor ve artık oyuncular, yapay zekanın tüm yeteneklerini gösterdiği polislerden kaçarken daha özgür sürüş mekaniklerine sahip olacaklar.

Polis kovalamacalarını iyileştirmek için yalnızca sürüş mekaniğini değiştirmediklerini, aynı zamanda şehrin mimarisine ve sokakların genişliğine de el attıklarını belirten Blackman, böylece oyuncuların daha fazla kontrole sahip olacaklarını belirtti. Ayrıca Mafia 3’teki siper arkasından ateş etme mekaniği de yeni Mafia oyununa taşınmış durumda.

Blackman’e göre Mafia: Definitive Edition, Mafia 3’ün oyun motoru üzerine inşa edildi ve yalnızca bu farklılık bile oyunda çok ciddi bir iyileşme ve değişikliğe neden oldu. Oyuna yeni bir ışıklandırma ve çevresel ses mekaniği eklendiğini belirten Blackman, buna karşın PS5 ve Xbox Series X için herhangi bir yeni Mafia oyunu için konuşmaktan kaçındı.

Mafia: Definitive Edition oynanış videosu

Mafia: Definitive Edition sinematik fragman