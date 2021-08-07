Sibirya'da Bulunan 28 Bin Yaşındaki Mağara Aslanı

Bir grup bilim insanı, bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda, dünyanın en iyi muhafaza edilmiş buz devri hayvanları olan iki mağara aslanının yaşlarını belirledi. Aslanlardan neredeyse canlı olabilecek kadar iyi korunmuş olan Sparta'nın neredeyse 28 bin yaşında olduğu tespit edildi.

2017 ve 2018 yıllarında Sibirya toprakları üzerinde birbirine çok yakın iki konumda soyları 10 bin yıl önce tükenmiş olan iki mağara aslanı bedeni bulunmuştu. Oldukça iyi korunmuş olan bu mağara aslanları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, iki yavrunun kaç sene önce yaşadıkları tespit edildi.

Çalışmalar devam ederken, hem yaşlarının birbirlerine yakın görünmesi hem de çok yakın konumlarda bulunmaları sebebiyle yavruların kardeş olabileceği düşünülüyordu. Ancak aradan geçen uzunca bir sürenin ardından çalışmalar sonuç verdi ve iki mağara aslanı arasında neredeyse 15 bin yıl fark olduğu ortaya çıktı.

Genç olan 27 bin 962 yaşında:

Bulunan her iki mağara aslanının da bedenleri son derece iyi korunmuş durumdaydı. Ancak özellikle 'genç' olan ve 27 bin 962 yaşında olduğu tespit edilen mağara aslanının vücudu bilim insanlarınca 'şimdiye kadar bulunmuş en iyi korunmuş buz devri hayvanı' olarak ifade edildi. Bu mağara aslanına Sparta adını veren ekip, ondan çok daha yaşlı olan ve tam 43 bin 448 yıldır toprak altında adeta mumyalanan aslana ise Boris adını verdi.

Her iki mağara aslanının da dişi olması ve duvar resimlerinde görülen bütün mağara aslanlarının yelesiz olması, bilim insanlarının 'erkek mağara aslanlarında yele olup olmadığı' sorusunu cevaplamalarını zorlaştırıyor. Ekip, o dönemlerde 'ya sadece dişi mağara aslanlarının resmedildiğini ya da erkek aslanlarda yele olmadığını' ifade ediyor.